Глава судей РФС Мажич назначен инспектором матча «Шахтера» с «Антверпеном» в ЛЧ

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС Антверпен Милорад Мажич Раде Обренович Футбол

Глава судей РФС назначен на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Украинская команда встретится с «Антверпеном» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА назначил главу департамента судейства РФС Милорада Мажича инспектором этого матча. Обслужит игру словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем.

Матч «Антверпен» – «Шахтер» состоится послезавтра, 4 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Бывший сербский арбитр Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на один.

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11 комментариев

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trick00
Уефа угарает наверное))
+25
-1
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Leon Betov
Готовимся к простыне со слезами от УАФ🐶
+17
-5
+12
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Доктор Верховцев
Скоро будем слушать уаф-уаф-уаф?
+6
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Доктор Верховцев
Троллинг от УЕФА?
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gukmamop
заманивают страдающих уаф
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Spaten
Побег от Иванова претворяют в жизнь
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a2wai
Быстро же мы увидим новое письмо в Спортлото)
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-1
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Альтависта
Ответ GibsonFlyingV
Конец договорняка ближе,мб. Реально же договорняк, пьеса какая-то, только с какой целью?
Цель одна - деньги. Кто-то очень неслабо наварился на этом. Или вы реально верите в какую-то денацификацию?
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