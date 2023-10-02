Глава судей РФС Мажич назначен инспектором матча «Шахтера» с «Антверпеном» в ЛЧ

Глава судей РФС назначен на матч «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Украинская команда встретится с « » во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

назначил главу департамента судейства РФС Милорада Мажича инспектором этого матча. Обслужит игру словенская бригада арбитров во главе с .

Матч «Антверпен» – « » состоится послезавтра, 4 октября, и начнется в 19:45 по московскому времени.

Бывший сербский арбитр Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС в конце июня, заключив контракт на два года с возможностью продления еще на один.

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