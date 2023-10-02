«Победим в ближайшее время, и уже мы должны будем дать разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах!» Президент «Ахмата» Даудов об отстранении российских команд

Магомед Даудов уверен в возвращении российского футбола на международный уровень.

– Ваше мнение, когда российский футбол полноценно вернется на международный уровень?

– Некоторые «господа» сего мира смешивают спорт с политикой, хотя мы знаем, что такого быть не должно.

Уверен, что в ближайшее время мы победим в специальной военной операции, поставим руководство этих организаций перед фактом, и уже мы должны будем дать им разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах! («если пожелает Аллах» – Sports.ru).

Я верю, что мы победим, и эти люди будут краснеть перед нами, перед нашими игроками за то, что лишили их своей профессии в эти годы. Уверен, все будет нормально, – заявил президент « ».

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