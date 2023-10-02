«Победим в ближайшее время, и уже мы должны будем дать разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах!» Президент «Ахмата» Даудов об отстранении российских команд
Магомед Даудов уверен в возвращении российского футбола на международный уровень.
– Ваше мнение, когда российский футбол полноценно вернется на международный уровень?
– Некоторые «господа» сего мира смешивают спорт с политикой, хотя мы знаем, что такого быть не должно.
Уверен, что в ближайшее время мы победим в специальной военной операции, поставим руководство этих организаций перед фактом, и уже мы должны будем дать им разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах! («если пожелает Аллах» – Sports.ru).
Я верю, что мы победим, и эти люди будут краснеть перед нами, перед нашими игроками за то, что лишили их своей профессии в эти годы. Уверен, все будет нормально, – заявил президент «Ахмата».
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Во-первых, что значит победа? Точного критерия победы для РФ никто не озвучивал.
Во-вторых. Представим невозможный исход. Армия РФ заходит в Киев, захватывает его, устанавливает в Украине марионеточный режим. Этот режим признает частью РФ Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Скабеева ликует, Соловьев в экстазе умирает от сердечного приступа.
Но с чего вдруг при таком исходе Россию должны будут куда-то пусть то? И тем более просить разрешения соревноваться с Россией?
И пока все идет к тому, что все меньше средств для сопротивления у армии РФ.
Или "саморазогреваться" как рубль 🤡
Даудову же ничего не будет, как и Адаму в принципе)
2) Как вообще любой исход конфликта между Россией и Украиной (даже самый триумфальный для РФ) даст России право диктовать что-то организациям вроде ФИФА и УЕФА? Где здесь хоть миллиграмм логики? Или он думает, что "У" в УЕФА - это "Украинская"?