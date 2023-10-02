«Победим в ближайшее время, и уже мы должны будем дать разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах!» Президент «Ахмата» Даудов об отстранении российских команд

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Магомед Даудов Политика Матч ТВ Футбол

Магомед Даудов уверен в возвращении российского футбола на международный уровень.

– Ваше мнение, когда российский футбол полноценно вернется на международный уровень?

– Некоторые «господа» сего мира смешивают спорт с политикой, хотя мы знаем, что такого быть не должно.

Уверен, что в ближайшее время мы победим в специальной военной операции, поставим руководство этих организаций перед фактом, и уже мы должны будем дать им разрешение, играть с нами или не играть. Иншааллах! («если пожелает Аллах» – Sports.ru).

Я верю, что мы победим, и эти люди будут краснеть перед нами, перед нашими игроками за то, что лишили их своей профессии в эти годы. Уверен, все будет нормально, – заявил президент «Ахмата».

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96 комментариев

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Бронислав Каминский
Адам Кадыров будет забивать Чеферина в одном из грозненских подвалов ИншАллаh!
+184
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+177
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Moffo
А потом люди удивляются почему даже с нашей U-17 многие не хотят играть.
+138
-14
+124
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Tomas Nepotrebko
Интересно, они хоть обмысливают то, что говорят?

Во-первых, что значит победа? Точного критерия победы для РФ никто не озвучивал.

Во-вторых. Представим невозможный исход. Армия РФ заходит в Киев, захватывает его, устанавливает в Украине марионеточный режим. Этот режим признает частью РФ Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Скабеева ликует, Соловьев в экстазе умирает от сердечного приступа.
Но с чего вдруг при таком исходе Россию должны будут куда-то пусть то? И тем более просить разрешения соревноваться с Россией?
+128
-9
+119
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damondiamond
как можно победить в операции?
+76
-3
+73
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Филипп Петров
🤮🤮🤮
+66
-5
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Uriy walmart
Ответ Tomas Nepotrebko
Интересно, они хоть обмысливают то, что говорят? Во-первых, что значит победа? Точного критерия победы для РФ никто не озвучивал. Во-вторых. Представим невозможный исход. Армия РФ заходит в Киев, захватывает его, устанавливает в Украине марионеточный режим. Этот режим признает частью РФ Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Скабеева ликует, Соловьев в экстазе умирает от сердечного приступа. Но с чего вдруг при таком исходе Россию должны будут куда-то пусть то? И тем более просить разрешения соревноваться с Россией?
Может Вашингтон захватят
+47
-5
+42
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Leon Betov
Ответ Ростовский
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А при многополярном мире все будет зашибись, он наступит скоро, надо только подождать...
+33
-2
+31
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Tomas Nepotrebko
Ответ Ростовский
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Претензии к РФ будут в виде сотен тысяч исков о преступлениях еще десятки лет.

И пока все идет к тому, что все меньше средств для сопротивления у армии РФ.
+35
-5
+30
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Гур
Ответ damondiamond
как можно победить в операции?
Так же как и показать отрицательный рост.
Или "саморазогреваться" как рубль 🤡
+34
-6
+28
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Джульетта
Вообще они реально думают победим и всё вернётся, будет как прежде? Я сейчас даже не про моральную сторону вопроса, а про наличие логики и мозга , как можно быть такими тупорезами ?
+27
-1
+26
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RembaXXX
Ответ Ростовский
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Я понимаю, проще пересказывать победные ТВ нарративы, но про Словакию хоть бы погуглил. Да там победила пророссийская партия набрав что то около 20%, но это говорит лишь о том, что остальные партии, типа антироссийские, в сумме набрали 80%.
+27
-3
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Алексей Ненахов
У Ахмата страшное оружие , сын Кадырова
+28
-6
+22
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Макс Y-O-Y
Ответ Ростовский
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Правильно, не надо раскачивать лодку, у Путина есть план !
+23
-1
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Togliattinec
Ответ Гамарджоба Генацвале
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При всей тупости той ситуации с нацистом, в Канаде: А) Гунько не занимает никаких гос.постов Б) после массового возмущения в мире от него все отреклись, а кому-то это сломало политическую карьеру.

Даудову же ничего не будет, как и Адаму в принципе)
+20
-2
+18
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damondiamond
Ответ Ростовский
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то есть вы считаете, что бан российских команд происходит из-за претензий Украины к России?
+15
-3
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Leon Betov
Ответ Гамарджоба Генацвале
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А в нашей стране кого чествуют? Шаманов всяких, которые выглядят как ССовцы и поют про русскую кровь от отца?
+13
-1
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Джульетта
Ответ Tomas Nepotrebko
Претензии к РФ будут в виде сотен тысяч исков о преступлениях еще десятки лет. И пока все идет к тому, что все меньше средств для сопротивления у армии РФ.
Вы правы мы бл* ещё десятилетиями за это платить будем((( безграмотные и кровожадные дегенераты
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Джульетта
Ответ FNT
1) В операции нельзя победить. Даже если русский не родной, стыдно так ошибаться. 2) Как вообще любой исход конфликта между Россией и Украиной (даже самый триумфальный для РФ) даст России право диктовать что-то организациям вроде ФИФА и УЕФА? Где здесь хоть миллиграмм логики? Или он думает, что "У" в УЕФА - это "Украинская"?
Они так и думают, Зеленский лично руководит Байденом , Вашингтонским обкомом, Уефа и рептилоидами
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Антон Фалафель
Отстегнуть бы этих ребят от России, чтоб не было всех этих миллиардных донатов дармоедам.
+12
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FNT
1) В операции нельзя победить. Даже если русский не родной, стыдно так ошибаться.

2) Как вообще любой исход конфликта между Россией и Украиной (даже самый триумфальный для РФ) даст России право диктовать что-то организациям вроде ФИФА и УЕФА? Где здесь хоть миллиграмм логики? Или он думает, что "У" в УЕФА - это "Украинская"?
+11
0
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antineutrino
это в грозном-то не смешивают спорт с политикой?
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Дмитрий
Серьезный эксперт, да еще со ссылкой на главного персонажа пустынных историй. Тут можно доверять на 100%!
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igls54
Даудов головного мозга
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vilnietis
Ответ Ростовский
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Добавлю тебя в друзья...Комеду клаб отдыхает по сравнении с твоими комментами....
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sintenced
Ну ведь это совсем уже клиника. На кого рассчитаны такие заявления? Как это может хоть кто-то хавать?
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