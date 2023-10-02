Объявлен состав сборной России на октябрьский сбор.

В список вошли 29 футболистов. Два игрока, защитник « » Юрий Горшков и защитник «Ахмата» Евгений Харин, получили вызов впервые.

Вратари: («Краснодар»), («Локомотив» Москва), (« » Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline