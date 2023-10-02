Головин, Кузяев, Миранчуки, Джикия, Сафонов, три игрока «Крыльев» – в составе сборной России на октябрьский сбор
Объявлен состав сборной России на октябрьский сбор.
В список вошли 29 футболистов. Два игрока, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Ахмата» Евгений Харин, получили вызов впервые.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).
Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артем Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).
Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).
Сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября
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и с какого перепугу Аджикию взял, когда он в запасе весь месяц сидит