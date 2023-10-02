Головин, Кузяев, Миранчуки, Джикия, Сафонов, три игрока «Крыльев» – в составе сборной России на октябрьский сбор

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Монако Крылья Советов Ростов Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Сборная России по футболу Динамо Москва Ахмат Урал Гавр Оренбург Краснодар Илья Помазун Илья Лантратов Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Дмитрий Баринов Александр Головин Даниил Фомин Артем Макарчук Матвей Сафонов Федор Чалов Даниил Уткин Арсен Адамов Роман Евгеньев Максим Осипенко Евгений Харин Иван Обляков Александр Соболев Данил Глебов Иван Сергеев Александр Солдатенков Максим Глушенков Юрий Горшков Сочи Александр Сильянов Сергей Пиняев Максим Мухин Сергей Волков 2002 Артем Карпукас Футбол

Объявлен состав сборной России на октябрьский сбор.

В список вошли 29 футболистов. Два игрока, защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и защитник «Ахмата» Евгений Харин, получили вызов впервые.

ВратариМатвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья ПомазунУрал» Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все – «Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артем Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артем Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Сбор национальной команды пройдет с 9 по 16 октября. Товарищеский матч со сборной Камеруна состоится 12 октября

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

108 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kilo_gilo
Ответ Александр Сачков
А Салтыков?
а Салтыков клёвый)
+58
-1
+57
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akakiysob10
Из Зенита 1 игрок. Ахахаха флагман Российского футбола)))
+71
-19
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ale87
Ответ akakiysob10
Из Зенита 1 игрок. Ахахаха флагман Российского футбола)))
Мы были бы особенно рады, если бы и Сергеев в этом не учавствовал
+58
-16
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ akakiysob10
Из Зенита 1 игрок. Ахахаха флагман Российского футбола)))
Колбаскин там все возмущается, мол, почему сборная сплошь московская. Ну а как иначе, если у Зенита россиян почти не осталось?
+41
-5
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
21Savage
Джикия 😅😅😭😭
+34
-4
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
А Салтыков?
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бола Батыров
Что здесь делают Уткин,Мухин,Адамов,Макарчук ,Миранчук Антон и самый главный вопрос,Джикия?
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
merk22
Макарчук из Сочи , который идет на последнем месте😀💪
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
Ответ Кирилл
Какой-то маленький список получился, конечно... Карпин умеет удивлять.
Я думал всём шутникам уже объяснили что в сентябре было 2 сборные, основная и ю 23,сейчас сборной ю 23 нету, только основная
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель побеждать
Себя не увидел, но главное не расстраиваться, в этой сборной шанс есть у всех!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Reggi
Где Салтыков?🤔
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Жермоленко
какого хрена опять Макарчук, а не Скопинцев?!
и с какого перепугу Аджикию взял, когда он в запасе весь месяц сидит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Le Tallec
С таким составом только на Никольскую выходить!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hh88_88
Ответ kilo_gilo
а Салтыков клёвый)
Прешь его?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОФутболе ТВ
Ответ Aleksandr Danilov
Парня который воспитанник ЦСКА, а сейчас за Ахмат играет, почему не вызывают никогда?
потому что никто не знает как его зовут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Бола Батыров
Макарчук?ну не знаю,Сочи на последнем месте и он особо не прогрессирует,Адамов точно ничего такого не продемонстрировал,что б его вызывали,Уткин непонятно что делает в Ростове,абсолютно серая игра по сравнению с прошлым сезоном,ну а Джикия,на мой взгляд ,регрессирует как игрок,и дело не в том ,что он в запасе,а в том что захотел за свою посредственную игру больше денег,ну как и итог,приход адекватного конкурента Бабича,и заслуженная посадка на скамейку запасных
Макарчук один из немногих толковых ЛЗ в чемпионате. Адамов и Уткин больше для количества, на Джикия пока еще работает зачетка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пантелеймон Греходоводов
Ответ kilo_gilo
а Салтыков клёвый)
У него концерты в Крокусе .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мария Симонова
7 человек из локо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Ответ Алексей Клюшник
Какие нахрен товарищеские матчи. Надо распустить сборную и не позорить страну
Сборная каждый раз распускается и собирается заново)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Самарин
Ответ Александр Сачков
А Салтыков?
Салтыков скорее всего поедет в Бразилию (в составе молодёжной сборной) играть с молодёжками топ клубов Бразилии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АланСмити
Ответ Александр Сачков
А Салтыков?
А Салтыков клевый!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адильхан Абдусаламов
Ответ 21Savage
Джикия 😅😅😭😭
Таджикия что там потерял?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Кстати, удивляет отсутствие Скопинцева. Настолько разочаровал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рома Политов
Ответ Бола Батыров
Что здесь делают Уткин,Мухин,Адамов,Макарчук ,Миранчук Антон и самый главный вопрос,Джикия?
Адамов хорошо играет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бола Батыров
Ответ Shuller18
Вот с Мухина я сам в шоке. То, что он не от хорошей жизни сейчас играет в ЦСКА, очень убого кстати играет, ну как обычно, не означает, что его нужно вызывать в сборную. Остальные заслуженно, даже Джикия. Он ещё не так много пропустил матчей, чтобы выпасть из сборной.
Макарчук?ну не знаю,Сочи на последнем месте и он особо не прогрессирует,Адамов точно ничего такого не продемонстрировал,что б его вызывали,Уткин непонятно что делает в Ростове,абсолютно серая игра по сравнению с прошлым сезоном,ну а Джикия,на мой взгляд ,регрессирует как игрок,и дело не в том ,что он в запасе,а в том что захотел за свою посредственную игру больше денег,ну как и итог,приход адекватного конкурента Бабича,и заслуженная посадка на скамейку запасных
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий