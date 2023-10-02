Ротенберг о поражении от «Сочи»: «Непростая игра после перелетов. СКА не хватило свежести»
Роман Ротенберг объяснил причины поражения от «Сочи».
СКА проиграл «Сочи» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Южане обыграли питерцев впервые с 2017 года.
«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене – практически полные трибуны. Благодарны болельщикам, нашим болельщикам.
Непростая игра для нас после перелетов, после Дальнего Востока.
Всегда это требует времени, чтобы восстановиться, восстановить силы. Не хватило свежести реализовать моменты.
Моментов было достаточно, чтобы забить больше голов.
Будем работать над реализацией, где-то больше хладнокровия. Этот момент и получился, что где-то не хватило свежести.
Нужно отметить вратаря «Сочи» (Михаил Бердин отразил 50 из 54 бросков – прим Sports.ru). Поздравляю их с победой – отлично играют. Такой хоккей нам нужен.
Появляются новые команды в лиге, которые показывают яркий хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Наверное, это о многом говорит
в среду на прошлой неделе. Было 5 дней на подготовку. Сочи тоже приехали с выезда и позавчера играли с Торпедо. Я смотрю у великого тренера на все отговорки есть. 🤡#1