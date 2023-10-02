Ротенберг о поражении от «Сочи»: «Непростая игра после перелетов. СКА не хватило свежести»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Михаил Бердин Хоккей

Роман Ротенберг объяснил причины поражения от «Сочи».

СКА проиграл «Сочи» (4:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Южане обыграли питерцев впервые с 2017 года.

«Хочу отметить фантастическую атмосферу на арене – практически полные трибуны. Благодарны болельщикам, нашим болельщикам.

Непростая игра для нас после перелетов, после Дальнего Востока.

Всегда это требует времени, чтобы восстановиться, восстановить силы. Не хватило свежести реализовать моменты.

Моментов было достаточно, чтобы забить больше голов.

Будем работать над реализацией, где-то больше хладнокровия. Этот момент и получился, что где-то не хватило свежести.

Нужно отметить вратаря «Сочи» (Михаил Бердин отразил 50 из 54 бросков – прим Sports.ru). Поздравляю их с победой – отлично играют. Такой хоккей нам нужен.

Появляются новые команды в лиге, которые показывают яркий хоккей», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции.

«Сочи» победил СКА впервые с 2017 года

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Такое впечатление, что во всей лиге только один Йозе Марино летает, а все остальные дома играют
+59
-4
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nick Crosier
СКА нехватило тренера.
+56
-3
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даня Чебыкин
а по моему команда тебя тупо сливает.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Однажды Роман Ротенберг не стал нелепо отмазываться после поражения, и у него отвалилась жопа.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Не ну он болен реально. У Сочи два дня назад была игра,а у них было пять дней. И это при том что они пол состава спокойно меняют без потери качества. А Сочи поменяли только одного игрока. А какой свежести речь
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
2 гения тренерской мысли на спаде: Йозе Марино и Роман Ротенберг. 2 глыбы, 2 эпохи. Но я всё равно буду помнить только хорошее. 2 лиги чемпионов Жозе и выигранную суперсерию с белорусами у Романа, которую не отрываясь смотрела вся страна!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел Ильин
Как он задолбал со своими нелепыми отмазками.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadim Medvedev
Ответ Антон Киселёв
Комментарий скрыт
у остальных команд нет таких финансовых ресурсов
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey001
Ответ Андрей Балабаев
2 гения тренерской мысли на спаде: Йозе Марино и Роман Ротенберг. 2 глыбы, 2 эпохи. Но я всё равно буду помнить только хорошее. 2 лиги чемпионов Жозе и выигранную суперсерию с белорусами у Романа, которую не отрываясь смотрела вся страна!
"Мы с Миком Джаггером часто вспоминаем золотой 2003-й. Он тогда получил титул рыцаря, а я мощнейших п...дюлей в Чебоксарах" (с)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Рзянин
Ромаааа, кричим тебе уже!!! Не свежести не хватило, а тренера. Хотел добавить "нормального тренера", но так бы я согласился с тем фактом, что Ромка тренер. Не обманешь ты нас. Отстань от хоккея пожалуйста.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
Ответ молодой сутенер
Йозик, ты просто физрук, перелеты и качество льда тут вообще никак не при делах)
ему до физрука далеко.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sarumian
Йозе Марино такой же управленец, как и его папаша. Как только стратег обнулится вся эта шобла исчезнет вместе с ним.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay Ryabchikov
Мичкова отмечать не стал.
Наверное, это о многом говорит
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbvinn
Пусть на поезде катаются, там лежать можно. Раз летать он устал.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зара Рудова
Ответ Даня Чебыкин
а по моему команда тебя тупо сливает.
Интересный вывод, но зачем им это делать? Им платят хорошие деньги, у них отличные условия, хоккеисты, подписывая контракт, знали с кем они будут работать…да и все понимают, что если что, то сливать начнут игроков, а не ГТ, так что, пмм, никто не пойдёт на такое)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
молодой сутенер
Йозик, ты просто физрук, перелеты и качество льда тут вообще никак не при делах)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
А по моему тебя просто обо$ал твой же фарм клуб с Мичковым, который тебе не нужен, потому что он прозападных взглядов и хочет за океан. Говори как есть))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KirGre
Я только с арены, никакой там полной заполненности и речи нет
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аризона Койотис
Хорошо, что не стал отмечать Мичкова. Не заберёт он его из Сочи в этом сезоне - гордость не позволит. Вот так талант бьёт бездаря.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
akakiysob10
Роман к вам два вопроса: как выйти из кризиса и как уволить самого себя?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Ответ Ебздрогыч
Такое впечатление, что во всей лиге только один Йозе Марино летает, а все остальные дома играют
при том у этого клоуна в календаре не однооо сдвоенного матча на следующий день , а он все ноет о свежести
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zenitka
СКА 4 дня не играл,наверное в Сочи на пляже загорал
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Я ссу и плачу . Откуда тебе знать как в профессиональном спорте ? Ты на хоккее ни разу не был , артист . Иди лучше Джерси одевай и шапку клубную с рогами . Катание оперевшись на палку. Дети в три года лучше катят . А мне тут льет в уши про профессиональный спорт.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Трепло. Вы последнюю игру играли
в среду на прошлой неделе. Было 5 дней на подготовку. Сочи тоже приехали с выезда и позавчера играли с Торпедо. Я смотрю у великого тренера на все отговорки есть. 🤡#1
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гекдениз Кардениз
Ответ Зара Рудова
Интересный вывод, но зачем им это делать? Им платят хорошие деньги, у них отличные условия, хоккеисты, подписывая контракт, знали с кем они будут работать…да и все понимают, что если что, то сливать начнут игроков, а не ГТ, так что, пмм, никто не пойдёт на такое)
а ты прикинь как он ведет себя в раздевалке после поражений)) и ведь игрокам приходится слушать маэстро который на приставке 800 матчей подряд в Нхл выиграл
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий