«Локомотив» возглавил таблицу Запада, выиграв четыре матча подряд. Команда Никитина опередила «Торпедо» и «Динамо»
«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.
Команда тренера Игоря Никитина победила «Спартак» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«Локомотив» продлил победную серию до четырех матчей. Ранее клуб обыграл «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Северсталь» (5:0).
Команда опередила «Торпедо» и московское «Динамо», расположившись на первой позиции в таблице Западной конференции.
«Локомотив» набрал 20 очков в 13 матчах при разнице голов 39:23.
Простите, конечно, но не выиграла, а обыграла или победила, всё-таки. Либо "выиграла у «Спартака»". Что за дворовая лексика в новостях