«Локомотив» возглавил таблицу Запада, выиграв четыре матча подряд. Команда Никитина опередила «Торпедо» и «Динамо»

Теги Локомотив Игорь Никитин Торпедо КХЛ Динамо Хоккей

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера Игоря Никитина победила «Спартак» (4:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Локомотив» продлил победную серию до четырех матчей. Ранее клуб обыграл «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Северсталь» (5:0).

Команда опередила «Торпедо» и московское «Динамо», расположившись на первой позиции в таблице Западной конференции.

«Локомотив» набрал 20 очков в 13 матчах при разнице голов 39:23.

7 комментариев

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Lokofanat
Молодцы парни! Так держать!
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Евгений Исаев
Вперёд, любимый "Локомотив"!!!
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mccormicigor
>Команда тренера Игоря Никитина выиграла «Спартак»

Простите, конечно, но не выиграла, а обыграла или победила, всё-таки. Либо "выиграла у «Спартака»". Что за дворовая лексика в новостях
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Rio de Janeiro
Сегодня наш вратарь сделал разницу и результат но командная игра была далеко не лучшего качества
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Skiff orda
Локо приятно удивляет!
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Empress
Заслужено! Кубок наш!
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