«Локомотив» возглавил таблицу Запада, выиграв четыре матча подряд. Команда Никитина опередила «Торпедо» и «Динамо»

«Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции.

Команда тренера победила «Спартак» (4:2) в матче Фонбет чемпионата .

« » продлил победную серию до четырех матчей. Ранее клуб обыграл «Металлург» (4:1), «Автомобилист» (3:1) и «Северсталь» (5:0).

Команда опередила «Торпедо» и московское « », расположившись на первой позиции в таблице Западной конференции.

«Локомотив» набрал 20 очков в 13 матчах при разнице голов 39:23.