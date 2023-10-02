Каррагер о составе «Челси» на матч с «Фулхэмом»: «Он может бороться максимум за топ-4. Им нужны еще как минимум 4 топ-игрока, чтобы был шанс догнать «Сити»

Теги Челси Джейми Каррагер Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер считает, что состав «Челси» недостаточно хорош для борьбы за титул.

Бывший защитник «Ливерпуля» оценил стартовый состав, который «синие» выставили на матч против «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (2:0, перерыв). 

«Очень редко удается выпустить 11 лучших игроков на поле, а они [«Челси»] серьезно пострадали из-за травм.

Это состав, который в лучшем случае будет бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард фунтов... То этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».

Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош, им нужен центральный защитник и, возможно, еще один игрок полузащиты.

Мысль о том, что «Челси» потратил более 1 млрд фунтов стерлингов и все еще на половину команды отстает от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», – сказал Каррагер.

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33 комментария

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Ебздрогыч
Им от вылета 4 очка, какой там догнать Сити? Каррагер угорает!
+19
-8
+11
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2vdhrvmmzf
Там 11 новых игроков в основу нужно для борьбы с Сити. Для Челси топ4 то будет невероятным успехом, о какой борьбе с сити вообще речь
+8
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Полуэктов Пётр
Ответ QWertY
Фулхэм по игре смотрится не хуже, а моментами даже лучше.
В чем это выражается? У них нет ударов даже. Вся острота в тайме тоже от Челси.
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Акира_1
Пусть скачала все игроки вернутся, чтоб Почеттино мог с ними полноценно поработать. А так мы пока даже не увидели Нкунку в Челси
+3
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Alex Rhea
Ответ 2vdhrvmmzf
Там 11 новых игроков в основу нужно для борьбы с Сити. Для Челси топ4 то будет невероятным успехом, о какой борьбе с сити вообще речь
у Челси замечательный состав, что вы все тут несёте вообще
+3
-1
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alexmixer9
Ответ S H A R K
Речь не о нынешнем времени идет. Каррагер говорит о среднесрочной перспективе, то есть за 2-3 сезона
Так среднесрочная перспектива такая же, а не пытаться догнать Сити
+4
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BiVG
Ответ Eden Hazard
он в курсе о том, сколько травмированных?
Да даже с учетом возврата всех травмированных, это состав максимум для борьбы за топ-4, и то с долей фарта
+1
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S H A R K
Ответ Ебздрогыч
Им от вылета 4 очка, какой там догнать Сити? Каррагер угорает!
Речь не о нынешнем времени идет. Каррагер говорит о среднесрочной перспективе, то есть за 2-3 сезона
+2
-1
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Паша
Ответ QWertY
Фулхэм по игре смотрится не хуже, а моментами даже лучше.
В обороне совсем слабо играют. Как будто специально к воротам пускают
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Полуэктов Пётр
Ответ Любезный Коссутий
да там итак человек 40, куда еще 4?
Откуда вы берете этот бред? Там играть некому.
23 человека покинули клуб в это трансферное окно. На сегодняшнюю игру недоступны из-за травм 11 футболистов. На лавке один Стерлинг. Все остальные просто ноунеймы малыши.
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tusiel
Ответ Кирилл Набухов
А кто мешает нормальной реализации? А травмы по какой причине перестанут получать игроки основы, снайперов наймут, чтобы против них не фолили жестоко?
ты тоже наёмный тролль на зарплате у спортса, как должунка?
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Полуэктов Пётр
Ответ Любезный Коссутий
у Тен Хага тоже куча травм. и он тянет с молодежки, потому что деваться некуда)) а то, что Поч стесняется подтягивать - его личные трудности. можно подумать, все эти травмированные ноунеймы, которых Боели покупал вязанками, сильно лучше пацанов из академии.
"у Тен Хага..."
Ну у него и результаты такие же ужасные)
"можно подумать, все эти травмированные ноунеймы, которых Боели покупал вязанками, сильно лучше пацанов из академии."
Можно. Подумайте.

p.s. ну и чтобы справедливость сохранилась. У МЮ в старте в прошлом матче 0 молодых воспитанников. У Челси их 2.
Так что кого там куда Тен Хаг тянет - это тоже выдаете желаемое за действительное.
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Любезный Коссутий
Ответ Полуэктов Пётр
Вы сильно ошиблись, потому что в АПЛ сыграло всего 19 человек. А посчитать весь список, включая кучу людей из академки - это для тех, кому оооочень надо притянуть за уши своё "я не сильно ошибся". С Таким чудесными подсчетами и у Фулхема 34 игрока. Но к чему эти пустые циферки, если они не говорят о полноте или глубине состава?
у Тен Хага тоже куча травм. и он тянет с молодежки, потому что деваться некуда))
а то, что Поч стесняется подтягивать - его личные трудности. можно подумать, все эти травмированные ноунеймы, которых Боели покупал вязанками, сильно лучше пацанов из академии.
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Полуэктов Пётр
Ответ Любезный Коссутий
https://www.livesport.com/ru/team/chelsea/4fGZN2oK/squad/ 37 человек. я не сильно ошибся. травмы? да у всех травмы.
Вы сильно ошиблись, потому что в АПЛ сыграло всего 19 человек.
А посчитать весь список, включая кучу людей из академки - это для тех, кому оооочень надо притянуть за уши своё "я не сильно ошибся".
С Таким чудесными подсчетами и у Фулхема 34 игрока. Но к чему эти пустые циферки, если они не говорят о полноте или глубине состава?
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Любезный Коссутий
Ответ Полуэктов Пётр
Откуда вы берете этот бред? Там играть некому. 23 человека покинули клуб в это трансферное окно. На сегодняшнюю игру недоступны из-за травм 11 футболистов. На лавке один Стерлинг. Все остальные просто ноунеймы малыши.
https://www.livesport.com/ru/team/chelsea/4fGZN2oK/squad/

37 человек. я не сильно ошибся.
травмы? да у всех травмы.
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Кирилл Набухов
Ответ DolJun
с нормальной реализацией этот состав уже на топ4. в остальном только время покажет какие позиции требуют усиления. пока нужен нападающий и чтобы все травмированные вернулись
А кто мешает нормальной реализации? А травмы по какой причине перестанут получать игроки основы, снайперов наймут, чтобы против них не фолили жестоко?
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Южанин78
Так у них есть эти 4 игрока, только они травмированы. Если из 11 травмированных выбирать 4-ых, Нкунку, Риз Джеймс, Чиллиул и Лавия. Чем не усиления? Почетино нормально работает и они по статистическим даннымм на высоких местах и не добрали минимум 7 очков, тоже по статам. Такое бывает, надо потерпеть
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Lavinka
Нужно больше игроков (с) Боуэли .
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Potors
Я в целом согласен с мыслью, но сформулирована она как-то не особо: любой команде можно дать совет "вам нужен получше игрок в ворота, в защиту, в полузащиту и в нападение"
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