Каррагер о составе «Челси» на матч с «Фулхэмом»: «Он может бороться максимум за топ-4. Им нужны еще как минимум 4 топ-игрока, чтобы был шанс догнать «Сити»
Джейми Каррагер считает, что состав «Челси» недостаточно хорош для борьбы за титул.
Бывший защитник «Ливерпуля» оценил стартовый состав, который «синие» выставили на матч против «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (2:0, перерыв).
«Очень редко удается выпустить 11 лучших игроков на поле, а они [«Челси»] серьезно пострадали из-за травм.
Это состав, который в лучшем случае будет бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард фунтов... То этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».
Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош, им нужен центральный защитник и, возможно, еще один игрок полузащиты.
Мысль о том, что «Челси» потратил более 1 млрд фунтов стерлингов и все еще на половину команды отстает от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», – сказал Каррагер.
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23 человека покинули клуб в это трансферное окно. На сегодняшнюю игру недоступны из-за травм 11 футболистов. На лавке один Стерлинг. Все остальные просто ноунеймы малыши.
Ну у него и результаты такие же ужасные)
"можно подумать, все эти травмированные ноунеймы, которых Боели покупал вязанками, сильно лучше пацанов из академии."
Можно. Подумайте.
p.s. ну и чтобы справедливость сохранилась. У МЮ в старте в прошлом матче 0 молодых воспитанников. У Челси их 2.
Так что кого там куда Тен Хаг тянет - это тоже выдаете желаемое за действительное.
а то, что Поч стесняется подтягивать - его личные трудности. можно подумать, все эти травмированные ноунеймы, которых Боели покупал вязанками, сильно лучше пацанов из академии.
А посчитать весь список, включая кучу людей из академки - это для тех, кому оооочень надо притянуть за уши своё "я не сильно ошибся".
С Таким чудесными подсчетами и у Фулхема 34 игрока. Но к чему эти пустые циферки, если они не говорят о полноте или глубине состава?
37 человек. я не сильно ошибся.
травмы? да у всех травмы.