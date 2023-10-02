Каррагер о составе «Челси» на матч с «Фулхэмом»: «Он может бороться максимум за топ-4. Им нужны еще как минимум 4 топ-игрока, чтобы был шанс догнать «Сити»

Джейми Каррагер считает, что состав «Челси» недостаточно хорош для борьбы за титул.

Бывший защитник «Ливерпуля» оценил стартовый состав, который «синие» выставили на матч против «Фулхэма» в 7-м туре АПЛ (2:0, перерыв).

«Очень редко удается выпустить 11 лучших игроков на поле, а они [«Челси»] серьезно пострадали из-за травм.

Это состав, который в лучшем случае будет бороться за попадание в четверку лучших. Если вы хотите сказать, что это лучший состав «Челси» после того, как они потратили 1 миллиард фунтов... То этой команде все равно нужны еще как минимум четыре топ-игрока, чтобы у них был хоть какой-то шанс догнать «Манчестер Сити».

Вратарь недостаточно хорош, центральный нападающий недостаточно хорош, им нужен центральный защитник и, возможно, еще один игрок полузащиты.

Мысль о том, что «Челси» потратил более 1 млрд фунтов стерлингов и все еще на половину команды отстает от борьбы за титул чемпиона Премьер-лиги, ошеломляет», – сказал Каррагер.

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