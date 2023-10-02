ЦСКА забил 9+ голов в шестой раз в истории КХЛ – 9:1 разгромлен «Витязь»

ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Витязя».

Команда тренера одержала победу со счетом 9:1 в матче Фонбет чемпионата .

По три очка набрали нападающие Антон Слепышев (1+2), Даррен Дитц (1+2) и Максим Соркин (1+2).

ЦСКА забил 9+ голов в одном матче в шестой раз в истории КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Предыдущие случаи:

1. ЦСКА – «Северсталь» (03.12.2014) – 9:1

2. ЦСКА – «Слован» (11.02.2015) – 12:0

3. «Слован» – ЦСКА (26.10.2018) – 0:9

4. «Спартак» – ЦСКА (01.10.2019) – 3:9

5. «Северсталь» – (08.03.2023) – 3:9