ЦСКА забил 9+ голов в шестой раз в истории КХЛ – 9:1 разгромлен «Витязь»
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Витязя».
Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 9:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По три очка набрали нападающие Антон Слепышев (1+2), Даррен Дитц (1+2) и Максим Соркин (1+2).
ЦСКА забил 9+ голов в одном матче в шестой раз в истории КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Предыдущие случаи:
1. ЦСКА – «Северсталь» (03.12.2014) – 9:1
2. ЦСКА – «Слован» (11.02.2015) – 12:0
3. «Слован» – ЦСКА (26.10.2018) – 0:9
4. «Спартак» – ЦСКА (01.10.2019) – 3:9
5. «Северсталь» – ЦСКА (08.03.2023) – 3:9
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