ЦСКА забил 9+ голов в шестой раз в истории КХЛ – 9:1 разгромлен «Витязь»

Теги ЦСКА Витязь Сергей Федоров КХЛ Антон Слепышев Даррен Дитц Максим Соркин Хоккей

ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Витязя».

Команда тренера Сергея Федорова одержала победу со счетом 9:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

По три очка набрали нападающие Антон Слепышев (1+2), Даррен Дитц (1+2) и Максим Соркин (1+2).

ЦСКА забил 9+ голов в одном матче в шестой раз в истории КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Предыдущие случаи:

1. ЦСКА – «Северсталь» (03.12.2014) – 9:1

2. ЦСКА – «Слован» (11.02.2015) – 12:0

3. «Слован» – ЦСКА (26.10.2018) – 0:9

4. «Спартак» – ЦСКА (01.10.2019) – 3:9

5. «Северсталь» – ЦСКА (08.03.2023) – 3:9

3 комментария

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Fma wozo
красавцы! браво 👏
+7
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+7
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zho3716
Осталось забить Федотову)
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+1
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Mihamoscow
По одной / две шайбы до собрания после игры с Северсталью и дальше семь Сочи и девять Витязю … А теперь Вопрос знатокам , что же было на том самом самом собрании после 1:2 с Северсталью ..?:)
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