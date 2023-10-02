Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян.

Об этом сообщил глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк. Турнир пройдет 4-7 октября в португальском Одивелаше.

«Международная федерация дзюдо (IJF), как и всегда, в последний момент допустила до юниорского ЧМ семь российских спортсменов в нейтральном статусе, среди которых есть действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия.

Дзюдо учит нас уважать соперника и демонстрировать уважение на татами. Но в наших реалиях это невозможно. А вся эта история с «нейтральными» атлетами – просто фейк», – цитирует Кошляка сайт Федерации дзюдо Украины.

Вероятно, речь идет о Дмитрии Якушеве – на сайте ЦСКА его ранее представляли как прапорщика.

Кроме Якушева за российскую команду на юниорском ЧМ также выступят Кристина Дудина, Карина Ефимова, Виктория Карсанова, Тимур Арбузов, Анджей Павлюков и Денис Батчаев.