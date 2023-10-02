Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян

Теги дзюдо IJF сборная Украины жен сборная Украины юниорская сборная России жен юниорская сборная России Михаил Кошляк Федерация дзюдо Украины Единоборства

Украина отказалась от участия в юниорском ЧМ по дзюдо из-за допуска россиян.

Об этом сообщил глава Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк. Турнир пройдет 4-7 октября в португальском Одивелаше.

«Международная федерация дзюдо (IJF), как и всегда, в последний момент допустила до юниорского ЧМ семь российских спортсменов в нейтральном статусе, среди которых есть действующий военнослужащий. Так что сборная Украины отказалась от участия.

Дзюдо учит нас уважать соперника и демонстрировать уважение на татами. Но в наших реалиях это невозможно. А вся эта история с «нейтральными» атлетами – просто фейк», – цитирует Кошляка сайт Федерации дзюдо Украины.

Вероятно, речь идет о Дмитрии Якушеве – на сайте ЦСКА его ранее представляли как прапорщика.

Кроме Якушева за российскую команду на юниорском ЧМ также выступят Кристина Дудина, Карина Ефимова, Виктория Карсанова, Тимур Арбузов, Анджей Павлюков и Денис Батчаев.

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43 комментария

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Российский пользователь
на зло бабушки отморожу уши ну и т.д.
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Sashi
Скатертью по жопе
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Виктор Войнов
Меньше народу, больше кислороду
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Лициний Красс
Очень радостно. Слово украина не хочется даже слышать. Слишком токсично стало
+18
-5
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Otto Kretschmer
Ответ #nikon
Дзюдо - это мелочи. 50 стран мира помогают Украине реализовать их концепцию: "На одній планеті з росіянами ми жити не будемо".
А на космический летак нема грошей.
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Любитель побеждать
Они и в 22-м веке по привычке будут от всего отказываться
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KozlikX
Ответ Российский пользователь
на зло бабушки отморожу уши ну и т.д.
в точку
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#nikon
Ответ Otto Kretschmer
А на космический летак нема грошей.
😂
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Жизнь кудрявая как Валерий Карпин
Ну что ж, пусть дальше ноют
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Otto Kretschmer
Ура,ура,ура!!!
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Potapson
Честно говоря как задолбали эти новости - Украина отказалась, Россию не допустили...
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rdyabin@icloud.com
Что такое украина вообще сейчас?
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Ola BP
Вместо побед на поле боя, Украина предпочитает медийные "победы", даже если это френдлифаер.
+5
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Растиньяк
Феерические
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Максим Гагауз
Ответ #nikon
Дзюдо - это мелочи. 50 стран мира помогают Украине реализовать их концепцию: "На одній планеті з росіянами ми жити не будемо".
там пока никто особо даже и не вспотел, а в рф уже доллар по 100, бенз по 60, принтеры от 10к и только китайские авто
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Eraser
Ответ Максим Гагауз
там пока никто особо даже и не вспотел, а в рф уже доллар по 100, бенз по 60, принтеры от 10к и только китайские авто
Да ну? По-моему там очень даже вспотели, когда сочиняли 11 пакетов санкций таким образом, чтобы собственная экономика не скатилась до стран третьего мира.
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Растиньяк
Ответ #nikon
По бумагам - крупнейшее государство Европы (не считая России).
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Stewee
Ответ Виктор Войнов
Меньше народу, больше кислороду
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Camry163
Такая была мотивация всех забороть, а они сбежали )
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Стас Игоревич
Бедные дети
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Александр Сачков
Организаторы вздохнули с облегчением.
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Vaksinator
ну и славненько
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Растиньяк
Ответ rdyabin@icloud.com
Что такое украина вообще сейчас?
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Идеальный шторм
Ответ Лициний Красс
Очень радостно. Слово украина не хочется даже слышать. Слишком токсично стало
Тошнит уже
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Доктор*
Ну и отлично. 👍
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