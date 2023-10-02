Жозе Моуринью: «Меня всегда обвиняют, что я нескромный – вынужден согласиться. Я совершил много подвигов. Выиграть ЛЧ с «Порту» – это суперподвиг»

Жозе Моуринью признал, что он нескромный человек .

«Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с « » – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет», – сказал тренер «Ромы» в эфире Sky Sport.

Моуринью дважды выигрывал чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/2004 и с «Интером» в сезоне-2009/10.

Синдром третьего сезона Моуринью – не шутка. Каждый раз спад, и с «Ромой» тоже

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