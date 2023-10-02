Жозе Моуринью: «Меня всегда обвиняют, что я нескромный – вынужден согласиться. Я совершил много подвигов. Выиграть ЛЧ с «Порту» – это суперподвиг»

Теги Рома Жозе Моуринью Порту серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Жозе Моуринью признал, что он нескромный человек .

«Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.

Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.

Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет», – сказал тренер «Ромы» в эфире Sky Sport.

Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/2004 и с «Интером» в сезоне-2009/10.

Синдром третьего сезона Моуринью – не шутка. Каждый раз спад, и с «Ромой» тоже

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80 комментариев

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Никита Аксанов
Ответ alexmixer9
По факту, Моур велик даже несмотря на последние несколько лет
Последние несколько лет – это Лига Европы с МЮ, Лига Конференций и финал Лиги Европы с Ромой. Не слабо, мягко говоря.
+156
-12
+144
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Bullet91
ну то что сделал Моур не делал никто, победа с Порту и Интером это были чудеса
+137
-12
+125
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Отец Абду
Выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов с Порту. Состав Порту - 70% ноунеймы и Аленичев. Аленичев - единственный российский футболист выигравший ЛЧ и забивший гол в финале ЛЧ под руководством Моуринью...
+96
-7
+89
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alexmixer9
По факту, Моур велик даже несмотря на последние несколько лет
+71
-12
+59
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Давид Agabekyan
Ответ Charles Foster Kane
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А кто их вывел на топовый уровень и уровень легенд?
+37
-6
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Artem Piatkov
Ответ Отец Абду
Выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов с Порту. Состав Порту - 70% ноунеймы и Аленичев. Аленичев - единственный российский футболист выигравший ЛЧ и забивший гол в финале ЛЧ под руководством Моуринью...
Аленичев - 1 ЛЧ
Мостовой - 0 ЛЧ

Почему один называет себя "царём", а другой - нет?)
+35
-6
+29
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rigobersong
Ответ alexmixer9
По факту, Моур велик даже несмотря на последние несколько лет
Так он год назад Еврокубок брал:)) Просто у него слишком высокая планка как у Пепа:)) 7хаг берет третьесортный Кубок Лиги и уже ставит из себя мессию для МЮ, а Моуриньо со скромной Ромой выигрывает Еврокубок, потом выходит в финал другого Еврокубка и уже его считают не тренером, хоть не был поклонником его автобусов и манеры игры, но надо смотреть правде в глаза, титулы он генерирует в любых условиях:))
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+22
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Руслан З.
Ответ факты про футбол
Черышев тоже выиграл ЛЧ с Реалом в 2014 году, так что Аленичев не единственный, ещё были Владимир Бут, Демченко и Доброволский
Ну если брать вклад Черышева в победу, то наверняка даже командный физиотерапевт сделал для этого больше. Аленичев же был одной из "шестерёнок" рабочего механизма того Порту.
+19
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факты про футбол
Ответ Отец Абду
Выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов с Порту. Состав Порту - 70% ноунеймы и Аленичев. Аленичев - единственный российский футболист выигравший ЛЧ и забивший гол в финале ЛЧ под руководством Моуринью...
Черышев тоже выиграл ЛЧ с Реалом в 2014 году, так что Аленичев не единственный, ещё были Владимир Бут, Демченко и Доброволский
+18
-3
+15
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Ностальгическое Дерьмо
Это ты ещё Спартак не возглавлял, вот где закаляется сталь
+16
-2
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Александр Калашников
Выигрывать с Интером требл не менее супер подвиг. Тут невозможно не согласиться с ним
+14
-2
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vzi
Ответ Charles Foster Kane
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Порту прошел топовый МЮ. За счет этого и отвала других фаворитов получилась легкая сетка.
Хотя тот же Депортиво (матч в 1/2) тогда по игре был не слабее Мадрида, Барсы, Баварии, МЮ. Чесал их регулярно в очных матчах.
Так что, сетка была норм - МЮ и Депор.
+14
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corazón blanco
Ответ Extrim
просто все величие Моура закончилось в году 2010-м,после требла с Интером.
А с Мадридом разве он не был хорош? При нем Мадрид образца 2011/2012 года - это сильнейший Мадрид в ХХI веке. 100 очков, 121 гол забили в чемпионате и только оступились на Баварии. Вернул Мадрид на вершину и заложил фундамент будущих побед и успехов клуба. Закончилась его история не очень хорошо, но болельщики Мадрида всегда ему будут благодарны.
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Extrim
просто все величие Моура закончилось в году 2010-м,после требла с Интером.
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Трент Резнор
Великий. Разогнал Аленичева до максимума.
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Марат Люсьеныч
ну по факту он с Порту сотворил главное чудо в ЛЧ в 21 веке
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Виктор Никитин
Ответ Никита Аксанов
Последние несколько лет – это Лига Европы с МЮ, Лига Конференций и финал Лиги Европы с Ромой. Не слабо, мягко говоря.
это не несколько лет, это уже 7 сезонов с той победы в ЛЕ с МЮ.. с вероятно самой лёгкой сеткой в истории

Сент-Этьенн, Ростов, Андерлехт, Сельта и Аякс в финале у которого средний возраст игроков выходивших играть в том матче наверное было около 21-22х лет

Моурнинью был топовым тренером, только вот как топ тренер он закончился уже давно
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Пацанчик реальный
Ответ Charles Foster Kane
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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Александр Опёнышев
Ответ Bullet91
ну то что сделал Моур не делал никто, победа с Порту и Интером это были чудеса
Аякс Ван Гаала, Челси Ди Маттео, Дортмунд Хитцфельда, Марсель? Масса подобных примеров была, ага
+5
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евГений
Ответ Никита Аксанов
Последние несколько лет – это Лига Европы с МЮ, Лига Конференций и финал Лиги Европы с Ромой. Не слабо, мягко говоря.
Ты не договариваешь.

Лига Европы МЮ - на отскоках от Ростова, Андерлехта. При этом путевку в ЛЧ, которую это победа принесла Моур успешно профукал просрав Севилье без шансов в следующем году, заодно слив Кубок Англии уходящему из Челси Конте.
Тратил он на уровне Сити, вот только Пеп через сезон взял титул, а Мавр – за щеку

Лига Конференции – ультрасмех, что-то на уровне кубка париматч премьер. Недотрофей с командами из люксембурга который существует 2 года.

Итого, в последние года моур на две головы ниже приблизительно всех современных ТОПов – Индзаги, Конте, Анчи, Пиоли, Нагельсмана, Тухеля и тд.
Не упоминая Клоппа и Пепа, до которых автобуснику как до Китая раком.
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Вадим Поречкин
Там у Порту неплохое поколение было + с сеткой повезло. Группа вполне ок для того чтобы второе место занять. В плейоф, после МЮ, Лион, Депор, Монако. Но всё равно результат шикарный, конечно.
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Evgen Vynokurov
Ответ Отец Абду
Выиграл Кубок УЕФА и Лигу Чемпионов с Порту. Состав Порту - 70% ноунеймы и Аленичев. Аленичев - единственный российский футболист выигравший ЛЧ и забивший гол в финале ЛЧ под руководством Моуринью...
Так не забывай,что Аленичев забил и в финале Кубка УЕФА
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Мыкола
Ответ Direct free kick
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Красиво их Измайлов шатал в первой игре. А во второй судья португальская козёл подсуживал
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Клирик
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Это ты ещё Спартак не возглавлял, вот где закаляется сталь
Вот где любая сталь превращается в кал))
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Тухель
Ответ Марат Люсьеныч
ну по факту он с Порту сотворил главное чудо в ЛЧ в 21 веке
Чудо это проход Шпор в финал ЛЧ, а Порту вполне по игре выиграли, да с МЮ повезло, но всех остальных по делу прошли, а Шпорам и с МС и с Аяксом дико повезло.
По этому успех Маура это тренерская и командная победа, а проход Шпор в финал ЛЧ это чудо.
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