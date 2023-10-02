Жозе Моуринью: «Меня всегда обвиняют, что я нескромный – вынужден согласиться. Я совершил много подвигов. Выиграть ЛЧ с «Порту» – это суперподвиг»
Жозе Моуринью признал, что он нескромный человек .
«Меня всегда обвиняют в том, что я нескромный. Вынужден согласиться с теми, кто так говорит. Я совершил много подвигов, но выиграть Лигу чемпионов с «Порту» – это суперподвиг. Этот подвиг открыл мне все двери мира.
Нет никакого секрета для этого. Нужно быть самим собой, быть эмпатичным по отношению к тем, с кем работаешь. Быть эмпатичным – значит быть критичным, требовательным, открытым, честным.
Когда игрок работает со мной, он понимает, что я честен. Так отношения становятся отличными и ты получаешь максимум от каждого игрока. Думаю, это не секрет», – сказал тренер «Ромы» в эфире Sky Sport.
Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов: с «Порту» в сезоне-2003/2004 и с «Интером» в сезоне-2009/10.
Синдром третьего сезона Моуринью – не шутка. Каждый раз спад, и с «Ромой» тоже
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Мостовой - 0 ЛЧ
Почему один называет себя "царём", а другой - нет?)
Хотя тот же Депортиво (матч в 1/2) тогда по игре был не слабее Мадрида, Барсы, Баварии, МЮ. Чесал их регулярно в очных матчах.
Так что, сетка была норм - МЮ и Депор.
Сент-Этьенн, Ростов, Андерлехт, Сельта и Аякс в финале у которого средний возраст игроков выходивших играть в том матче наверное было около 21-22х лет
Моурнинью был топовым тренером, только вот как топ тренер он закончился уже давно
Лига Европы МЮ - на отскоках от Ростова, Андерлехта. При этом путевку в ЛЧ, которую это победа принесла Моур успешно профукал просрав Севилье без шансов в следующем году, заодно слив Кубок Англии уходящему из Челси Конте.
Тратил он на уровне Сити, вот только Пеп через сезон взял титул, а Мавр – за щеку
Лига Конференции – ультрасмех, что-то на уровне кубка париматч премьер. Недотрофей с командами из люксембурга который существует 2 года.
Итого, в последние года моур на две головы ниже приблизительно всех современных ТОПов – Индзаги, Конте, Анчи, Пиоли, Нагельсмана, Тухеля и тд.
Не упоминая Клоппа и Пепа, до которых автобуснику как до Китая раком.
По этому успех Маура это тренерская и командная победа, а проход Шпор в финал ЛЧ это чудо.