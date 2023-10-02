«Челси» может подписать Осимхена в январе. Клуб хочет иметь в составе надежного нападающего

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Айвен Тоуни Виктор Осимхен Футбол

«Челси» намерен усилить атаку центральным нападающим.

По информации The Guardian, «синие» ощущают нехватку бомбардира, несмотря на покупку 22-летнего Николаса Джексона.

В январе «Челси» хочет подписать надежного форварда. Цель лондонского клуба – Виктор Осимхен из «Наполи».

Ранее также сообщалось об интересе «Челси» к Айвену Тоуни из «Брентфорда», в настоящий момент отбывающему дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.

Осимхен забил 5 голов в семи матчах этого сезона Серии А. Статистику 24-летнего нигерийца можно изучить здесь.

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45 комментариев

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Франческо Тотти
У них был нормальный нап, правда с тараканами, сейчас в Роме играет неплохо.
А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Осимен- классный нап, только, похоже, с характером поганым
Не сказал бы. Может слегка легкомысленный. Конфликт с тренером не красит.
А этот инцидент с тик током, вина клуба. Игрок в плохом настроении, не надо так подкалывать.
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Proper Chels
Ответ Франческо Тотти
У них был нормальный нап, правда с тараканами, сейчас в Роме играет неплохо. А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
Этот нап начал разваливать команду изнутри при Тухеле.
Будучи травмированным, он побежал в прессу рассказывать о любви к Интеру, и жаловаться, что его не так используют.
Лукаку просто не справляются с давлением. Он не может играть в Челси. Да и никто его не хотел видеть уже.
Он даже в Интере поплыл, когда его Джеко выбил из основы.
Как итог - кроме Ромы оказался никому не нужен.
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DanielCarvalho
Ответ Франческо Тотти
У них был нормальный нап, правда с тараканами, сейчас в Роме играет неплохо. А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
Нормальный это в твоем понимании кто реализует 1 момент из 5?
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The Best
Ответ Франческо Тотти
У них был нормальный нап, правда с тараканами, сейчас в Роме играет неплохо. А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
Лакака за Челси играть не хотел,нужно было его силой заставить что-ли играть за Челси?Тип был недоволен всем что происходит вокруг него,ныл в интервью как ему плохо и всё такое.
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Snid
Ответ градус ненависти
Интересно, они хотя бы в теории представляют во что собираются играть? Все приобретаемые игроки под разные стили
4-4-3
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Morning Again
Для начала было бы хорошо иметь надежного владельца
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Молодой Волк2
а надежного напа когда купят?после Осимхена?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Клуб тоже, зарплату пока выплачивают без задержек )
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DanielCarvalho
Ответ Франческо Тотти
У Челси и таких нет. И посмотрели бы на его статистику за Бельгию и Рому. Поняли бы многое.
На игру нужно смотреть, а не на статистику.
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DolJun
Ответ Roman
Где пропадал, старина? А то мы уже переживать начали)
решил сфокусироваться на школе, учебный год ведь начался. а кто мы?
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Marcus-light
Нкунку ненадежный, значит
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Green-yed Taxi
А надёжного президента Челси не хочет иметь?
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Классный руководитель
больше, еще больше игроков, купить, купить....
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a2wai
А что, Челси хочет побыстрее потратить еще 200 миллионов и в Чемпионшип?
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Антиглор17
Ответ Франческо Тотти
У них был нормальный нап, правда с тараканами, сейчас в Роме играет неплохо. А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
Лукаку нормальный нап? 😁 в 2020 году если только
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градус ненависти
Интересно, они хотя бы в теории представляют во что собираются играть? Все приобретаемые игроки под разные стили
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zzzeeerrrooo
Могут спокойно 300 лямов просить
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Осимен- классный нап, только, похоже, с характером поганым
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Любезный Коссутий
ну, миллионов 200 Лауретнис спокойно может требовать
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The Best
Ну знали же ещё летом что клубу нужен топ форвард завершитель,но взяли при этом молодого Джексона у которого только четверть нормального сезона в Ла лиге,на что руководство рассчитывало ?За Осимхена Наполи будет требовать много,я бы сказал очень много и не факт что Витек согласится пойти в нынешний Челси (хоть он и говорил что хочет в АПЛ играть).
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Dzmitry Lavysh
Осимхен лучше бы спокойно доигрывал сезон в Наполи (ЛЧ, призовые места в чемпионате) и потом уже решать в зависимости от позиций Челси в таблице.
но! конечно эффект умножения зарплаты на 2-3 перечеркивает все)
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Felp
Ответ bestvideox
Осимхэн классный нападающий, но в нападающем ли проблемы Челси...
А в ком с такой реализацией моментов?
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Сергей Ефимов
Он точно надежный ?
Как-то он запаниковал из-за тиктока
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Bartez1986
Надёжный полузащитник уже есть. Бесполезный, правда, но уникальный
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