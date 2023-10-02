«Челси» намерен усилить атаку центральным нападающим.

По информации The Guardian, «синие» ощущают нехватку бомбардира, несмотря на покупку 22-летнего Николаса Джексона.

В январе «Челси» хочет подписать надежного форварда. Цель лондонского клуба – из « ».

Ранее также сообщалось об интересе «Челси» к из «Брентфорда», в настоящий момент отбывающему дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.

Осимхен забил 5 голов в семи матчах этого сезона Серии А. Статистику 24-летнего нигерийца можно изучить здесь.

Пока «Челси» не забивал… Почеттино 39 раз сказал «нужно», а вы написали более 580 тысяч комментариев

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