«Челси» может подписать Осимхена в январе. Клуб хочет иметь в составе надежного нападающего
«Челси» намерен усилить атаку центральным нападающим.
По информации The Guardian, «синие» ощущают нехватку бомбардира, несмотря на покупку 22-летнего Николаса Джексона.
В январе «Челси» хочет подписать надежного форварда. Цель лондонского клуба – Виктор Осимхен из «Наполи».
Ранее также сообщалось об интересе «Челси» к Айвену Тоуни из «Брентфорда», в настоящий момент отбывающему дисквалификацию за нарушение регламента о ставках.
Осимхен забил 5 голов в семи матчах этого сезона Серии А. Статистику 24-летнего нигерийца можно изучить здесь.
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А Витек стоить будет для Челси млн 200, правда потом нам экономисты и бухгалтеры с сайта расскажут, как Челси впишется в ФФП, и распишет выплаты на 40 лет при ограничении в 5.
А этот инцидент с тик током, вина клуба. Игрок в плохом настроении, не надо так подкалывать.
Будучи травмированным, он побежал в прессу рассказывать о любви к Интеру, и жаловаться, что его не так используют.
Лукаку просто не справляются с давлением. Он не может играть в Челси. Да и никто его не хотел видеть уже.
Он даже в Интере поплыл, когда его Джеко выбил из основы.
Как итог - кроме Ромы оказался никому не нужен.
но! конечно эффект умножения зарплаты на 2-3 перечеркивает все)
Как-то он запаниковал из-за тиктока