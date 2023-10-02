Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Сепахана», «Аль-Наср» Роналду примет «Истиклол»

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Сепаханом» во 2-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник « » Криштиану Роналду примет таджикский « ».

Во вторник « » Неймара и Малкома встретится на выезде с иранским «Нассаджи».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

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