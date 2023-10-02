Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Сепахана», «Аль-Наср» Роналду примет «Истиклол»

Теги результаты Лига чемпионов Азии Сепахан Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Истиклол Нассаджи Футбол

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Сепаханом» во 2-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет таджикский «Истиклол».

Во вторник «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома встретится на выезде с иранским «Нассаджи».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

2-й тур

Сепахан Иран – Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия
Дата проведения
2 октября, 19.00, «Naghsh-e-Jahan Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия – Истиклол Таджикистан
Дата проведения
2 октября, 21.00, «King Saud University Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нассаджи Иран – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
3 октября, 19.00, «Azadi Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

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15 комментариев

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Enchanter WIZZARD
За Аль Наср! В этом сезоне Криш и ко уже сняли скальп с Николича и Билича. Пришел черед Черевченко))
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Artem Piatkov
Удачи КриРо! Только победа!
+3
-3
0
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Александр Северный
Ответ Zed_patriot
Месси снимает скальп с Дешама, Кринж снимает скальп с Николича 🤡
Месси в Америке уже месяц курит бамбук и кидает народ на деньги в отличие от второго.
+3
-3
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Уся Ваткин
Ответ Zed_patriot
это какое-то лекарство от словесного поноса после 18.12.22?
для вас сойдёт и мышьяк
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