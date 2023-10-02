Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Сепахана», «Аль-Наср» Роналду примет «Истиклол»
«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Сепаханом» во 2-м туре Лиги чемпионов Азии.
Также в понедельник «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет таджикский «Истиклол».
Во вторник «Аль-Хилаль» Неймара и Малкома встретится на выезде с иранским «Нассаджи».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 2 октября, 19.00, «Naghsh-e-Jahan Stadium»
- Дата проведения
- 2 октября, 21.00, «King Saud University Stadium»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.00, «Azadi Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги чемпионов Азии
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