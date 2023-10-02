УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов. Будет повышение в классе, заявка до 34 игроков, введут не раньше 2027-го

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УЕФА работает над новым форматом еврокубковых турниров.

По информации El Pais, УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, состоящего из трех дивизионов. Обсуждение состоялось на встрече в конце сентября, однако, как отмечает Marca, изменения планируются не раньше 2027 года.

Сообщается, что проект нового турнира предусматривает три дивизиона – Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Каждый из дивизионов представлен 18 командами. Между лигами предполагается повышение и понижение в классе: по две команды между Суперлигой и Лигой Европы и по четыре – между Лигой Европы и Лигой претендентов. Кроме того, повышение или понижение в классе будет зависеть не от результатов одного сезона, а от среднего показателя за последние три или пять лет.

Чтобы решить проблемы, связанные с календарем, каждый дивизион может быть разделен на две группы с финальной стадией турнира. Также в турнирной таблице Суперлиги возможен учет результатов команды в национальной лиге, который также может принести денежный бонус, а заявка клуба может быть расширена до 34 игроков.

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88 комментариев

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Михаил Иванов
Очередная никому не нужная реформа формата? Тогда возникает вопрос, а чем проект суперлиги был плох для европейского футбола? Перспективой отсутствия лишнего бабла у УЕФА?
+75
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+68
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Severfan
боролись с суперлигой, чтобы создать суперлигу.
п.с. суперлига - говно, уефа - мафия.
+60
-8
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Владимир Сотников
а мне нынешний формат еврокубков нравится
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Cunningham Obituary
Ответ Vadim Medvedev
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да
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Жбаныч
Ответ Михаил Иванов
Очередная никому не нужная реформа формата? Тогда возникает вопрос, а чем проект суперлиги был плох для европейского футбола? Перспективой отсутствия лишнего бабла у УЕФА?
Да)
+30
-2
+28
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Anttii
Получается единственная проблема с суперлигой в том, что там клубы руководили бы и напрямую договаривались между собой, отстаивая собственные интересы, без коррупционно-продажной прослойки в виде УЕФА.
+26
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m.scaline
Ответ Vadim Medvedev
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Сити в еврокубках лет 10-15 только выступает. то, что они не встречались с Баварией (с ваших слов, не проверял) просто логичное совпадение. не Бавария, так Реал, Интер или ещё кто.
а новый формат еврокубков превратит европейский футбол в соревнование 5-6 стран. тупо турнир для элиты.
Лично у меня одни из лучших воспоминаний в футболе, это игры ЦСКА с Манчестерами, и Ростова с Баварией. а получается, что это станет практически невозможным
+16
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Валерий Рзянин
Чёт слишком простая схема.
Можно вот так например: iℓ∂Ω/∂t = -h^2/2m∂²Ω/∂x² + V (x)Ω где Ω — функция волновой потенциальной энергии матча, t — время матча, h — постоянная Планка и две штанги x — координата команд в группе, m — масса очков чемпионата и V (x) — потенциальная энергия игроков в точке x.
+16
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ALMANAC
Вы должны были бороться с Суперлигой, а не стать ей🤑
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Олег910
Отличная идея. Не то что эта ваша богомерзкая суперлига.
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скорпыч
Чушь. Ежегодно в топ лигах борьба за ЛЧ. Разные клубы, разные тренерские взгляды, разные города. А тут 18 клубов. И все. Полная чушь.
+9
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+9
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Koulmann
Ответ Vadim Medvedev
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Чем плохо увидеть свежие идеи и относительно новые клубы типа Байера, Реал Сосьедада, Униона, Фейенорда, Ньюкасл, Лацио в ЛЧ?
Если кто-то в топ-клубе налажал и превратили в посмещище, то какой резон смотреть сейчас типа МанЮ-Ювентус или Марсель - Челси?
+7
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Заборостроитель
Ответ Vadim Medvedev
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Как это "примерно никогда", если два сезона подряд играли в группе с ЦСКА?
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Пол Ганарара:
Ответ Михаил Иванов
Очередная никому не нужная реформа формата? Тогда возникает вопрос, а чем проект суперлиги был плох для европейского футбола? Перспективой отсутствия лишнего бабла у УЕФА?
Он плох еще и тем, что тура после четвертого из-за огромного количества игр между топ-клубами, все пресытятся этим зрелищем и начнут воспринимать такие матчи, как что-то рядовое. Национальные чемпионаты же вообще превратятся в унылое хавнище
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Vadim Medvedev
Ответ скорпыч
Чушь. Ежегодно в топ лигах борьба за ЛЧ. Разные клубы, разные тренерские взгляды, разные города. А тут 18 клубов. И все. Полная чушь.
борьба за ЛЧ есть только в АПЛ. Бавария, Реал, Барселона, ПСЖ выходят в ЛЧ без борьбы.
+4
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Koulmann
А что делать если топ-клуб из Суперлиги переживает кризис, а какой-то середняк делает качественный скачок в развитии?

Также убивается сразу несколько пластов европейского футбола, плохая идея.

Не все идеи из американского спорта хорошо ложатся на европейскую футбольную архитектуру.

Зачем менять то, что хорошо работает и так? Вопрос риторический, но его надо задавать.
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Вадим Сидоров
Лучший способ бороться с Суперлигой - ..... создать свою Суперлигу.
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Jan Vorontsov
С самого начала было очевидно, что "борьба с суперлигой" была на самом деле борьбой за то, чтобы создать её самим.
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sashafan2
УЕФА решила создать собственную Суперлигу.
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Подкат Пенальтьевич
Заявка 34 игрока? И кто такое количество игроков сможет себе позволить содержать? Явно не бедные румынские клубы. Очередная реформа под шейхов.
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green mojave
Как ужи на сковороде себя ведут, уже не знают как от суперлиги избавиться, решили свою создать.
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Никита Фалимонов
А вы говорили Суперлига мертва!
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Wiley Fox
Ахаха

Украсть идею Суперлиги у Переса и создать закрытую Лигу для большинства клубов Европы

Футбол умер с приходом жуликов инфантино и чеферины, которых привел Абрамович

Теперь арабы убивают Европу баблом, а УЕФА ничего не может с этим сделать
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UncleMaks
Ответ Владимир Сотников
а мне нынешний формат еврокубков нравится
нынешний формат последний год играется
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Московские Куницы
Ответ Vadim Medvedev
именно так. кассовых матчей в ЛЧ - раз-два и обчёлся. в прошлой ЛЧ их было 9 - ливер-реал, бавария-псж, бавария-сити, реал-сити, финал. вот и вся ЛЧ. ДЕВЯТЬ игр за сезон, которые можно продать. естественно УЕФА хочет увеличить количество таких игр.
На севере например икру из рыб отдавали на корм псам, потому что ее было много и она не ценилась.
Принцип тот же. Если будет 80% кассовых матчей, то они не будут цениться. Из них само собой выделятся 20% САМЫХ Кассовых. И считать будете уже их.
Придется делать Супер-Пупер лигу.
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