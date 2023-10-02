УЕФА обсуждает новый формат еврокубков с тремя дивизионами – Суперлигой, Лигой Европы и Лигой претендентов. Будет повышение в классе, заявка до 34 игроков, введут не раньше 2027-го
УЕФА работает над новым форматом еврокубковых турниров.
По информации El Pais, УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, состоящего из трех дивизионов. Обсуждение состоялось на встрече в конце сентября, однако, как отмечает Marca, изменения планируются не раньше 2027 года.
Сообщается, что проект нового турнира предусматривает три дивизиона – Суперлига, Лига Европы и Лига претендентов. Каждый из дивизионов представлен 18 командами. Между лигами предполагается повышение и понижение в классе: по две команды между Суперлигой и Лигой Европы и по четыре – между Лигой Европы и Лигой претендентов. Кроме того, повышение или понижение в классе будет зависеть не от результатов одного сезона, а от среднего показателя за последние три или пять лет.
Чтобы решить проблемы, связанные с календарем, каждый дивизион может быть разделен на две группы с финальной стадией турнира. Также в турнирной таблице Суперлиги возможен учет результатов команды в национальной лиге, который также может принести денежный бонус, а заявка клуба может быть расширена до 34 игроков.
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п.с. суперлига - говно, уефа - мафия.
а новый формат еврокубков превратит европейский футбол в соревнование 5-6 стран. тупо турнир для элиты.
Лично у меня одни из лучших воспоминаний в футболе, это игры ЦСКА с Манчестерами, и Ростова с Баварией. а получается, что это станет практически невозможным
Можно вот так например: iℓ∂Ω/∂t = -h^2/2m∂²Ω/∂x² + V (x)Ω где Ω — функция волновой потенциальной энергии матча, t — время матча, h — постоянная Планка и две штанги x — координата команд в группе, m — масса очков чемпионата и V (x) — потенциальная энергия игроков в точке x.
Если кто-то в топ-клубе налажал и превратили в посмещище, то какой резон смотреть сейчас типа МанЮ-Ювентус или Марсель - Челси?
Также убивается сразу несколько пластов европейского футбола, плохая идея.
Не все идеи из американского спорта хорошо ложатся на европейскую футбольную архитектуру.
Зачем менять то, что хорошо работает и так? Вопрос риторический, но его надо задавать.
Украсть идею Суперлиги у Переса и создать закрытую Лигу для большинства клубов Европы
Футбол умер с приходом жуликов инфантино и чеферины, которых привел Абрамович
Теперь арабы убивают Европу баблом, а УЕФА ничего не может с этим сделать
Принцип тот же. Если будет 80% кассовых матчей, то они не будут цениться. Из них само собой выделятся 20% САМЫХ Кассовых. И считать будете уже их.
Придется делать Супер-Пупер лигу.