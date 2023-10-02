Кондратюк заменит Ягудина в шоу Авербуха «Кармен». Алексею предстоит операция на колене
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенесет операцию на колене.
Об этом сообщил продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
11 октября Ягудин должен был выступать в шоу Авербуха «Кармен» в Перми, оно было перенесено на апрель.
«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой.
В Екатеринбурге представление («Кармен») пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное», – сказал Авербух.
Шоу в Екатеринбурге пройдет 27-28 октября.
Марку удачи! А Алексею здоровья и быстрого восстановления!
Марку удачи!
Замена хорошая
Зрителей конечно жалко, что перенесли, но ведь главное здоровье - желаю Алексею, а Марку все выдержать!
Жаль, что пришлось перенести показ в Перми.
Алексею - удачной операции и здоровья.
Марку - подготовиться и достойно выступить. По темпераменту он очень подходит на эту роль!
Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лёд .