Кондратюк заменит Ягудина в шоу Авербуха «Кармен». Алексею предстоит операция на колене

Теги Алексей Ягудин Илья Авербух травмы мужское катание ТАСС Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенесет операцию на колене.

Об этом сообщил продюсер ледовых шоу Илья Авербух

11 октября Ягудин должен был выступать в шоу Авербуха «Кармен» в Перми, оно было перенесено на апрель. 

«Ягудину предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой.

В Екатеринбурге представление («Кармен») пройдет без Леши, его заменит Марк Кондратюк. Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное», – сказал Авербух. 

Шоу в Екатеринбурге пройдет 27-28 октября. 

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44 комментария

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Rina
Отлично!
Марку удачи! А Алексею здоровья и быстрого восстановления!
+19
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Аленка_76
Очень рада такой замене.Уверенна ,что он справится.
Марку удачи!
+18
-1
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Лия Романова
Алексею здоровья, а выбор Марка по темпераменту очень подходит. Ждём спектакль
+15
0
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Katerina Sunny
Как-то уже даже привычно. Впереди большое количество шоу Авербуха, Навки, Плющенко. А соревнования будут проходить как бы между ними.
+14
-1
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imaxim
Ягудину здоровья
+12
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Mary
Алексею здоровья и скорейшего восстановления.
Замена хорошая
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Люся Т
Главное, что нашли замену быстро!
Зрителей конечно жалко, что перенесли, но ведь главное здоровье - желаю Алексею, а Марку все выдержать!
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Елена Спирина
Леше Ягудину быстрейшего восстановления после операции. Марку - удачи в новой роли
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Tytti
Алексею здоровья! Скорейшего восстановления после операции. Марку прекрасных выступлений в спектаклях, удачи!
+10
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natalado
Наверное, усилили тренировки перед премьерой спектакля, вот и случилось обострение.
Жаль, что пришлось перенести показ в Перми.
Алексею - удачной операции и здоровья.
Марку - подготовиться и достойно выступить. По темпераменту он очень подходит на эту роль!
+11
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Хана Спектор
Здоровья Леше,а Марку удачи на шоу
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Vilnus
Алексею удачно прооперировать колено и быстро восстановиться. А вот роль для Марка прям его по темпераменту и характеру. Авербух верно понял, кто может вытянуть эту роль. Харизма у Марка бешеная
+10
-1
+9
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Mari Gams
Марк - это здорово , ярко , харизматично , очень интересно увидеть Марка в новой роли в спектакле .
Алексею здоровья и скорейшего возвращения на лёд .
+10
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Аленка_76
Ответ Ольга Воеводина
О, у меня тоже предстоит операция на колене🤕 Алексею удачно прооперироваться и быстро восстановиться! Марку хороших шоу и не забывать о спорте!)
Здоровья вам!
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Аврора кубик
Ответ natalado
Наверное, усилили тренировки перед премьерой спектакля, вот и случилось обострение. Жаль, что пришлось перенести показ в Перми. Алексею - удачной операции и здоровья. Марку - подготовиться и достойно выступить. По темпераменту он очень подходит на эту роль!
Марк не подведет!!)))
+8
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Tacciana
Алексею скорейшего выздоровления! А Марку-удачной премьеры!
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elenaa
Ответ Katerina Sunny
Как-то уже даже привычно. Впереди большое количество шоу Авербуха, Навки, Плющенко. А соревнования будут проходить как бы между ними.
да уж достали эти шоу хотим соревнования
+14
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Ir_rish
Ответ elenaa
да уж достали эти шоу хотим соревнования
Вас гвоздями прибили к стулу и телевизор зафиксировали исключительно на ФК шоу?
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Vilnus
Ответ elenaa
да уж достали эти шоу хотим соревнования
Вас заставляют насильно ходить на шоу? По ТВ их не показывают в режиме нонстоп. Где они вас так достали? Инфу в сетях про шоу можно фильтровать и не читать.
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Anna
А говорили, что Марк сам отказался от шоу Плющенко ради соревнований, но почему-то от других не отказывается)
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Olga Krayz
Здоровья Алексею! Марку удачи в спектакле! Уверена, он справится.
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Аврора кубик
Алексею удачной операции и скорейшего восстановления!!!
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Люсия Федосова
Лёше Ягудину поправить здоровье. А Марку удачно выступить на премьере Кармена Екатеринбурге .
+3
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Ольга Воеводина
О, у меня тоже предстоит операция на колене🤕 Алексею удачно прооперироваться и быстро восстановиться! Марку хороших шоу и не забывать о спорте!)
+2
0
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Сергей Жарковский
Алексею скорейшего восстановления и здоровья! Думаю что Марк прекрасно выступит, успехов!👍
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