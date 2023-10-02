Олимпийский чемпион Алексей Ягудин перенесет операцию на колене.

Об этом сообщил продюсер ледовых шоу .

11 октября Ягудин должен был выступать в шоу Авербуха «Кармен» в Перми, оно было перенесено на апрель.

« предстоит операция на колене, она будет буквально на днях. Надо сделать ее сейчас, чтобы вернуться в строй к декабрю. Он давно жаловался, мы рассчитывали, что обойдется без операции, но боль стала невыносимой.

В Екатеринбурге представление («Кармен») пройдет без Леши, его заменит . Он хочет кататься, хочет прыгать. Впереди большое количество шоу, в том числе мое юбилейное», – сказал Авербух.

Шоу в Екатеринбурге пройдет 27-28 октября.