Шнякин о выступлении Степановой на «Матч ТВ»: «Стыд дня. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Шнякин Вероника Степанова Лыжи

Комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на выступление на «Матч ТВ» лыжницы Степановой.

Степанова приняла участие в программе «Громко», где рассуждала, стоит ли российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе. 

«Стыд дня. Ну, в моей системе координат. Обескураживающий спич олимпийской чемпионки Вероники Степановой. Рука не отлипает от лица. Барышня со сложно сконструированной логикой. Давайте разберемся. Пройдусь по каждому из ее тезисов:

1) возвращаться на Олимпиаду надо только для того, чтобы побеждать (а не ради участия);

А как насчет понятия «опыт», Вероника? Или «рост», «прогресс», «развитие», «реализация». Не слышали об этом? Разве российскому спортсмену поездка на Игры не позволит расширить свои рамки? Колючая конкуренция кому и когда мешала? Если бы не конкуренция со стороны норвежцев, от которых, Вероника, вас так триггерит, вы бы стали элитным спортсменом? И да, кстати. Вам рассказать об уйме случаев, когда спортсмены только на своей 3-4-й Олимпиаде подходили к медалям? А если еще через 5 лет российских спортсменов без ограничений допустят к Олимпиаде, но у них олимпийского опыта нет, а? Странно, что не задумывались об этом.

2) с нынешними ограничениями нам просто не дадут выиграть; когда я была на Олимпиаде в нейтральном статусе, у нас были флаг ОКР и музыка Чайковского;

Как именно вам помогли флаг Олимпийского комитета России и музыка Чайковского (которую вы слушали уже после соревнований)? Что за магия такая? Вот вы, российская лыжница, которая останется российской лыжницей даже в костюме Nike или в китайских шмотках цветов флага Белиза, несетесь по трассе, рассчитываете траекторию, силы, работаете с дыханием, оцениваете отрыв/отставание. Вам в этот момент как помогают гимн/флаг/шмотки? Предположу, что никак. Зато вашим успехом на трассе была прославлена великая российская лыжная школа.

3) мы, профессиональные лыжники из России, без практики на международным соревнованиях гарантированно пролетим;

А как быть спортсменам из других видов, которые все равно овертопы? Которые даже на российских соревнованиях показывают результаты, с которыми можно брать медали чемпионата мира? Как быть, например, синхронисткам, борцам, гимнастам, художницам, которые гарантированно конкуренты в мире? Кстати, кто им «не даст победить»? Как именно? Опишите алгоритм, Вероника, очень интересно.

4) свою Олимпиаду я выиграла при других – равных со всеми – условиях;

«Но считаю, что другим ехать на Олимпиаду не надо» – так получается? Мне странно и даже страшно рассказывать олимпийской чемпионке, что значит Олимпиада для людей, которые положили провели всю юность на тренировках, жертвовали и мечтали, жертвовали и мечтали. Или у вас, Вероника, было как-то иначе? Спортсмены из олимпийских видов – я их называю спортсменами-камикадзе – живут ради этого шанса сорвать куш. У них не будет «следующего воскресенья», как у ребят из более конкурентных (чисто количественно), но коммерческих видов, где всегда есть шанс все исправить. Даже побывать на Играх – это психологический гештальт. Уже понимаешь, что гробил здоровье не зря.

5) мы не должны давать шанс клеветникам России говорить: «Смотрите, наши санкции работают (русские ничего не выигрывают)».

Вероника, я вас огорчу, но даже в жирные времена, когда не было никак ограничений, Россия не выносила всех подряд во всех дисциплинах. Познакомьтесь с историей Олимпиад хотя бы 21 века. И почему вы думаете о «клеветниках», о реакции Запада, о чужих медалях, но не о своих людях? Скажите в лицо кому-то из коллег-спортсменов, мечтающих об Играх: «я вот съездила, но тебе не рекомендую, там же Чайковского не включат». Я бы послушал ответ.

Большего всего поражает другое. Ладно бы такое ляпнул ищущий рейтинг чиновник или не соприкасавшийся со спортом журналист из какой-нибудь веселой передачи. Но олимпийская чемпионка, которая не хочет видеть своих на Играх…» – написал Шнякин. 

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45 комментариев

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Анюточка Колыханова
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Рокко Сиффредди
Не понимаю, зачем Шнякин накатал такую телегу. Очевидно, что высказывания Степановны в профессиональной среде всерьез не воспринимают.
+56
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сервисник
Ответ Рокко Сиффредди
Не понимаю, зачем Шнякин накатал такую телегу. Очевидно, что высказывания Степановны в профессиональной среде всерьез не воспринимают.
Это очевидно не всем, далеко не всем.
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Илья Савчук
Степанова обычный лизоблюд, она скажет все, что велит партия. Удивлен, что даже комментатор с Матч ТВ смог так смело высказаться!
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Дональд Сабвейский
Ой, да ничего особо нового мы в этом выступлении и не услышали! Типичная Степановщина, увы...
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Сильвестр в Столовой
Шнякин просто уничтожил дешевку степашку
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nolan_90
Страшнее всего в истории Степановой, что оне не выжившая из ума бабка, которую про гимнастику спрашивают. А молодая 22-летняя девушка.
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ivashka
Здесь Дима молодец, по полочкам все разложил
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Бухло
Хорошо приложил эту курицу, молодец!
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Дмитрий Шнякин
Ответ Максим Курский
Ахахах, битва была равна... Шняка решил авторитета дешёвого на скользкой теме поднять)
Дружище, прости, что doebyvaus примерно как до Степановой, но можешь объяснить, каким образом этот текст "поднимет дешевый авторитет"? Реальность такова, что этим текстом можно скорее недругов нажить.

Да, к слову. Сегодня проверил в поиске своего тг-канала. Уже в четвертый раз написал про тему "на Олимпиаду надо ехать и без символики".
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Pierce34
Наговорил на увольнение...
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Qwerty Иванов
Ответ Анюточка Колыханова
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zho3716
Вероника Степанова безусловно имеет право на свою точку зрения
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Sarumian
Шнякин всё ближе к статусу Иноагента.
Степанова или Мизулина на него донос настрочат.
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Дональд Сабвейский
Ответ Растиньяк
Комментарий удален модератором
Ну, это поправимо, кстати! Может быть, вы дадите ему мозгов взаймы?)
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Валентин Староверов
Ответ Sarumian
Шнякин размотал Степанову в первом раунде. Во втором отправил в нокдаун.
Кто такой шнякин? И кто такая,по сравнению со шнякиным, Степанова-Олимпийская чемпионка....Думайте,что пишете...
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Nick Crosier
Нужно приезжать под своим флагом,со своим гимном,а не как обырвыши.Россия великая страна с великой спортивной историей. И такие люди,которые хотят ехать словно беженцы,пожалуйста,поезжайте,но достоинства в таких поступках нет.
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AndreyEN
шнягин, что ты такое?))) всегда вызывал только негатив, теперь ты забил гвоздик в крышку гроба своего)))
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Kappa Pride
Ответ nolan_90
Страшнее всего в истории Степановой, что оне не выжившая из ума бабка, которую про гимнастику спрашивают. А молодая 22-летняя девушка.
текст пишет человек лет на 25 старше)
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f0mk4
По фактам
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Moonwalker
С одной стороны, и вопросы верные задал, и в целом все правильно сказал. С другой - будто покормил тролля. С той стороны все равно никто ни слушать не будет, ни, тем более, в дискуссию вступать. Как у наших чиновников подход: мы просто сказали, а есть в этом смысл или нет, нас не волнует... Обидно только, что с той стороны не чиновник какой-нибудь, а молодая спортсменка, у которой впереди, кажется/казалось, еще годы спортивной карьеры, а не выборы в какое-нибудь ЗакСобрание и почетная пенсия...
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Свой среди чужих
Шнякин! А где ты и некто Нагучев были после 24.02.2022 на протяжении примерно полугода? Бабосики перевесили, да???
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Сильвестр в Столовой
Ответ Nick Crosier
Нужно приезжать под своим флагом,со своим гимном,а не как обырвыши.Россия великая страна с великой спортивной историей. И такие люди,которые хотят ехать словно беженцы,пожалуйста,поезжайте,но достоинства в таких поступках нет.
Достоинства нет в развязанной войне и допинговой системе, из-за которых нет флага, гимна и спортсменов тоже нет
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Павел Королев
Мощь!
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Nazza1406
Что думала,то и сказала,Степанова не академик РАН,а Шнякин это полнейший отстой,тут уже писали ,я повторю- она Олимпийская чемпионка,и вообще спортсменка мирового уровня,а кто такой Шнякин, просто тьфу на него😁
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