Билеты на матч России и Камеруна стоят от 400 до 2400 рублей. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября

Теги ВТБ Арена премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) деньги Футбол

Самые дорогие билеты на матч России и Камеруна стоят 2400 рублей.

Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Камеруна  пройдет 12 октября на «ВТБ-Арене». Сегодня РФС сообщил об этом в соцсетях.

Также стали известны цены на билеты на эту игру. Самый дешевый стоит 400 рублей, самый дорогой – 2400.

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5 комментариев

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Vitality99
Фан айди будет? Если нет,я не пойду
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luu
За это ещё и деньги берут?
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-1
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Savardus
Гостевой сектор выделят?
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