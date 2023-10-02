Билеты на матч России и Камеруна стоят от 400 до 2400 рублей. Игра пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября
Самые дорогие билеты на матч России и Камеруна стоят 2400 рублей.
Ранее стало известно, что товарищеский матч сборных России и Камеруна пройдет 12 октября на «ВТБ-Арене». Сегодня РФС сообщил об этом в соцсетях.
Также стали известны цены на билеты на эту игру. Самый дешевый стоит 400 рублей, самый дорогой – 2400.
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