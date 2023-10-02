«Спартак» готов продлить контракт с Георгием Джикией на определенных условиях.

29-летний центральный защитник не принял участия в матче 10-го тура Мир с «Крыльями Советов» в Самаре (0:4). Он пропустил третий матч подряд по решению тренера Гильермо Абаскаля.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб может предложить капитану продлить истекающее в 2024 году соглашение, но ему придется «принять новую реальность». Джикии придется смириться, что он больше не является незаменимым игроком, выкладываться на тренировках и в матчах и не создавать проблем, если он останется в запасе.

«Спартак» рассчитывает, что 29-летний игрок останется в команде. Контракт готовы продлить даже в том случае, если Джикия не выполнит условие по проценту сыгранных матчей.

При этом вопрос зарплаты Джикии не является проблемой для сторон: она может остаться на прежнем уровне (около 2 млн евро в год).

Если же не согласится на эти условия и вместе с агентом «останется токсичным», ему придется искать новую команду.

Вместе с тем этим летом к Джикии был интерес от клубов из Франции и Турции. Также возможен вариант с переходом в «Локомотив», но железнодорожники не готовы платить игроку столько, сколько он хочет.

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