«Спартак» готов продлить контракт с Джикией с сохранением зарплаты 2 млн евро, если он согласится быть игроком ротации и «не останется токсичным» (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Вадим Шпинев деньги Футбол

«Спартак» готов продлить контракт с Георгием Джикией на определенных условиях.

29-летний центральный защитник не принял участия в матче 10-го тура Мир РПЛ с «Крыльями Советов» в Самаре (0:4). Он пропустил третий матч подряд по решению тренера Гильермо Абаскаля.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб может предложить капитану продлить истекающее в 2024 году соглашение, но ему придется «принять новую реальность». Джикии придется смириться, что он больше не является незаменимым игроком, выкладываться на тренировках и в матчах и не создавать проблем, если он останется в запасе.

«Спартак» рассчитывает, что 29-летний игрок останется в команде. Контракт готовы продлить даже в том случае, если Джикия не выполнит условие по проценту сыгранных матчей.

При этом вопрос зарплаты Джикии не является проблемой для сторон: она может остаться на прежнем уровне (около 2 млн евро в год).

Если же Георгий не согласится на эти условия и вместе с агентом Вадимом Шпиневым «останется токсичным», ему придется искать новую команду.

Вместе с тем этим летом к Джикии был интерес от клубов из Франции и Турции. Также возможен вариант с переходом в «Локомотив», но железнодорожники не готовы платить игроку столько, сколько он хочет.

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72 комментария

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Алекс
Джоржик,надо соглашаться.Ничего не делать,получать 2 мульта зарплаты.Шоб я так жил! Год бы вообще молчал.
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Спартак сила
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Карпов опять не опохмелился
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Delfito
Прям так и будет написано в контракте: Обещаю не быть токсичным и не создавать проблем сидя в запасе.
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Ира15577
Ответ Алекс
Джоржик,надо соглашаться.Ничего не делать,получать 2 мульта зарплаты.Шоб я так жил! Год бы вообще молчал.
Я тоже так хочу!!!
+10
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justbored
Ответ Алекс
Джоржик,надо соглашаться.Ничего не делать,получать 2 мульта зарплаты.Шоб я так жил! Год бы вообще молчал.
😂
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Ностальгическое Дерьмо
Спартак готов вернуть Федуна, если он согласится запустить новый цикл, а Зарема не будет токсичной
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Вано Иванов
Может, пускай лучше Абаскаль перестанет быть токсичным при выборе стартового состава?
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melmi
Ваня Карпов ака Сочиняюновости
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Zlodimir
Токсичная аДжикия 🤣
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Chuha-Motibg
Джикия уже давно не показывает былого уровня. С такой личкой он никому не нужен. Пусть идет в родной Локомотив. Там с Дзюбой составят отличную связку
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Neo
будет прикольно если он перейдет в зенит )
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гилберт
Два ляма за ротацию! Ахахахахаха!!!! И Спартак ещё хочет что то выиграть???
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Evgeny Valyaev
Джикия нужно продлевать, на рынке мало опытных защитников с паспортом. Тем более выбор в старте в пользу Дуарте неочевиден. У Абаскаля вряд ли есть будущее в клубе. Джикия пережил многих тренеров, пересидит и этого.
+2
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justburn
Ответ AMORR 987
Спартак сила: на классе раскатаем выскочек. раскатали?)
Да, трехтуровые выскочки были раскатаны
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Алекс
Ответ Ира15577
Я тоже так хочу!!!
Ты не сможешь промолчать год.)День не получится.)
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gukmamop
Выкладываться 😆
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baryn
Ответ Вано Иванов
Может, пускай лучше Абаскаль перестанет быть токсичным при выборе стартового состава?
может быть ты не будешь токсичным в комментариях?
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Матвей Суицидин
Джикия забронзовел и деградировал. Хороший пример, как лимит и высокие зарплаты губят вполне талантливых паспортистов. А Джикия как раз такой. Первые его сезоны в Спартаке и сборной были отличными, а потом стагнация и деградация.
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Зубы Дзюбы
Ему больше 1,5 никто в рпл сейчас не даст. Он Спартаку не помогает сейчас, ему ещё и условия сохранят. Гениально
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Работа на таких условиях, это почти как у Валеры Карпина. Че там думать? Соглашаться!
-Киса, так вы согласны? Считаю до трех!: рас...
-ДАААААА!!!
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WelD
Это что то новое. Возможно только в Спартаке
🤦🙃😁
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Вано Иванов
Ответ Zlodimir
Комментарий удален модератором
Приемлемо 😏
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Kranmeister
В далеке, на заднем фоне, тихо вторил Карпову Стинг:
I dream of love as time runs through my hand
I dream of rain
I lift my gaze to empty skies above
I close my eyes
The rare perfume is the sweet intoxication of love
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Aleksandr
что за бред? как измерение степени токсичности в контракте пропишут? и 2 млн для 4 вратаря команды это гонево!
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Ю.М.Н. 77
Ответ Алекс
Джоржик,надо соглашаться.Ничего не делать,получать 2 мульта зарплаты.Шоб я так жил! Год бы вообще молчал.
год...
да я бы всю жизнь молчал
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