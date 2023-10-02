КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Куньлунем», СКА в гостях у «Сочи»
«Металлург» примет «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
ЦСКА сыграет дома с «Витязем», московское «Динамо» встретится на выезде с «Куньлунем», СКА – с «Сочи».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 2 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 2 октября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 2 октября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 2 октября, 19.30, «Большой»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Не смотря ни на что!
Зелёные, я с вами!!!💚💚💚