КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Куньлунем», СКА в гостях у «Сочи»

«Металлург» примет «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет дома с « », московское « » встретится на выезде с «Куньлунем», СКА – с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ