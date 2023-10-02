КХЛ. «Металлург» примет «Нефтехимик», ЦСКА сыграет с «Витязем», московское «Динамо» – с «Куньлунем», СКА в гостях у «Сочи»

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«Металлург» примет «Нефтехимик» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

ЦСКА сыграет дома с «Витязем», московское «Динамо» встретится на выезде с «Куньлунем», СКА – с «Сочи».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Нефтехимик
Дата проведения
2 октября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Трактор – Сибирь
Дата проведения
2 октября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Лада – Салават Юлаев
Дата проведения
2 октября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Барыс
Дата проведения
2 октября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Динамо Москва
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ЦСКА – Витязь
Дата проведения
2 октября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Спартак – Локомотив
Дата проведения
2 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Сочи – СКА
Дата проведения
2 октября, 19.30, «Большой»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

6 комментариев

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Рустам Зиганшин
За Салават!!!
Не смотря ни на что!
Зелёные, я с вами!!!💚💚💚
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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Александр Трофимов
Сибирь вперёд, только победа, удачи.
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