Матч сборных России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА
Результат матча России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА.
«Матч сборных России и Камеруна пойдет в рейтинг ФИФА.
В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
Матч сборных России и Камеруна пройдет на «ВТБ-Арене» 12 октября в 19:00 по московскому времени.
На данный момент Россия занимает 39-е место в рейтинге, Камерун – 41-е.
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