Матч сборных России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА

Результат матча России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА.

«Матч сборных России и пойдет в рейтинг .

В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч сборных России и Камеруна пройдет на «ВТБ-Арене» 12 октября в 19:00 по московскому времени.

На данный момент Россия занимает 39-е место в рейтинге, Камерун – 41-е.

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