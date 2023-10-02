Матч сборных России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Результат матча России и Камеруна будет учтен в рейтинге ФИФА.

«Матч сборных России и Камеруна пойдет в рейтинг ФИФА.

В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьезной травмы», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч сборных России и Камеруна пройдет на «ВТБ-Арене» 12 октября в 19:00 по московскому времени.

На данный момент Россия занимает 39-е место в рейтинге, Камерун – 41-е.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
Предупреждать нужно! Валера к такой подставе от ФИФА может оказаться не готов. Подстава - подстав какая то!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Ростовский
Так Россия же в мировой изоляции или нет? Почему в Россию приезжает крепкая сборная со звездами из европейских клубов, а ФИФА учитывает матч в свой рейтинг?
Почему Россия играет товарку с африканской командой, когда у всех других европейских сборных квалификация к Евро?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
В любом случае вряд ли мы их наберем
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Ну да кстати, Валеру предупредите что матч официальный, а то после перерыва сделает 11 замен, а их всего 5
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростовский
Ответ Давид Agabekyan
Почему Россия играет товарку с африканской командой, когда у всех других европейских сборных квалификация к Евро?
Потому что расширяет границы, возвращает свои территории, своих людей и справедливость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Посмотрим как сыграют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
в коммуникациях РФС и не такое сообщат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Приедут, если приедут, основной костяк или пастухи - любители?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Ответ Михаил Опякин
В любом случае вряд ли мы их наберем
согласен .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Ростовский
Потому что расширяет границы, возвращает свои территории, своих людей и справедливость.
Людей иногда возвращает в мусорных пакетах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростовский
Ответ Pb-SE
Людей иногда возвращает в мусорных пакетах
У России маленькие потери. Мобилизации нет, границы открыты. Это у Украины гигантские потери, непрекращающаяся агрессивная мобилизация, границы закрыты. Плюс дохрега западных наемников погибают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Котляров
Ответ VanyaVanya063
И мы его конечно же сольём)
Посмотрим как сыграют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий