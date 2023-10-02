Чемпионка мира Лу Чэнь: «Щербакова – самая популярная российская фигуристка в Китае. Она не до конца это осознает, потому что слишком скромная»
Чемпионка мира Лу Чэнь рассказала о приглашении Анны Щербаковой в Китай.
– У нас с мужем (Денисом Петровым, серебряным призером Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке – Sports.ru) в Китае академия фигурного катания, на четырех катках – от Пекина до Шанхая. Этим летом мы решили провести турнир моего имени и сразу сказали, что мечтаем привезти на него в качестве почетного гостя Анну Щербакову.
Мы давно дружим с вашей федерацией, поэтому связались с Антоном Сихарулидзе и попросили разрешить Анне приехать к нам – как бы от лица российского фигурного катания.
И все сложилось: у Щербаковой есть свободное время, а у нас огромный интерес. Мы хотели показать ей Китай, которого, по сути, она не видела – на Играх они за пределы олимпийской деревни не выходили.
– Почему выбрали именно Аню?
– Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. Мне кажется, она не до конца это осознает, потому что слишком скромная. А я-то отлично это понимаю. Поэтому нам была нужна именно она.
Полтора года назад Китай впервые провел зимнюю Олимпиаду, по сути, познакомив страну с зимними видами спорта. Они у нас сильно проигрывают в популярности летним, но домашние Игры сделали свое дело. Соревнования смотрела вся страна – отчасти потому, что они совпали с празднованием китайского Нового года. Это главные каникулы в стране, но из-за пандемии люди не могли никуда поехать, поэтому сидели по домам и смотрели телевизор.
Столько людей тогда влюбились в фигурное катание – и, в первую очередь, в трех русских девочек! Могу сказать, что Аня, Саша и Камила – самые популярные иностранные спортсменки тех Игр в Китае. Кого ни спроси, все вспомнят в первую очередь ваших русских «матрешек», – рассказала Лу Чэнь.
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Насчёт Анечки рада, что наконец - то озвучено очевидное. Дальнейших ей успехов, и в Китае, и в России...
Вот сейчас в Китае очень часто можно увидеть Сашу и Аню вместе. Алина там часто побоку, потому что и Аня, и Саша - настоящие триумфаторы Пекина 2022.
Обе популярны там. Но к Ане было особое отношение китайцев даже до её золотой медали, что уж скрывать.
Она им по темпераменту ближе, как им кажется, видимо.
А Саша с Аней сейчас смотрятся вместе вполне гармонично. Фанатам обеих нужно стараться принять это к сведению.
То есть, Саша, Алина и другие фигуристы тупо в нагрузку к ней поехали, массовкой?
Свою любимку совсем со счетов списали? По Вашим-то словам она самая популярная и всё такое. Так что же её фанаты не заполнили весь зал?
Но хойтеры вовсю раскручивают свои фантазии.
Вам тоже нечему радоваться?
Но виновата, конечно, Аня.