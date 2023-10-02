Чемпионка мира Лу Чэнь: «Щербакова – самая популярная российская фигуристка в Китае. Она не до конца это осознает, потому что слишком скромная»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Лу Чэнь ледовые шоу Фигурное катание

Чемпионка мира Лу Чэнь рассказала о приглашении Анны Щербаковой в Китай.

– У нас с мужем (Денисом Петровым, серебряным призером Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке – Sports.ru) в Китае академия фигурного катания, на четырех катках – от Пекина до Шанхая. Этим летом мы решили провести турнир моего имени и сразу сказали, что мечтаем привезти на него в качестве почетного гостя Анну Щербакову.

Мы давно дружим с вашей федерацией, поэтому связались с Антоном Сихарулидзе и попросили разрешить Анне приехать к нам – как бы от лица российского фигурного катания.

И все сложилось: у Щербаковой есть свободное время, а у нас огромный интерес. Мы хотели показать ей Китай, которого, по сути, она не видела – на Играх они за пределы олимпийской деревни не выходили.

Почему выбрали именно Аню?

– Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. Мне кажется, она не до конца это осознает, потому что слишком скромная. А я-то отлично это понимаю. Поэтому нам была нужна именно она.

Полтора года назад Китай впервые провел зимнюю Олимпиаду, по сути, познакомив страну с зимними видами спорта. Они у нас сильно проигрывают в популярности летним, но домашние Игры сделали свое дело. Соревнования смотрела вся страна – отчасти потому, что они совпали с празднованием китайского Нового года. Это главные каникулы в стране, но из-за пандемии люди не могли никуда поехать, поэтому сидели по домам и смотрели телевизор.

Столько людей тогда влюбились в фигурное катание – и, в первую очередь, в трех русских девочек! Могу сказать, что Аня, Саша и Камила – самые популярные иностранные спортсменки тех Игр в Китае. Кого ни спроси, все вспомнят в первую очередь ваших русских «матрешек», – рассказала Лу Чэнь.

Щербакова, Трусова, Навка переносят проекты в Китай – что там за индустрия? Исследование Sports.ru

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Анечка и правда, невероятно мила, красива, и в меру скромна. Очень приятно, что наши фигуристки произвели такой фурор!
+52
-7
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
SOS!SOS!SOS! У трусофанов случилась поломка! Почти два (!) года они кричали про невероятную популярность своей ракеты, постоянно принижали главную обидчицу, сравнивали количество фанатов на шоу, придумывали басни про пустые трибуны, купленных фанатов, накрутки, а когда столкнулись с реальностью, в которой их любимица оказалась в скромном положении перед тем сумасшествием, которым окружена Щербакова в Китае, им, видите ли, неприятно, противно и они совсем не понимают, почему же всё так? Зачем вообще нужно сравнивать? Или как щас стало модно говорить "А нас за шо?"
+47
-21
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Лазуревич
Сейчас Трутим и виражисты в комментариях пояснят Лу, как сильно она неправа.
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Очень правильные слова от Лу Чэнь! Уж она-то лучше знает, кто из российских фигуристок популярнее всех в Китае!
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Broken Vessel
Ответ Pentrak
Комментарий скрыт
Стас лично отбирал на входе, да?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Broken Vessel
Ответ Pentrak
Зачем? Достаточно проконтролировать через оргов. С учётом некоторых нюансов по организации этого шоу, ему вообще напрягаться не пришлось. Но чему я удивляюсь? Честная конкуренция-никогда не была сильной стороной Анюика и её окружения.
Обо, Стас уже контролирует международные инстанции. Судя по вашему вранью, распространяемому годами, ваш нос должен был вырасти до размеров Эйфелевой башни
+19
-4
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
juliaft@yandex.ru
Одного не пойму, зачем надо было так задирать цены на шоу? Надо будет им проработать этот вопрос на будущее. Скорей всего, не последнее шоу и, тем более, она надеется на сотрудничество с ТШТ.
Насчёт Анечки рада, что наконец - то озвучено очевидное. Дальнейших ей успехов, и в Китае, и в России...
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Viks
Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. --- Китайцы сделали правильный выбор.
+27
-12
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ненене, если у Лу Чэнь нет шлема, то её словам вообще доверять нельзя - кто она такая, в конце-то концов?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nikolett
Ответ Беглый*
SOS!SOS!SOS! У трусофанов случилась поломка! Почти два (!) года они кричали про невероятную популярность своей ракеты, постоянно принижали главную обидчицу, сравнивали количество фанатов на шоу, придумывали басни про пустые трибуны, купленных фанатов, накрутки, а когда столкнулись с реальностью, в которой их любимица оказалась в скромном положении перед тем сумасшествием, которым окружена Щербакова в Китае, им, видите ли, неприятно, противно и они совсем не понимают, почему же всё так? Зачем вообще нужно сравнивать? Или как щас стало модно говорить "А нас за шо?"
Больше чем за...фаны хейтили и продолжают хейтить Анну, трудно придумать кого-либо ещё. Трусоботы несогласны с результатами ОИ и только. Но отрицают популярность Ани в Китае, принижая её, именно фаны АЗ, а не Саши.
Вот сейчас в Китае очень часто можно увидеть Сашу и Аню вместе. Алина там часто побоку, потому что и Аня, и Саша - настоящие триумфаторы Пекина 2022.
Обе популярны там. Но к Ане было особое отношение китайцев даже до её золотой медали, что уж скрывать.
Она им по темпераменту ближе, как им кажется, видимо.
А Саша с Аней сейчас смотрятся вместе вполне гармонично. Фанатам обеих нужно стараться принять это к сведению.
+28
-15
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ответ vanessa2021
Зал вообще пустой на шоу, о какой популярности речь идет. Видимо шоу в убыток будет. Из бюджета будут покрывать "популярность" Ани.
То есть, за такую посещаемость всю ответственность Аня нести должна?
То есть, Саша, Алина и другие фигуристы тупо в нагрузку к ней поехали, массовкой?
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДИОНИС
Ну, всё, сейчас Трутимовцы выходят на "Тропу войны"!
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ответ vanessa2021
Щербаботы, чему вы радуетесь??? Посмотрите видео- зал ПУСТОЙ! Что толку от того, что там ктото сказал, если на шоу "популярной" фигуристки билеты не проданы.
Вы в своем уме? Это не шоу Ани. Это шоу наших фигуристов.
Свою любимку совсем со счетов списали? По Вашим-то словам она самая популярная и всё такое. Так что же её фанаты не заполнили весь зал?
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ответ rtun
По посещению шоу имени очки это очень заметно😁
Ни у одной российской ОЧ не было, нет и пока не анонсируется ни одного именного шоу.
Но хойтеры вовсю раскручивают свои фантазии.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Ну, всё. Держитесь, сейчас медалями мериться придут.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Не могу понять, зачем Анины хейтеры несут сюда свои нелепые измышления. Пусть делятся ими в своих группах
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bona ulo
Аня похоже от этого вообще в некотором шоке была. И ее можно понять. Китай все же далековато, ОИ прошли фактически в закрытом формате из-за ковида. Ну и да, она у нас девушка весьма скромная. :)
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ vanessa2021
Щербаботы, чему вы радуетесь??? Посмотрите видео- зал ПУСТОЙ! Что толку от того, что там ктото сказал, если на шоу "популярной" фигуристки билеты не проданы.
получается ни трусова, ни загитова тогда вообще не нужны
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
inspire162
Мы и сами знаем, что Аня не только чемпионка, но и редчайший образец настоящей леди во всех смыслах. Так что выбор Лу Чэнь очевиден.
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Триксель+5
Ответ FlowerF
Ненене, если у Лу Чэнь нет шлема, то её словам вообще доверять нельзя - кто она такая, в конце-то концов?
А ей сейчас очень пригодился бы шлем в целях безопасности - прикрыть голову от летящей толпы фанатов других фигуристок)))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ответ Триксель+5
А ей сейчас очень пригодился бы шлем в целях безопасности - прикрыть голову от летящей толпы фанатов других фигуристок)))
Это да, по тонкому льду пошла ))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ vanessa2021
Щербаботы, чему вы радуетесь??? Посмотрите видео- зал ПУСТОЙ! Что толку от того, что там ктото сказал, если на шоу "популярной" фигуристки билеты не проданы.
Там вообще-то и Саша выступала, значит и она никому не интересна)).
Вам тоже нечему радоваться?
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
у китайцев хороший вкус 👏
+16
-10
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ответ Бильм@н
Потому что популярность дутая. Впрочем как и всё у скромного героя. Стадион заполнить это вам не липовых фанатов в аэропорту нанимать. Тут десяток китайцев маловато будет.
Ну а другие, с не дутой, чего не собрали полный стадион?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FlowerF
Ответ vanessa2021
Еще раз повторяю- Саша совсем недавно была хедлайнером шоу Плющенко в Китае. И мастер- классы проводила. Кто хотел сходить на Трусову- уже сходили. А другие фигуристы в Китае впервые. По логике их болельщики должны подтянуться и купить билеты на своих любимок. По факту пустой зал . Я кстати расстроилась за всех.
А, ну понятно, в шоу Плющенко посмотрели и больше не захотели увидеть свою любимку? Насмотрелись...
Но виновата, конечно, Аня.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий