Чемпионка мира Лу Чэнь рассказала о приглашении Анны Щербаковой в Китай.

– У нас с мужем (Денисом Петровым, серебряным призером Олимпиады-1992 в паре с Еленой Бечке – Sports.ru) в Китае академия фигурного катания, на четырех катках – от Пекина до Шанхая. Этим летом мы решили провести турнир моего имени и сразу сказали, что мечтаем привезти на него в качестве почетного гостя .

Мы давно дружим с вашей федерацией, поэтому связались с и попросили разрешить Анне приехать к нам – как бы от лица российского фигурного катания.

И все сложилось: у Щербаковой есть свободное время, а у нас огромный интерес. Мы хотели показать ей Китай, которого, по сути, она не видела – на Играх они за пределы олимпийской деревни не выходили.

– Почему выбрали именно Аню?

– Щербакова, без сомнения, самая популярная российская фигуристка в Китае. Мне кажется, она не до конца это осознает, потому что слишком скромная. А я-то отлично это понимаю. Поэтому нам была нужна именно она.

Полтора года назад Китай впервые провел зимнюю , по сути, познакомив страну с зимними видами спорта. Они у нас сильно проигрывают в популярности летним, но домашние Игры сделали свое дело. Соревнования смотрела вся страна – отчасти потому, что они совпали с празднованием китайского Нового года. Это главные каникулы в стране, но из-за пандемии люди не могли никуда поехать, поэтому сидели по домам и смотрели телевизор.

Столько людей тогда влюбились в фигурное катание – и, в первую очередь, в трех русских девочек! Могу сказать, что Аня, Саша и – самые популярные иностранные спортсменки тех Игр в Китае. Кого ни спроси, все вспомнят в первую очередь ваших русских «матрешек», – рассказала .

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