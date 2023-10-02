«Аль-Иттихад» Бензема отказался играть с иранским «Сепаханом» из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе. Его обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии

«Аль-Иттихад» отказался выходить на матч азиатской ЛЧ по политическим причинам.

Клуб, за который выступают , и , должен был сыграть с иранским « » на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов АФК.

Однако матч был отменен из-за того, что саудовская команда отказалась выходить на поле. Как пишет журналист Ахмед Аль-Омран, это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» стоит бюст Касема Сулеймани – он расположен между скамейками запасных.

Касем Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла», а также помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии.

В 2011 году США включили Сулеймани в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

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