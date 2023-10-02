«Аль-Иттихад» Бензема отказался играть с иранским «Сепаханом» из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе. Его обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии

Теги Карим Бензема Лига чемпионов УЕФА Сепахан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Политика Нголо Канте Футбол

«Аль-Иттихад» отказался выходить на матч азиатской ЛЧ по политическим причинам.

Клуб, за который выступают Карим Бензема, Фабиньо и Нголо Канте, должен был сыграть с иранским «Сепаханом» на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов АФК. 

Однако матч был отменен из-за того, что саудовская команда отказалась выходить на поле. Как пишет журналист Ахмед Аль-Омран, это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» стоит бюст Касема Сулеймани – он расположен между скамейками запасных. 

Касем Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла», а также помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии.

В 2011 году США включили Сулеймани в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.

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50 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ Carver
Казнь Хашогги, получается, соответствует политическим убеждениям Карима.
С моральными ценностями Карима после историю с Вальбуэна уже понятно
+68
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+51
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Пользователь заблокирован
Серьёзнейший турнир. Намного круче европейской Лиги Чемпионов. Клянусь честностью Артёмки и его миллиарда братьев-близнецов 🤭
+61
-26
+35
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Оригинальный Ник
Ответ заблокированному пользователю
Серьёзнейший турнир. Намного круче европейской Лиги Чемпионов. Клянусь честностью Артёмки и его миллиарда братьев-близнецов 🤭
Чем отказ клуба играть по политическим причинам принципиально отличается от отстранения клубов от участия по тем же политическим причинам? По такой логике и лч, и чм не серьёзные турниры
+45
-22
+23
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sergey2
Ответ Carver
Казнь Хашогги, получается, соответствует политическим убеждениям Карима.
Да Карим разве прям решал не играть из-за бюста? Ему вообще-то должно быть фиолетова история с послом, он же вроде как не гражданин Саудии?
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Amalfitano
А те кто убили самого Сулеймани они разве не террористы? При чём на государственном уровне. Ах да. Это же другое. Про убийство Хашогги я вообще молчу.
+31
-13
+18
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Carver
Казнь Хашогги, получается, соответствует политическим убеждениям Карима.
+28
-12
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Стахович
Ответ Carver
Казнь Хашогги, получается, соответствует политическим убеждениям Карима.
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️Причём тут Бензема?Ему глубоко плевать на эти тёрки.Скорее всего даже не знает и не слышал никогда об этом Сулеймани
+11
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+11
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Yusif Huseyinov
Все звезды , туда поехавшие , в шоке от этого зверинца 🤣
+9
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vaniaEee
Ответ Давид Agabekyan
С моральными ценностями Карима после историю с Вальбуэна уже понятно
Бензема то причем тут?
Клуб отказался, ему одному выйти играть?
Ну иногда надо думать головой ребята
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Bring Me The Horizon
Получается, зря трибуны разрушали?
+7
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Jovid Mirzoev
А бедный Хашогги которого даже не нашли...
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Oleg
Ответ Yusif Huseyinov
Все звезды , туда поехавшие , в шоке от этого зверинца 🤣
Так они играть что ли поехали?)
Там тужится только кринж ибо все хочет кому то, что то доказать.
Остальные простр зарабатывают, живут роскошно и пинают мячик между делом.
+4
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Болельщик Биатлона
Бензема, если что, уже пару неделей как не попадает в заявку на матчи
Видимо травма, но никакой информации на Спортсе я не нашёл
Но в такой новости Бензема в заголовок впихнуть надо
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Artmann
Ответ Amalfitano
А те кто убили самого Сулеймани они разве не террористы? При чём на государственном уровне. Ах да. Это же другое. Про убийство Хашогги я вообще молчу.
*причём
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alexmixer9
Ответ Carver
Казнь Хашогги, получается, соответствует политическим убеждениям Карима.
А читать до конца новости соответствует вашим убеждениям?
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Enchanter WIZZARD
Ответ Andrey Andreev
Саудиты тупо боятся играть с иранцами, лол. И эти люди ещё пытались навязать конкуренцию Европе))
Аль Наср спокойно обыграл сильнейший клуб Ирана Персеполис на выезде 2:0, а могли и больше
+3
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Artmann
Ответ Стахович
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️Причём тут Бензема?Ему глубоко плевать на эти тёрки.Скорее всего даже не знает и не слышал никогда об этом Сулеймани
*при чём
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Shumi-jr
Ответ Zed_patriot
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Здесь не ни слова о Роналдо, Вы к чему это вообще ?
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Zed_patriot
Ответ Shumi-jr
Здесь не ни слова о Роналдо, Вы к чему это вообще ?
о Роналдо уже десяток лет не говорят
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Artmann
Ответ Axl_rose
Кто был инициатором антидвижа? Помоему, ни Бензема ни остальные футболисты не причём.
*по-моему
*ни при чём
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King_X
Ответ Давид Agabekyan
С моральными ценностями Карима после историю с Вальбуэна уже понятно
И что же такого низкого в совете заплатить шантажистам, чтоб все это(какая-то дичь в видео, о кой переживал Вальбуэна) не разошлось? Это так ужасно, что сделали уже все выводы по моральным ценностям Карима?
Причём даже суд вроде все отклонил, но у вас какая-то своя инфа, судя по всему?

Кроме факта "заплати, чтоб отстали и шумихи не было" и того, что это какие-то типы из молодости Бензема - ничего не было на стороне обвинения, не?
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leon01
Мрак
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Мартинелли
Ответ Ярик01
А вообще как им в шортах разрешают играть, это же харам? Есть где разъяснения?
Не в шортах, в трусах то можно
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тот самый Кадрус
Сепахан вроде в одной группе с Аль Насром (уже сыграли на поле Сепахана), Аль Духайлем (Катар) и Истиклолом (Таджикистан). Может с другим иранский клубом путают?
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