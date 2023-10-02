«Аль-Иттихад» Бензема отказался играть с иранским «Сепаханом» из-за бюста Касема Сулеймани на стадионе. Его обвиняли в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» отказался выходить на матч азиатской ЛЧ по политическим причинам.
Клуб, за который выступают Карим Бензема, Фабиньо и Нголо Канте, должен был сыграть с иранским «Сепаханом» на выезде в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов АФК.
Однако матч был отменен из-за того, что саудовская команда отказалась выходить на поле. Как пишет журналист Ахмед Аль-Омран, это связано с тем, что на стадионе «Сепахана» стоит бюст Касема Сулеймани – он расположен между скамейками запасных.
Касем Сулеймани – иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Он оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла», а также помогал правительству Башара Асада в ходе гражданской войны в Сирии.
В 2011 году США включили Сулеймани в список террористов, обвинив его в заговоре с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне.
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Клуб отказался, ему одному выйти играть?
Ну иногда надо думать головой ребята
Там тужится только кринж ибо все хочет кому то, что то доказать.
Остальные простр зарабатывают, живут роскошно и пинают мячик между делом.
Видимо травма, но никакой информации на Спортсе я не нашёл
Но в такой новости Бензема в заголовок впихнуть надо
*ни при чём
Причём даже суд вроде все отклонил, но у вас какая-то своя инфа, судя по всему?
Кроме факта "заплати, чтоб отстали и шумихи не было" и того, что это какие-то типы из молодости Бензема - ничего не было на стороне обвинения, не?