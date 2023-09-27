УЕФА вернул российские команды U17, осечка «Барсы», конфликт Осимхена и «Наполи», победы «МЮ» и «Юве», Хачанов обыграл Нишиоку, тен Хаг не простил Санчо и другие новости

1. УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. Мужская и женская сборные России U17 смогут сыграть в отборе Евро-2023/24, в частности, юношескую сборную могут включить в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре.

При этом Футбольная ассоциации Англии уже заявила, что не собирается играть с российскими командами.

2. «Барселона» поделила очки с «Мальоркой» (2:2), дважды отыгравшись. Забили Рафинья и Фермин Лопес. У каталонцев все еще нет поражений в сезоне, но «Жирона» и «Реал» могут обойти команду Хави в таблице.

3. У Виктора Осимхена возник конфликт с «Наполи». Агент пригрозил клубу судом за видео в тиктоке: в ролике пошутили над тем, как форвард выпрашивал пенальти и не реализовал его в игре с «Болоньей». Футболист удалил связанные с «Наполи» фото из инстаграма.

4. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке лиги – 3:0. У команды Эрика тен Хага впервые две победы подряд в этом сезоне – да еще и обе сухие.

5. КХЛ. «Северсталь» победила ЦСКА, команда Федорова – предпоследняя на Западе после 11 матчей. «Торпедо» возглавило таблицу Запада, опередив «Динамо». Команда Ларионова выиграла 8 из 10 матчей в сезоне. «Ак Барс» проиграл минскому «Динамо», «Сочи» обыграл «Спартак», при этом в ворота красно-белых было ошибочно засчитан гол – шайбу забросили после свистка арбитра.

6. Карен Хачанов победил Йошихито Нишиоку в финале турнира в Чжухае, а вот Роман Сафиуллин проиграл Александру Звереву в финале в Чэнду.

7. Гол Аркадиуша Милика на 57-й минуте принес «Ювентусу» победу над «Лечче» – 1:0. Туринцы обошли соперника в таблице.

8. Матч сборных России и Кении может пройти на стадионе турецкого отеля.

9. Арда Гюлер получил травму бедра на тренировке и пропустит от 3 недель до месяца. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро.

10. Анатолий Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине.

11. Эрик тен Хаг не изменит позицию по Санчо – он считает, что заявление Джейдона в соцсетях подорвало его авторитет. В «МЮ» надеялись решить конфликт в перерыве на матчи сборных, но этого не произошло.

12. Из-за выборов губернатора Приморского края откладывались переговоры по переходу вратаря Никиты Серебрякова в СКА. «Адмирал» просит «почти полцарства» за игрока.

13. «Бавария» легко вышла во 2-й раунд Кубка Германии, разгромив «Пройссен» – 4:0. Забили Шупо-Мотинг, Лаймер, Крэтциг и Тель.

14. Алекс Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й. В рейтинге вратарей XXI века на 1-й строчке Джанлуиджи Буффон – лучший вратарь, Нойер – 5-й, Вальдес – 7-й, Де Хеа – 8-й.

15. Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период».

Цитаты дня.

Чеферин о допуске российских команд U17 до международных турниров: «Запрещая детям участвовать в соревнованиях, мы дискриминируем их»

Александр Алаев: «Мы – Россия, большая и сильная страна, не можем перейти в Азию на условиях простого члена ассоциации. Мы должны играть ведущую роль»

«Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Нас дисквалифицировали грамотно». Соболев об отстранении в 2022-м

«Тен Хаг любит унижать своих игроков, в то время как его тренерские ошибки продолжают унижать «МЮ». Морган о ситуации с Санчо

Мхитарян о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это навевает воспоминания о самых мрачных периодах истории. У нас еще есть время предотвратить геноцид»

Вяльбе об Исинбаевой: «Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?»

Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»

«Россия станет чемпионом мира. Все предпосылки для этого есть, мы хороши на самом деле». Смертин о сборной

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