Гендиректор «Атлетико»: «В Европе проект Суперлиги считается неактуальным. Об этом говорят только в Испании – это связано с ролью «Реала» и его президента»

Мигель Анхель Хиль считает неактуальным проект Суперлиги.

«Реальность такова, что об этом говорят только в Испании, и это, несомненно, связано с ролью «Реала » и его президента (Флорентино Переса – Спортс’‘) как промоутеров этой идеи.

В Европе этот проект давно считается неактуальным.

Доказательством этого служит то, что нынешние форматы, системы дистрибуции и маркетинг телевизионных и спонсорских прав на сроки с 2027 по 2031 год были согласованы клубами и УЕФА .

И они полностью противоположны тому, что предлагала модель Суперлиги », – сказал генеральный директор «Атлетико » Мигель Анхель Хиль.