Мужская и женская сборные России U17 смогут сыграть в отборе Евро-2023/24

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА женский футбол квалификация Евро U-17 Футбол

Юношеские сборные России смогут участвовать в отборе на чемпионат Европы.

Сегодня стало известно, что УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. К соревнованиям допустят как мужские, так и женские команды. При этом российские команды вернут в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.

Мужская сборная России U17 сможет принять участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2023/24, который пройдет с 27 сентября по 21 ноября. По итогам отбора будут определены 15 команд, которые сыграют в финальном этапе Евро в мае следующего года. Финальный этап турнира пройдет на Кипре.

Женская сборная России U17 сможет сыграть в отборе Евро-2023/24. Семь лучших команд этой стадии выйдут в финальный этап турнира, который пройдет в Швеции в мае следующего года.

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ростовский
Хорошо бы попасть в группу к полякам)
Польша, Украина, Россия, Англия.
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boris1417
надо с чего-то начинать
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Russ Ivan
Я желаю удачи нашим ребятам и девчатам! Надо возвращаться и играть, у молодёжи будет перспектива, а флаг и гимн скоро вернут!
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Я считаю если руководство РфС даст согласие на такой позор- а речь идёт о нашем подрастающем поколение, то компетентные органы должны заняться этим вопросом.
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Ростовский
Ответ bevooch
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Не Бахмут, а Артемовск русский. Учи матчасть.
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Kontur90
Дальше больше
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Victor M
В спортивной форме хоть? или голыми...
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ДИОНИС
Ну, и прекрасно! Удачи нашим ребятам и девчатам в отборочных турнирах!
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Деметрио
Да норм, уже что-то. На большее в нынешних условиях вообще рассчитывать на приходится.
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bevooch
Ответ Ростовский
Хорошо бы попасть в группу к полякам)
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bevooch
Ответ Ростовский
Не Бахмут, а Артемовск русский. Учи матчасть.
Тебя и в Артёмовске заждались. Когда уже?
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And-Rover
Ответ bevooch
Тебя и в Артёмовске заждались. Когда уже?
А что с Артёмовском?
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