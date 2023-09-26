Мужская и женская сборные России U17 смогут сыграть в отборе Евро-2023/24

Юношеские сборные России смогут участвовать в отборе на чемпионат Европы.

Сегодня стало известно, что разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории. К соревнованиям допустят как мужские, так и женские команды. При этом российские команды вернут в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.

Мужская сборная России U17 сможет принять участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2023/24, который пройдет с 27 сентября по 21 ноября. По итогам отбора будут определены 15 команд, которые сыграют в финальном этапе Евро в мае следующего года. Финальный этап турнира пройдет на Кипре.

Женская сборная России U17 сможет сыграть в отборе Евро-2023/24. Семь лучших команд этой стадии выйдут в финальный этап турнира, который пройдет в Швеции в мае следующего года.

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