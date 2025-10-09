Кучаев о возможном возвращении в ЦСКА: «Если будет интерес и «Ростов» даст добро – поговорим. Сказал бы, что в лучшем случае только 70% потенциала раскрыл, если не половину»

Константин Кучаев высказался относительно своего потенциала.

– Вы сказали, что стали более зрелым. Когда это произошло?

– Наверно, когда стал отцом. Тогда пришло такое взросление ментальное.

– Когда вы стали отцом?

– Почти полтора года назад – у меня дочке год и четыре месяца.

– С учетом ваших слов о большей зрелости после рождения дочери и успехов в «Ростове» подумываете о том, чтобы попытаться в ближайшей перспективе вернуться в ЦСКА или другой клуб подобного уровня?

– Я пока это в голове вообще не держу. Сконцентрирован просто на том, чтобы расти как личность и футболист.

Как дальше сложится моя судьба, мне уж точно не известно. Поэтому не сижу и не думаю, поиграть бы мне там-то или там-то.

Если будет интерес и «Ростов» даст добро, тогда поговорим. А пока не нужно мечтать о том, чего нет. Я бы сказал, что в лучшем случае только процентов 70 своего потенциала раскрыл, если вообще не половину.

Так что надо дальше работать и становиться еще более сильным футболистом, – сказал полузащитник «Ростова» Константин Кучаев .