  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криштиану Роналду: «У нас уникальное тело – все в нем взаимосвязано. Нужно быть уверенным в себе – с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше»
15

Криштиану Роналду: «У нас уникальное тело – все в нем взаимосвязано. Нужно быть уверенным в себе – с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше»

Криштиану Роналду высказался по поводу открытия клинки в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра» открыл косметологическую клинику в Эр-Рияде. Ее основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

«Волосы одинаковы, потому что у нас уникальное тело. И все в нем взаимосвязано.

Нужно быть уверенным в себе – с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше. Чувствуешь себя комфортно. Думаю, это самое главное.

Уверенность не приходит извне, она всегда исходит изнутри, но всегда приятно хорошо выглядеть и снаружи. Поэтому для меня здоровье – это главное.

На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше жизнь. И это хорошо. Я стремлюсь быть частью крупных компаний, занимающихся вопросами здоровья.

У меня есть другие компании, связанные со здоровьем, но не с волосами. Так что я рад, что помогаем людям обрести уверенность в себе», – сказал Криштиану Роналду.

Как вам дерби?19780 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЗдоровье
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
54вчера, 20:47
Главные новости
«Ювентус» и Йылдыз не могут договориться о контракте – вингеру дают зарплату на уровне топ-5 клуба, но он хочет больше. Лапорта желает объединить Кенана в «Барсе» с Ямалем
632 минуты назад
Роналду стал миллиардером, пятое поражение СКА подряд, Медведев вышел в 1/4 финала в Шанхае, маскот Олимпиады-2026 и другие новости
4сегодня, 04:05
Только два футболиста играли и с Сафоновым, и с Куртуа. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 03:00Тесты и игры
«МЮ» – один из крупнейших клубов мира. Что бы сказали испанские журналисты, если бы «Реал» занял 15-е место?». Журналист Солекол о словах Рэтклиффа про Аморима
13сегодня, 01:50
Конюхов о зарплатах футболистов: «Если зарабатывают, значит, платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Сантехник у нас приезжает на Porsche, потому что востребован»
41сегодня, 01:45
Куман о матче Ла Лиги в Майами: «На трибунах окажется больше болельщиков «Барселоны», чем фанатов «Вильярреала». Это неспортивно»
19сегодня, 01:15
Пау Кубарси: «Класико – величайшее противостояние в футболе. В нем определяется судьба чемпионства. «Реал» в хорошей форме, но пауза пойдет «Барсе» на пользу»
12сегодня, 00:55
Френки де Йонг: «Не нравится, что «Барса» сыграет в США – это несправедливо по отношению к турниру и футболистам. Речь о расширении бренда – в этом смысл, вероятно»
10сегодня, 00:50
«В Москве все какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут – часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные. В Германии наоборот». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о столице России
178вчера, 22:02
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кучаев о возможном возвращении в ЦСКА: «Если будет интерес и «Ростов» даст добро – поговорим. Сказал бы, что в лучшем случае только 70% потенциала раскрыл, если не половину»
3сегодня, 03:55
Гендиректор «Атлетико»: «В Европе проект Суперлиги считается неактуальным. Об этом говорят только в Испании – это связано с ролью «Реала» и его президента»
1сегодня, 03:40
Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»
6сегодня, 03:30
Коман о вызове в сборную Франции из Саудовской Аравии: «Я ключевой футболист в «Аль-Насре». Что лучше: выходить на 20 минут за «Баварию» или играть в каждом матче?»
6сегодня, 01:45
Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»
1сегодня, 01:35
«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
17сегодня, 00:35
«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»
5сегодня, 00:15
Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и речь не только о таланте и труде – есть что-то еще»
вчера, 21:50
Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
3вчера, 21:37
«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке
13вчера, 21:27