Криштиану Роналду: «У нас уникальное тело – все в нем взаимосвязано. Нужно быть уверенным в себе – с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше»

Криштиану Роналду высказался по поводу открытия клинки в Саудовской Аравии.

Нападающий «Аль-Насра » открыл косметологическую клинику в Эр-Рияде. Ее основным профилем станет уход за волосами и их лечение.

«Волосы одинаковы, потому что у нас уникальное тело. И все в нем взаимосвязано.

Нужно быть уверенным в себе – с волосами или без них. С волосами, на мой взгляд, лучше. Чувствуешь себя комфортно. Думаю, это самое главное.

Уверенность не приходит извне, она всегда исходит изнутри, но всегда приятно хорошо выглядеть и снаружи. Поэтому для меня здоровье – это главное.

На мой взгляд, чем лучше здоровье, тем дольше жизнь. И это хорошо. Я стремлюсь быть частью крупных компаний, занимающихся вопросами здоровья.

У меня есть другие компании, связанные со здоровьем, но не с волосами. Так что я рад, что помогаем людям обрести уверенность в себе», – сказал Криштиану Роналду .