Сборные Англии не будут играть с российскими: «Не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА»

Англия не собирается играть против российских команд, с которых УЕФА снял запрет.

Сегодня стало известно, что отстранение российских юношеских команд завершено, они смогут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА при условии, что ими не будут использоваться флаг, гимн и национальная игровая форма страны, а сами матчи будут проводиться не на территории России.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА.

Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации .

Россию U17, вероятно, допустят к отбору на Евро. Ее могут включить в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре («Матч ТВ»)

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS