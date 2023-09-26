Сборные Англии не будут играть с российскими: «Не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА»

Теги сборная Англии U-17 сборная России U-17 УЕФА Футбольная ассоциация Англии Политика Футбол

Англия не собирается играть против российских команд, с которых УЕФА снял запрет.

Сегодня стало известно, что отстранение российских юношеских команд завершено, они смогут принимать участие в турнирах под эгидой УЕФА при условии, что ими не будут использоваться флаг, гимн и национальная игровая форма страны, а сами матчи будут проводиться не на территории России.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА.

Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Англии.

Россию U17, вероятно, допустят к отбору на Евро. Ее могут включить в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре («Матч ТВ»)

«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага

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63 комментария

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Dimsha
Дисквалификация Англии. Вполне логично
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Knife707
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+37
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Альтависта
Так, ну первые пошли. Теперь следим кто ещё выскажется, и хватит ли УЕФА яиц не давать заднюю.
+29
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Верховный Лорд
Ответ Leon Betov
А нам и не надо чтобы наши дети играли с англосаксами, перенимали их загнивающие ценности. Не скрепно
А еще, не будем играть с шумерами, римлянами, данами и франками, ибо негоже
+16
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Раиль Гайнетдинов
0:3 за неявку 👌🏻
+20
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андрэ
Ответ Альтависта
Так, ну первые пошли. Теперь следим кто ещё выскажется, и хватит ли УЕФА яиц не давать заднюю.
да сейчас Топ 5 откажутся и все, УЕФА из соображений безопасности поменяет решение) завтра ещё украинцы из все щелей будут орать как полоумные...
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Кирилл Польский
Интересно, через сколько независимая Уефа поставит англичан на место, ой, то есть сдаст назад?
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Eric_Cartman
Так они на коленях ещё стоят
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nolan_90
Ответ velvetdust2008
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Населению откровенно говоря пофиг. Оно к обычным россиянам никаких эмоций не испытывает, подчеркиваю, именно население.
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Metalloid
Ответ Альтависта
Так, ну первые пошли. Теперь следим кто ещё выскажется, и хватит ли УЕФА яиц не давать заднюю.
УЕФА это всё и запустил тупо проверить, кто будет вонять. Готовят к возвращению клубы и основные сборные.
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Игорь Климов
Ответ Dimsha
Дисквалификация Англии. Вполне логично
Да, это будет вполне логичное решение.
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Кирковский Александр
Ответ Leon Betov
А нам и не надо чтобы наши дети играли с англосаксами, перенимали их загнивающие ценности. Не скрепно
Согласен. Более того футбол вообще изобретение наглосаксов. Так что только лапта и городки.
+7
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Guillermo
Как хотите. Вас никто не заставляет
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Идеальный шторм
Флаг в руки, продолжайте кушать овсянку
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velvetdust2008
Ответ Кирилл Польский
Интересно, через сколько независимая Уефа поставит англичан на место, ой, то есть сдаст назад?
Еще пару стран выскажется аналогично - и сдаст назад, примерно завтра
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Гамарджоба Генацвале
Ответ ральф шумахер
Читд. Никто играть не будет. Или отстранять британцев и почти все страны ЕС, + еще кого-то. Или вот пусть наши мальчики станут чемпионами, выиграв всех по технарям. Не надо доводить до абсурда, проще исключить одну сборную.
Англию тогда по спортивному принципу.
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Gleb
Ответ Dimsha
Дисквалификация Англии. Вполне логично
Чем хорош самообман?
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Russ Ivan
Шикарный повод пнуть вас под зад, всё равно у вас останутся ещё три сборные - Уэльс, Шотландия и Сев.Ирландия...
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Гамарджоба Генацвале
Первые англичане вылезли, я и не сомневался.
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Иван Турко
Началось в колхозе утро..
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Человек_Легенда
Ответ Leon Betov
А нам и не надо чтобы наши дети играли с англосаксами, перенимали их загнивающие ценности. Не скрепно
Господи, а тебя от слова «англо-саксы» самого не воротит?
Это же настолько странное выражение, а вы все его пытаетесь к любой ситуации прикрутить.

С римлянами то играть можно хоть?
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interested
Ещё бы они поддерживали! )) Немало наши положили их вояк в "степях Украины".))
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Maratik1982
ну и прибор Лукаку вам в попу
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Bob Dalpeko
Ответ Dimsha
Дисквалификация Англии. Вполне логично
техническое поражение в противостоянии, в случае отказа будет логичным, либо уефа тряпки, что впринципе и так ясно
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Александр Сачков
Ответ Wiley Fox
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Почему?
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