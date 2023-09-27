Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й

Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.

Шотландец наиболее известен по работе с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза – Лигу чемпионов, а также завоевал иные трофеи.

В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:

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2. Ринус Михелс;

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6. ;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский;

11. Брайан Клаф;

12. Жозе Моуринью;

13. Марчелло Липпи;

14. Джованни Трапаттони;

15. Висенте Дель Боске;

16. Мигель Муньос;

17. Карло Анчелотти;

18. Оттмар Хитцфельд;

19. Нерео Рокко;

20. Луи ван Гал.

Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло – 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес – на 32-ю, Виктор Маслов – на 34-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк – 37-е, Рафаэль Бенитес – 41-е, Диего Симеоне – 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луис Арагонес – 48-м, Франк Райкард – 57-м, Фернанду Сантуш – 64-м, Йоахим Лев – 66-м, Гавриил Качалин – 67-м, Дидье Дешам – 73-м, Марсело Бьелса – 77-м, Мирча Луческу – 87-м, Клаудио Раньери – 90-м, Антонио Конте – 93-м, Роберто Манчини – 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.

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