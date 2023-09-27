Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й

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Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.

Шотландец наиболее известен по работе с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза – Лигу чемпионов, а также завоевал иные трофеи.

В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:

1. Алекс Фергюсон;

2. Ринус Михелс;

3. Йохан Кройфф;

4. Билл Шенкли;

5. Пеп Гвардиола;

6. Арриго Сакки;

7. Мэтт Басби;

8. Эленио Эррера;

9. Эрнст Хаппель;

10. Валерий Лобановский;

11. Брайан Клаф;

12. Жозе Моуринью;

13. Марчелло Липпи;

14. Джованни Трапаттони;

15. Висенте Дель Боске;

16. Мигель Муньос;

17. Карло Анчелотти;

18. Оттмар Хитцфельд;

19. Нерео Рокко;

20. Луи ван Гал.

Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло – 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес – на 32-ю, Виктор Маслов – на 34-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк – 37-е, Рафаэль Бенитес – 41-е, Диего Симеоне – 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луис Арагонес – 48-м, Франк Райкард – 57-м, Фернанду Сантуш – 64-м, Йоахим Лев – 66-м, Гавриил Качалин – 67-м, Дидье Дешам – 73-м, Марсело Бьелса – 77-м, Мирча Луческу – 87-м, Клаудио Раньери – 90-м, Антонио Конте – 93-м, Роберто Манчини – 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.

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69 комментариев

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Патрик Бэйтмен
Думал увижу Венгера 4
+54
-5
+49
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Musa Bark
Анчелотти 17й🤡🤡
+33
-10
+23
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леннорыч-абрамович
Где Кепа?
+19
-2
+17
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Scary#Clowm
Пеп номер 1 уже сейчас,хватит придумывать. так же не вижу в топ10 Энрике и Бенитеса.
Энрике и Бенитеса 🤡🤡🤡
+14
-3
+11
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Ебздрогыч
Довольно спорно, как и все подобные рейтинги. Фергюсон не новатор, и особого наследия, футбольной мысли после себя не оставил. Приятно, что Лобановский, Маслов и Качалин в списке.
+17
-10
+7
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Аврал
Я бы ознакомился с их критериями.
+7
-1
+6
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Руслан Арапханов
Ответ Scary#Clowm
Пеп номер 1 уже сейчас,хватит придумывать. так же не вижу в топ10 Энрике и Бенитеса.
А почему Энрике и Бенитес обязаны быть в топ-10?
+6
-1
+5
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Профессор из Кобхэма
Долго еще Фергюсона будут пихать во всякие желтушные рейтинги на 1 место? И по какой причине? Потому что он 20 лет МЮ тренировал?

Фергюсон набрал чашек в АПЛ в 90ые, когда у него не было конкурентов в принципе, ведь МЮ монополизировал лигу.
И при этом никогда не доминировал, как сейчас Сити. Кстати, кто-то слышал о каких-то рекордах МЮ при Фергюсоне? Ну там по голам/очкам/победам или пропущенным?
Да нет же, там Сити и Челси доминируют.

2 победы в ЛЧ в карьере, обе на отскоках. Ни разу МЮ не был лучшей командой Европы в плане игры при Фергюсоне, то есть буквально ни разу.
У Гвардиолы уже кстати 3 чашки ЛЧ.
Сам же Гвардиола дважды вынес Фергюсона в финалах ЛЧ.

Фергюсон не был новатором. Он был стабильным топом, но ни в одной из вселенных он не сильнее Гвардиолы или даже Моуриньо.
У Фергюсона, кстати, отрицательная статистика против Челси за 20 лет, факты.

По такой же схеме можно и всех тренеров Баварии пихать в эти рейтинги, ведь они спокойно разбирали лигу без конкурентов и иногда брали ЛЧ.
+11
-6
+5
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dimitrii63
спорно конечно, но приятно видеть Валерия Лобановского десятым
+6
-2
+4
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bulka333
Ответ Lavrentiy0602
где Олег Иваныч
на рыбалке
+5
-1
+4
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Lavrentiy0602
где Олег Иваныч
+6
-3
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Иди загугли хотя бы, что он придумал нового в футболе, 30летний нормис)
Развил идеи Михелса
+4
-1
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DVM_1
По-настоящему лучшего, легендарного тренера всех времен и народов забыли. А все потому что нет предела человеческой мерзости. И ни в одном травнике, лечебнике и ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы с предательством.
+4
-1
+3
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bsanchezb
Не вижу Мостового. Санкции, наверное
+2
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ппппочему
Ходжсон-то что здесь делает? Что Рой, что его коллега Макларен - ничем не примечательные серые специалисты, потренировавшие национальную сборную по чистой случайности.

У Ходжсона нет трофеев в лигах, хоть маломальски близких к европейскому топу, почему это место занял он, а не условный Нил Уорнокк? Который с разными командами добротно пыхтел как в Шипе, так и временами в АПЛ (да мало ли более достойных альтернатив, тьма). Единственный, чье имя даже при упоминании в данном контексте вызвало острое недоумение
+2
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SergScouser
Боба Пейсли, который за 9 сезонов карьеры главным тренером выиграл 3 Кубка Чемпионов, 1 Кубок Уефа и 6 чемпионств в очень конкурентном чемпионате Англии, нет даже в топ-20. Все, что нужно знать об этом рейтинге.
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Нагрузки Сборной
Почему не привели данные по чеканке мяча?
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DoDidDone
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Современные расстановки, стили такие как катеначо, тотальный футбол, тики-така, научный подход и активный прессинг - всё это привнесли великие тренеры новаторы и победители, которые двигали футбол вперёд. Гвардиола один из них. Эррера, Михелс, Лобановский, Сакки, Гвардиола навскидку. Ни Ферги ни другой британский тренер последних 50 лет рядом не стояли.
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Антон Колесников
у Маслова жена до сих пор живая, 111 лет! здоровья!!!
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Domian
Ответ леннорыч-абрамович
Где Кепа?
На Гоа
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DoDidDone
При всём уважении, Фергюсон даже в 5-ку не входит. Он ничего не привнес в футбол.
+6
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klet
Пейсли 22й, на 1 строку выше Венгера, всё что нужно знать про данный "рейтинг".
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Газонокосильщик Хави
Чет после 20го места совсем странно расположены и я не о зидане или райкарде. Если решили Лобановского поднимать так высоко(по этому вопросов нет) то бьелсу, на которого куча тренеров равняется и говорит, что многому научились у него чего так высоко закинули. И да, правильно, что рейтинг не на 100% на основе титулов составлен
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a2wai
Сакки и Эррера низковато, они вместе с Михелсом были теми самыми новаторами, которые привнесли в футбол что-то тактически новое.

Кройфф подражатель Михелса, Гвардиола подражатель Кройффа и Бьелсы, оба не очень-то и заслуживают места в топ-5, при всем к ним уважении. За них говорят только регалии.

Да и Ферги на первом месте это довольно спорно - да, он довольно долго руководил топовым футбольным клубом, который он сам и вернул в топ из его состояния. Возможно его поставили из-за удачной эволюции состава и введения в состав молодежи из Класса-92. Но действительно ли он заслуживает первого места тема дискуссионная.
+3
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ta-tosha
Ответ Scary#Clowm
Клопп как тренер это Хави на минималках,пока.
Разница между Клоппом и Хави как тренерами, точно такая же как между Хави и Клоппом игроками. А по человеческим качествам, после того, как Хави выживал игроков из клуба или давил на снижения ЗП - мостостроителем он не будет никогда
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