Фергюсон – лучший тренер в истории по версии FourFourTwo. Гвардиола – 5-й, Лобановский – 10-й, Моуринью – 12-й
Алекс Фергюсон возглавил рейтинг лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.
Шотландец наиболее известен по работе с «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. За это время он 13 раз выиграл АПЛ, 2 раза – Лигу чемпионов, а также завоевал иные трофеи.
В первую двадцатку списка из ста позиций вошли:
1. Алекс Фергюсон;
2. Ринус Михелс;
3. Йохан Кройфф;
4. Билл Шенкли;
5. Пеп Гвардиола;
6. Арриго Сакки;
7. Мэтт Басби;
8. Эленио Эррера;
9. Эрнст Хаппель;
10. Валерий Лобановский;
11. Брайан Клаф;
12. Жозе Моуринью;
13. Марчелло Липпи;
14. Джованни Трапаттони;
15. Висенте Дель Боске;
16. Мигель Муньос;
17. Карло Анчелотти;
18. Оттмар Хитцфельд;
19. Нерео Рокко;
20. Луи ван Гал.
Арсен Венгер стал 23-м, Фабио Капелло – 24-м, Юрген Клопп попал на 29-ю строчку, Юпп Хайнкес – на 32-ю, Виктор Маслов – на 34-ю, Зинедин Зидан занял 36-е место, Гус Хиддинк – 37-е, Рафаэль Бенитес – 41-е, Диего Симеоне – 43-е, Отто Рехагель выбран 47-м, Луис Арагонес – 48-м, Франк Райкард – 57-м, Фернанду Сантуш – 64-м, Йоахим Лев – 66-м, Гавриил Качалин – 67-м, Дидье Дешам – 73-м, Марсело Бьелса – 77-м, Мирча Луческу – 87-м, Клаудио Раньери – 90-м, Антонио Конте – 93-м, Роберто Манчини – 97-м, Рой Ходжсон замкнул сотню.
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Фергюсон набрал чашек в АПЛ в 90ые, когда у него не было конкурентов в принципе, ведь МЮ монополизировал лигу.
И при этом никогда не доминировал, как сейчас Сити. Кстати, кто-то слышал о каких-то рекордах МЮ при Фергюсоне? Ну там по голам/очкам/победам или пропущенным?
Да нет же, там Сити и Челси доминируют.
2 победы в ЛЧ в карьере, обе на отскоках. Ни разу МЮ не был лучшей командой Европы в плане игры при Фергюсоне, то есть буквально ни разу.
У Гвардиолы уже кстати 3 чашки ЛЧ.
Сам же Гвардиола дважды вынес Фергюсона в финалах ЛЧ.
Фергюсон не был новатором. Он был стабильным топом, но ни в одной из вселенных он не сильнее Гвардиолы или даже Моуриньо.
У Фергюсона, кстати, отрицательная статистика против Челси за 20 лет, факты.
По такой же схеме можно и всех тренеров Баварии пихать в эти рейтинги, ведь они спокойно разбирали лигу без конкурентов и иногда брали ЛЧ.
У Ходжсона нет трофеев в лигах, хоть маломальски близких к европейскому топу, почему это место занял он, а не условный Нил Уорнокк? Который с разными командами добротно пыхтел как в Шипе, так и временами в АПЛ (да мало ли более достойных альтернатив, тьма). Единственный, чье имя даже при упоминании в данном контексте вызвало острое недоумение
Кройфф подражатель Михелса, Гвардиола подражатель Кройффа и Бьелсы, оба не очень-то и заслуживают места в топ-5, при всем к ним уважении. За них говорят только регалии.
Да и Ферги на первом месте это довольно спорно - да, он довольно долго руководил топовым футбольным клубом, который он сам и вернул в топ из его состояния. Возможно его поставили из-за удачной эволюции состава и введения в состав молодежи из Класса-92. Но действительно ли он заслуживает первого места тема дискуссионная.