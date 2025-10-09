  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке
5

«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке

Дмитрий Губерниев выступил против запрета легионерам играть в Кубке России.

«Я не вхожу в РАСК (Российскую ассоциацию спортивных комментаторов – Спортс”), являюсь твердым членом организации СЕКС – Сходненского единого комментаторского союза.

И, как яркий ее представитель, нахожусь несколько в недоумении. Будучи футбольным обозревателем, хочу видеть в Кубке России сильнейших игроков. Если есть тот или иной лимит, он должен распространяться на все турниры. А искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно.

Хочу смотреть на красивый и зрелищный футбол, который возможен, когда играют лучшие. Поэтому выступаю против этой идеи», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею

Как вам дерби?19451 голос
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
logoМихаил Дегтярев
лимит на легионеров
logoДмитрий Губерниев
logoпремьер-лига Россия
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов о словах Дегтярева про легионеров: «Почему лимиты устанавливает Минспорта – не понимаю. Есть РПЛ, РФС, специалисты – они должны решать»
66сегодня, 15:28
Колосков о лимите: «Должно быть 5 иностранцев на поле и 7-8 в заявке. Зачем держать еще пятерых легионеров, которые сидят без дела? Огромные деньги тратятся на их зарплаты!»
14сегодня, 12:52
Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею (Иван Карпов)
162сегодня, 06:31
Главные новости
Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и дело не только в таланте и труде – есть что-то еще»
7 минут назад
Глушенков о Ямале: «Я бы посмотрел на его игру в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу»
510 минут назад
Федор Конюхов о бане России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»
526 минут назад
Тухель о невызове Беллингема, Фодена: «Англия приедет на ЧМ как андердог, потому что не побеждала много лет. Мы должны быть едины. Мы не коллекционируем таланты, а строим команду»
1339 минут назад
Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»
1145 минут назад
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
23сегодня, 20:47
39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения
22сегодня, 20:26
Рэтклифф о возможном требовании Глейзеров уволить Аморима из «МЮ»: «Этого не случится. Мы – местные, а они – по ту сторону океана, далеко, чтобы управлять таким большим, сложным клубом»
12сегодня, 20:24
Netflix хочет купить права на показ матчей Лиги чемпионов. УЕФА рассчитывает заработать 5 млрд евро на новой схеме продажи трансляций
8сегодня, 20:05
Роберто Мартинес: «Роналду уже не тот, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. Он провел больше 200 матчей за сборную и продолжает подавать пример. Его запомнят навсегда»
10сегодня, 20:03
Ко всем новостям
Последние новости
Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
120 минут назад
Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами
639 минут назад
Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»
455 минут назад
Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл. В городе и окрестностях задержали уже больше 1000 мигрантов
58 минут назад
Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией
1сегодня, 20:42
Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»
1сегодня, 20:15
Палмер вернется не раньше ноября – возможно, после последней паузы на матчи сборных
1сегодня, 19:39
Андреас Перейра: «База «Палмейраса» лучше, чем «МЮ»
7сегодня, 19:09
Эстевао о прозвище Мессиньо: «Ни мне, ни моей семье оно не нравилось, моим кумиром был Неймар. Такие клички – ноша, которую ты не выбирал»
3сегодня, 19:02
207 человек с билетами не попали на игру «Кайрат» – «Реал», по 75 уже возвращены деньги. Полиция начала проверку
8сегодня, 17:39