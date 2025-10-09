«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке

Дмитрий Губерниев выступил против запрета легионерам играть в Кубке России.

«Я не вхожу в РАСК (Российскую ассоциацию спортивных комментаторов – Спортс”), являюсь твердым членом организации СЕКС – Сходненского единого комментаторского союза.

И, как яркий ее представитель, нахожусь несколько в недоумении. Будучи футбольным обозревателем, хочу видеть в Кубке России сильнейших игроков. Если есть тот или иной лимит, он должен распространяться на все турниры. А искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно.

Хочу смотреть на красивый и зрелищный футбол, который возможен, когда играют лучшие. Поэтому выступаю против этой идеи», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею