«Тен Хаг любит унижать своих игроков, в то время как его тренерские ошибки продолжают унижать «МЮ». Морган о ситуации с Санчо
Пирс Морган заявил, что работа Эрика тен Хага унижает «Манчестер Юнайтед».
Британский журналист и телеведущий отреагировал на новость о том, что игроки «Манчестер Юнайтед» посоветовали Джейдону Санчо извиниться перед тренером, чтобы спасти карьеру в клубе.
«Тен Хаг любит унижать своих игроков... В то время как его собственные тренерские ошибки продолжают унижать «Юнайтед», – написал Морган.
Санчо был отстранен от работы с основной командой «Юнайтед» 14 сентября из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Футболист тренируется индивидуально на полях клубной академии, ему запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде.
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— РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА
— Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением.
— НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО
а виноват почему-то тен Хаг :)
ЗАТО МОЙ МАЛЬЧИК АНТОНИ ДИТЯ НЕБА ЛУЧШИЙ В МИРЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО В СОСТАВЕ
Ничего нового. Хейтер есть хейтер...
-да
-принесите ТенХагегехаймен
Тем более Санчо даже в таком состоянии в огромное количество клубов возьмут, ну или в Аравию уедет)) не пропадет точно, бедно жить не будет)