«Тен Хаг любит унижать своих игроков, в то время как его тренерские ошибки продолжают унижать «МЮ». Морган о ситуации с Санчо

Пирс Морган заявил, что работа Эрика тен Хага унижает «Манчестер Юнайтед».

Британский журналист и телеведущий отреагировал на новость о том, что игроки « » посоветовали извиниться перед тренером, чтобы спасти карьеру в клубе.

«Тен Хаг любит унижать своих игроков... В то время как его собственные тренерские ошибки продолжают унижать «Юнайтед», – написал .

Санчо был отстранен от работы с основной командой «Юнайтед» 14 сентября из-за конфликта с главным тренером тен Хагом. Футболист тренируется индивидуально на полях клубной академии, ему запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде.

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