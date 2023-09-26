«Тен Хаг любит унижать своих игроков, в то время как его тренерские ошибки продолжают унижать «МЮ». Морган о ситуации с Санчо

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Пирс Морган Футбол

Пирс Морган заявил, что работа Эрика тен Хага унижает «Манчестер Юнайтед».

Британский журналист и телеведущий отреагировал на новость о том, что игроки «Манчестер Юнайтед» посоветовали Джейдону Санчо извиниться перед тренером, чтобы спасти карьеру в клубе.

«Тен Хаг любит унижать своих игроков... В то время как его собственные тренерские ошибки продолжают унижать «Юнайтед», – написал Морган.

Санчо был отстранен от работы с основной командой «Юнайтед» 14 сентября из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Футболист тренируется индивидуально на полях клубной академии, ему запрещено посещать все помещения, принадлежащие первой команде. 

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31 комментарий

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Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался.

— РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА

— Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением.

— НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО

а виноват почему-то тен Хаг :)
+41
-15
+26
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Копатель морей
Ответ Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался. — РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА — Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением. — НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО а виноват почему-то тен Хаг :)
Санчо плохо тренировался, я его не выпущу
ЗАТО МОЙ МАЛЬЧИК АНТОНИ ДИТЯ НЕБА ЛУЧШИЙ В МИРЕ БУДЕТ ПОСТОЯННО В СОСТАВЕ
+18
-9
+9
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Квадратное личико
Ответ Ман Сити
Помню как манки ругали Маура за автобус с топами. А 7хаг у них святой, даже 3-х этажный автобус против выходца из шипа Бернли с самым слабым составом АПЛ их не смущает, главное отскочили благодаря штанге и залетевшему дураку. Так и с Санчо, сколько не читаю англ комментарии все винят физрука и только тут верят что Санчо виноват и вообще на тренировки забил.
А у людей, чьи "англ комментарии" ты читаешь, никнеймы случайно не "CR7", "CristianoTheBest", "GOATnaldo" и в таком духе? 🤔
+7
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+7
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Vezdexodof
морган не упустил момента, что бы в очередной раз высказаться негативно в адрес Хага и МЮ.
Ничего нового. Хейтер есть хейтер...
+10
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jqzn88xn6n
Вы точно хотите этого?
-да
-принесите ТенХагегехаймен
+4
0
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Антон Локтев
Ответ Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался. — РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА — Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением. — НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО а виноват почему-то тен Хаг :)
Все больше и больше постов в твиттере появляется о том, где Санчо играет по ночам и вечерам в фифу. После чего он опять опаздывает уже на индивидуальные тренировки
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Anttii
Санчо даже будучи выведенным из состава предпочитает играть в фифу до 3-х ночи и опаздывать индивидуальные тренировки.
+6
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Тиджани Бабангида
Тен Хагу,конечно,есть что предъявить по поводу его тренерства в «МЮ», но в ситуации с Санчо он абсолютно прав
+6
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Реал король футбола
какой же он неадекватный
+7
-5
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Scorpic
Ответ Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался. — РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА — Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением. — НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО а виноват почему-то тен Хаг :)
Можно подумать, кто-то в нынешнем МЮ показывает себя на поле. И не факт, что Санчо плохо тренировался, это только версия, озвученная тен Хагом
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Premier SV
Морган просто 🤡, даже нет желания опровергать его очередную очевидную 💩
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LaffyTaffy
Ответ Anttii
Санчо даже будучи выведенным из состава предпочитает играть в фифу до 3-х ночи и опаздывать индивидуальные тренировки.
Зарплата капает, денег уже на всю жизнь обычного человека хватит, так че париться?)

Тем более Санчо даже в таком состоянии в огромное количество клубов возьмут, ну или в Аравию уедет)) не пропадет точно, бедно жить не будет)
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Квадратное личико
Не, ну это уже серьезно, ребят. Если даже такой авторитетный и, самое главное, абсолютно беспристрастный и не ныряющий в недра футболиста, у которого не так давно был конфликт с Тен Хагом, журналист, как Морган, так критично высказывается о тренере МЮ, то явно проблема в Эрике 🤣😂🤣
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corazón blanco
Пирс прощупывает почву для получения интервью у Санчо)
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Stone Island Patch
Там Санчо инстаграм свой обнулил. Кажись, сгорел)
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Stone Island Patch
Там Санчо инстаграм свой обнулил. Кажись, сгорел)
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Wekil Halylow
Ответ Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался. — РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА — Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением. — НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО а виноват почему-то тен Хаг :)
время 7хага на подходе не нужно так его зашишать
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arspurs9
Ответ Фарид Харисов
— Я не выпустил Санчо потому что плохо тренировался. — РЯЯЯ НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРУЮСЬ ОН ВРЁТ ЭТО НЕПРАВДА — Ясно. Я просто уберу тебя из состава. Извинись за то, что кидаешь понты не показывая ничего на поле и я тебя верну в состав. Кстати, весь коллектив тоже не доволен твоим поведением. — НЕТ, НЕ БУДУ ИЗВИНЯТЬСЯ, НОРМАЛЬНО Я ТРЕНИРОВАЛСЯ ВООБЩЕ-ТО а виноват почему-то тен Хаг :)
Это все имело бы смысл лишь в том случае, если за спиной ТХ не стоял бы блатной дружок, который на поле играет еще бездарнее, но всегда в старте за счёт «папочки» на тренере.
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Любезный Коссутий
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Mekanych Red Devil
Ответ Anttii
Санчо даже будучи выведенным из состава предпочитает играть в фифу до 3-х ночи и опаздывать индивидуальные тренировки.
Получается совсем мозгов нет. 23 года всего, даже если решил пойти на принцип с тренером, то таким отношением он в целом рушит свою карьеру даже за пределами МЮ. Кто из нормальных клубов захочет брать такого глупого лодыря, пусть и талантливого? А учитывая его зп, кому вообще из Европы он подойдет? Если ничего не изменится, то вся надежда на саудовский клуб, по зп только они могут дать сопоставимое предложение..
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Mekanych Red Devil
Ответ Vezdexodof
морган не упустил момента, что бы в очередной раз высказаться негативно в адрес Хага и МЮ. Ничего нового. Хейтер есть хейтер...
Раз он так горой стоит за Роналду и Санчо, было бы прикольно, если бы зимой Арсенал взял обоих в команду. Как раз по словам того же Моргана им не хватает топ форварда. Посмотрел бы я на него, как он потом запел бы 😁
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Real_v_dushe
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий удален модератором
В Аяксе и в МЮ 2 разных 7хага. 7хаг в Аяксе - это ситуации, когда споры в раздевалке были нормой для команды, он даже выслушивал советы от игроков и никогда никого не старался затыкать. Об этом, например, свидетельствует тот же Дани Блинд. Сложно не верить Блинду. А вот 7хаг в МЮ - это какой-то реально переродившийся товарищ. В Аяксе, конечно, у него не было и не могло быть такой власти, там был тот же Овермарс в руководстве, который бы такого диктата не допустил в принципе, всё руководство клубом в абсолютной степени было и авторитетным, и профессиональным. Да и непринято там давно строить какие-то концлагеря. Но здесь же он как будто вырвался на свободу и показал своё настоящее я.
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