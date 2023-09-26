Буффон – лучший вратарь XXI века по версии FourFourTwo. Нойер – 5-й, Вальдес – 7-й, Де Хеа – 8-й

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Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем XXI века.

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса» возглавил рейтинг, насчитывающий 10 позиций. Вторым стал Икер Касильяс, выступавший за Испанию и «Реал».

В список попали:

1. Джанлуиджи Буффон, Италия;

2. Икер Касильяс, Испания;

3. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;

4. Петр Чех, Чехия;

5. Мануэль Нойер, Германия;

6. Оливер Кан, Германия;

7. Виктор Вальдес, Испания;

8. Давид Де Хеа, Испания;

9. Жулио Сезар, Бразилия;

10. Уго Льорис, Франция.

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52 комментария

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Krizex
Мне кажется Нойер заслужил быть повыше. Очень сильное влияние оказал на то как играют современные вратари, да и выиграл все что можно
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Половину этих вратарей сносит Облак, Куртуа и Алиссон.
+15
-7
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Экспертное мнение
Кто смеется над Вальдесом. Умники, он ногами играл превосходно еще до того, как это стало обязательным требованием для вратаря. По сути, современную вратарскую игру создал Вальдес, так как соответствовал великой команде Пепа, который устанавливает тренды в современном футболе.
+17
-9
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Abdulla
Я бы Кана отнёс к ХХ веку, если честно. Он был в своё время просто машиной.
+7
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Верховный Лорд
Первые топ6 - вопросов нет, но начиная с седьмой позиции и ниже какая то чушь
+8
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Михо
Нойер должен быть минимум 3. Вообще тройка Буффон, Икер, Ману в любом сочетании выглядит объективно. Чем Ван Дер Сар и Чех лучше Нойера, непонятно
+6
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corazón blanco
Льорис на 10-м? Хо, есть десятки вратарей, которые сильнее Уго. При всем к нему уважении, но его даже в ранг топ-вратарей практически никто не возводил. Просто добротный голкипер и не более того.
+8
-3
+5
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Zidane 21
Сезар был неудержим в сезоне 2009/2010 но это единственный его топовый сезон
+8
-3
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Streetbor
Как низко поставили Нойера (
+2
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mg-3
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Половину этих вратарей сносит Облак, Куртуа и Алиссон.
Они ещё играют, и долгой им карьеры
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no_one_perfect
Ответ Экспертное мнение
Кто смеется над Вальдесом. Умники, он ногами играл превосходно еще до того, как это стало обязательным требованием для вратаря. По сути, современную вратарскую игру создал Вальдес, так как соответствовал великой команде Пепа, который устанавливает тренды в современном футболе.
Вы эту муть можете рассказывать школьникам, я же помню Барсу в которой за место в воротах соревновались Бонано и Пепе Рейна, потому могу однозначно сказать, что Виктор Вальдес-самый переоценненный вратарь современности. Пеп включил в требования для вратари игру ногами только после знакомства с Нойером. Не плодите чушь, в нее так легко верят.
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jqzn88xn6n
А Акинфеев? 11 что ли?
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ML26
Ответ Экспертное мнение
Кто смеется над Вальдесом. Умники, он ногами играл превосходно еще до того, как это стало обязательным требованием для вратаря. По сути, современную вратарскую игру создал Вальдес, так как соответствовал великой команде Пепа, который устанавливает тренды в современном футболе.
Ди Мария не даст соврать
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Kubinec_
справедливый топ 3
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Пинающий Достоинства
Я думаю Касильяс больше сделал, да Нойер тоже …
А Буффон это больше к легендарности за долгую карьеру
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LaffyTaffy
Ответ k1rr
Нойер и Чех должны быть намного выше, возможно даже кто-то из них должен быть первым
Чех точно нет, т.к со сборной вообще нет успехов, одни унижения.
Да и период в Арсенале - унижения.
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LaffyTaffy
Всё-таки чемпионы Мира должны быть выше остальных.

Поэтому адекватные топ-3:
1) Буффон
2) Касильяс
3) Нойер

а ранжирование по местам уже чисто вкусовщина. Как по мне Буффон - однозначно первый, а вот Икер и Мануэль 2/3 место равнозначно занимают.
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kazbek.sultanbek
Нойер и Касильяс лучшие
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Мишаня Кашников
Чех точно лучше Ван дер Сара
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k1rr
Нойер и Чех должны быть намного выше, возможно даже кто-то из них должен быть первым
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Men77
С первыми двумя согласен, но третьим поставил бы Нойера вместо ван дер Сара.
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ML26
По мне так Икер заслуживает 1 место. Чех мог быть и 3
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Nick Ronald
когда в 2000е слышишь фамилию Кан,это было чем то сверхъестественным,ты понимал что сегодня он будет лучшим!!! и у нападающих будут серьёзные проблемы
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Van Looser
Лол, ВДС поставить выше Нойера, дyрка
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l1973
Всё по делу,Джиджи лучший.
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