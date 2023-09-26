Буффон – лучший вратарь XXI века по версии FourFourTwo. Нойер – 5-й, Вальдес – 7-й, Де Хеа – 8-й
Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем XXI века.
Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса» возглавил рейтинг, насчитывающий 10 позиций. Вторым стал Икер Касильяс, выступавший за Испанию и «Реал».
В список попали:
1. Джанлуиджи Буффон, Италия;
2. Икер Касильяс, Испания;
3. Эдвин ван дер Сар, Нидерланды;
4. Петр Чех, Чехия;
5. Мануэль Нойер, Германия;
6. Оливер Кан, Германия;
7. Виктор Вальдес, Испания;
8. Давид Де Хеа, Испания;
9. Жулио Сезар, Бразилия;
10. Уго Льорис, Франция.
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А Буффон это больше к легендарности за долгую карьеру
Да и период в Арсенале - унижения.
Поэтому адекватные топ-3:
1) Буффон
2) Касильяс
3) Нойер
а ранжирование по местам уже чисто вкусовщина. Как по мне Буффон - однозначно первый, а вот Икер и Мануэль 2/3 место равнозначно занимают.