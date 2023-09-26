Буффон – лучший вратарь XXI века по версии FourFourTwo. Нойер – 5-й, Вальдес – 7-й, Де Хеа – 8-й

Джанлуиджи Буффон признан FourFourTwo лучшим вратарем XXI века.

Бывший голкипер сборной Италии и «Ювентуса» возглавил рейтинг, насчитывающий 10 позиций. Вторым стал , выступавший за Испанию и «Реал».

В список попали:

1. , ;

2. Икер Касильяс, Испания;

3. Эдвин ван дер Сар, ;

4. , Чехия;

5. Мануэль Нойер, Германия;

6. Оливер Кан, Германия;

7. Виктор Вальдес, Испания;

8. Давид Де Хеа, Испания;

9. Жулио Сезар, Бразилия;

10. Уго Льорис, Франция.

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