«Россия станет чемпионом мира. Все предпосылки для этого есть, мы хороши на самом деле». Смертин о сборной

Теги Алексей Смертин премьер-лига Россия Сборная России по футболу чемпионат мира пляжный футбол Футбол

Алексей Смертин считает, что сборная России может стать чемпионом мира в будущем.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира.

Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной России.

Наилучшее достижение российской сборной на чемпионатах мира – 1/4 финала на турнире 2018 года, который проходил на территории России.

«Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Нас дисквалифицировали грамотно». Соболев об отстранении в 2022-м

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

121 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Квинси по ходу взял у друзей и поделился со Смертиным 🤣
+84
-7
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
У Смертина взяли интервью когда он только финишировал в Мега марафона? что ты черт возьми несёшь
+56
-6
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Похоже Бордо Шавиньон 1798 года было паленым пойлом. Смертина немного понесло.
+33
-3
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sfilatov13
Ответ 6tspey7tb5
У Смертина взяли интервью когда он только финишировал в Мега марафона? что ты черт возьми несёшь
после марафонов реально бред в голову лезет, было у меня такое после пятисуточного, под конец уже ноздри забились, вдохнуть не мог
+24
0
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс 777
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Похоже Бордо Шавиньон 1798 года было паленым пойлом. Смертина немного понесло.
Леха завершил карьеру в 2008 году, видимо там и остался, впереди у него фурор наших на чемп.Европы и домашний ЧМ-18.
доллар по 30р, вера в то, что экономика догонит Португалию, можно летать в Европу, и Путин еще без ботокса.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
**Iscander**
Это безызбежно.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BertNiKK
Ответ Levaevich
Что накинулись. Ключевое в его словах это "не скоро". А "не скоро" может быть и 25 лет. За 25 лет практически любая страна может вырастить поколение, которое может пошуметь на мундиале. О чем говорят примеры Хорватии и Бельгии. Да даже наша сборная почти пролезла в 1/2 в 2018.
С таким же успехом вместо "сборная России" можно вставить абсолютно любую другую. Например, "сборная Люксембурга".
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lock0000
Ведь вроде не дурак был, когда сам играл, интервью интересные давал… а сейчас сказал, даже комментить не хочется.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimur
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе (Н.А. Некрасов, 1864 г.)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
Если речь о тех альтернативных межгалактических чемпионатах, которые скоро грянут и затмят всех и всё - то вполне может быть...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eduard Rastryopin
Ага.В финале обыграет нынешних чемпионов мира по футболу - КНДР.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jSH
Ответ K0run
Холодная страна какой футбол? Хоккей в приоритете.
И как это "холодная страна" смогла несколько чемпионств в пляжном футболе взять?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Levaevich
Ответ BertNiKK
С таким же успехом вместо "сборная России" можно вставить абсолютно любую другую. Например, "сборная Люксембурга".
Ну да. Но он гражданин России, поэтому и говорит про Россию. и при всем уважении победных традиций и уровень футбола у нас выше чем у Люксембурга
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий Мартыхин
Жаль, что мы не доживём...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Ivanych
От него такого отборного бреда не ожидал...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Если бы Фёдор "Паненка недоделанный" Смолов не спижонил , прошли бы хорватов , потом в полуфинале Англию на домашнем кураже точно переиграли бы , ну и в финале могло повезти скатать ничейку против Франции и по пенальти стать Чемпионами Мира . ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svft
начало этого чемпионства будет положено в турецком отеле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ T622222
Квинси по ходу взял у друзей и поделился со Смертиным 🤣
Очень хорошо поделился. Пациент откровенно бредит и не скрывает этого, считая, что он полностью адекватен
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
$-AGROHIM-$
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
там, где прапорщик на голубом танке догоняет лейтенанта на розовом?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Дмитриченко
Ответ Levaevich
Ну да. Но он гражданин России, поэтому и говорит про Россию. и при всем уважении победных традиций и уровень футбола у нас выше чем у Люксембурга
Это у вас постирония такая или всерьёз с Люксембургом сравниваете?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Чич
Мне кажется Алексей, что ваша фамилия больше подойдёт нашей сборной
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavrentiy0602
Алексей, ну зачем ты начинаешь
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
6tspey7tb5
Ответ sfilatov13
после марафонов реально бред в голову лезет, было у меня такое после пятисуточного, под конец уже ноздри забились, вдохнуть не мог
Ну так и я об этом. Он же любитель марафонов ))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Levaevich
Что накинулись. Ключевое в его словах это "не скоро". А "не скоро" может быть и 25 лет. За 25 лет практически любая страна может вырастить поколение, которое может пошуметь на мундиале. О чем говорят примеры Хорватии и Бельгии. Да даже наша сборная почти пролезла в 1/2 в 2018.
Хорватия чемпионом мира стали? И у них все 30 лет новой истории рождаются прекрасные футболисты , 1998 год - 3е место на ЧМ, и сейчас тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ShadyL
Ответ lock0000
Ведь вроде не дурак был, когда сам играл, интервью интересные давал… а сейчас сказал, даже комментить не хочется.
Он же сказал не скоро) может имел ввиду в течение 100 лет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий