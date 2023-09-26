«Россия станет чемпионом мира. Все предпосылки для этого есть, мы хороши на самом деле». Смертин о сборной

Алексей Смертин считает, что сборная России может стать чемпионом мира в будущем.

«Мне верится, что Россия станет чемпионом мира по футболу, у нас все для этого есть, все предпосылки. В пляжном футболе мы трижды становились чемпионами мира.

Поэтому мы можем. Но не скоро. Шансы есть, на самом деле мы хороши», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной России.

Наилучшее достижение российской сборной на чемпионатах мира – 1/4 финала на турнире 2018 года, который проходил на территории России.

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