«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»

Теги Илья Авербух Первый канал Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста.

В 2022 году Милохин выступал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

После четырех выпусков тиктокер заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. Затем он уехал из России. 

«Я был очень ответственный, но перегорел. В начале, когда ко мне пришел Авербух и предложил участвовать в шоу, я был не против, но прекрасно понимал, что, скорее всего, где-то в середине захочу свалить.

И Ярослав Андреев (бывший продюсер Милохина – Sports.ru) это тоже понимал. Мы предупредили Авербуха: если что, ты будешь знать, что я могу все бросить. И он как будто согласился.

Я периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Нет смысла делать что-то, не любя. Если ты делаешь что-то без души – получается не круто.

Я понимал, что никаких переговоров быть не может. Если я начну говорить, что я хочу уехать, они начнут меня уговаривать и отговорят, сто процентов. Поэтому я не хотел ничего говорить.

Мы тренировались, придумали новое выступление... И я ночью просто уехал.

Ярославу Андрееву я говорил все заранее – что я подустал, не понимаю, для чего я выступаю, мне не очень нравится, я не прям кайфую. <...>

Ребят, если вы хотите дать мне второй шанс, я с удовольствием приму его и исправлю ваше мнение обо мне. Хочу ли на Первый канал? Вообще я бы не отказался, если что. 

Константин Львович, здравствуйте. Если вы вдруг видите это видео – я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад.

Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», – сказал Милохин в интервью на ютуб-канале Мадонны Мур. 

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

Милохин обратился к Медведевой в песне: «Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду – это было красиво»

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85 комментариев

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Sla Slo
Тебе дадут второй шанс на призыв в армию. Приезжай .
+148
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Копатель морей
Я уехал из России, оказалось, что там много таких как я - 3 2 1 ов, поэтому мой доход устремился к нулю, пожалуйста, дайте мне еще шанс, а то красная икра закончилась
+75
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jqzn88xn6n
Осчастливишь людей из военного комиссариата)
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Ебздрогыч
Тебе тут больше армия грозит, чем первый канал. Неужели все бабло спустил и просится назад?
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Max Madov
Другими словами : Дядя, я так больше не буду, помогите мне. Сделайте так, чтобы я не попал в армию, но при этом жил и зарабатывал в России. Так как вне России, я нахрен никому не нужен.
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Wiley Fox
«Если вы дадите мне второй транш,, я его оправдаю»(Милохина)
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Delirium
Перевод: очень денег хочется, пожалуйста, пустите меня!
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RusVector
Сначала долг Родине отдай!
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Виктор Войнов
Ответ Sla Slo
Тебе дадут второй шанс на призыв в армию. Приезжай .
Лучше пусть в украинскую идёт. Будет её разлагать изнутри
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ДИАНА
Нет!!!!!!!!
Гоните всех предателей поганой метлой☝️
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Виктор Войнов
Вместо шанса лучше дать пинка под зад
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Tzaichiha
Умерла так умерла). Денежки кончаются?
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Heopsa
Кому сейчас интересен Даня Милохин?
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riverman1980
Второй шанс у тебя под Работино будет.
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Флер де Лис
На кой он вообще нужен?
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ПЕНСИОНЕР
Никакой пощады .
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AllaS
Даня хочет заработка , за год поизносился и согласен на пенсионерский ЛП, как всегда показывал, что относится к нему не серьезно, а так походя.
Бесполезно, Даня не в курсе, что в этом году ЛП не будет.
+12
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ДМ-1чемпион
Осенний призыв сейчас начинается милохин! Будешь кататься на танке, а не в "Ледниковом периоде"!
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avcgloronalduMU
чего? тут то это вообще каким боком?
шоу ледниковый период или армия что ли? такой у него выбор?))
он кто вообще, клоуны не служат что ли?
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Манковский
У этого хай айкьюшного бабло закончилось?
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БезызбежноНаКрасный
....эммм... какой теперь тебе первый канал? Тебя теперь мини-Мизулина караулит...
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Viks
Кушать захотел, а денежек нету.
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ДМ-1чемпион
Какое же ничтожество этот милохин! Просто позорище, так себя вести. Вот она суть всей этой либеральной оппозиции. Ради денег на все готовы
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Ничего Нового
Возможно, Даня что-то узнал про готовящееся реалити-шоу "Теперь ты в Армии!" (при поддержке МинОбороны).
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Shveddka
Отслужишь-скатертью дорога
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