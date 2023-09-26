«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»

Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста.

В 2022 году Милохин выступал в шоу « » на канале в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.

После четырех выпусков тиктокер заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. Затем он уехал из России.

«Я был очень ответственный, но перегорел. В начале, когда ко мне пришел и предложил участвовать в шоу, я был не против, но прекрасно понимал, что, скорее всего, где-то в середине захочу свалить.

И Ярослав Андреев (бывший продюсер Милохина – Sports.ru) это тоже понимал. Мы предупредили Авербуха: если что, ты будешь знать, что я могу все бросить. И он как будто согласился.

Я периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Нет смысла делать что-то, не любя. Если ты делаешь что-то без души – получается не круто.

Я понимал, что никаких переговоров быть не может. Если я начну говорить, что я хочу уехать, они начнут меня уговаривать и отговорят, сто процентов. Поэтому я не хотел ничего говорить.

Мы тренировались, придумали новое выступление... И я ночью просто уехал.

Ярославу Андрееву я говорил все заранее – что я подустал, не понимаю, для чего я выступаю, мне не очень нравится, я не прям кайфую. <...>

Ребят, если вы хотите дать мне второй шанс, я с удовольствием приму его и исправлю ваше мнение обо мне. Хочу ли на Первый канал? Вообще я бы не отказался, если что.

Константин Львович, здравствуйте. Если вы вдруг видите это видео – я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад.

Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», – сказал Милохин в интервью на ютуб-канале Мадонны Мур.

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