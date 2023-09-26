«Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю». Милохин попросил прощения у Эрнста за то, что бросил «Ледниковый период»
Даня Милохин попросил прощения у Константина Эрнста.
В 2022 году Милохин выступал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой.
После четырех выпусков тиктокер заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса. Затем он уехал из России.
«Я был очень ответственный, но перегорел. В начале, когда ко мне пришел Авербух и предложил участвовать в шоу, я был не против, но прекрасно понимал, что, скорее всего, где-то в середине захочу свалить.
И Ярослав Андреев (бывший продюсер Милохина – Sports.ru) это тоже понимал. Мы предупредили Авербуха: если что, ты будешь знать, что я могу все бросить. И он как будто согласился.
Я периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Нет смысла делать что-то, не любя. Если ты делаешь что-то без души – получается не круто.
Я понимал, что никаких переговоров быть не может. Если я начну говорить, что я хочу уехать, они начнут меня уговаривать и отговорят, сто процентов. Поэтому я не хотел ничего говорить.
Мы тренировались, придумали новое выступление... И я ночью просто уехал.
Ярославу Андрееву я говорил все заранее – что я подустал, не понимаю, для чего я выступаю, мне не очень нравится, я не прям кайфую. <...>
Ребят, если вы хотите дать мне второй шанс, я с удовольствием приму его и исправлю ваше мнение обо мне. Хочу ли на Первый канал? Вообще я бы не отказался, если что.
Константин Львович, здравствуйте. Если вы вдруг видите это видео – я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад.
Я был мал, сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», – сказал Милохин в интервью на ютуб-канале Мадонны Мур.
Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов
Милохин обратился к Медведевой в песне: «Женька, я лав тебя, и пусть ты меня не простила, но, согласись, ты и я на льду – это было красиво»
Гоните всех предателей поганой метлой☝️
Бесполезно, Даня не в курсе, что в этом году ЛП не будет.
шоу ледниковый период или армия что ли? такой у него выбор?))
он кто вообще, клоуны не служат что ли?