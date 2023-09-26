Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине

Теги Зенит Анатолий Тимощук Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия CAS УАФ Футбол

Анатолий Тимощук обжалует лишение титулов на Украине.

Напомним, в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер «Зенита» лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук обратился в CAS с намерением обжаловать данное решение. 

«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело по обжалованию Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в сообщении на сайте УАФ. 

Ранее Тимощук пытался обжаловать решение о лишении титулов в апелляционном комитете УАФ, но получил отказ.

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71 комментарий

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Valery McCane
Как можно лишить титулов в командном виде задним числом? Только по допингу. А так, в принципе, ну чисто по приколу, РФ, как правоприемник СССР может лишить титулов всех украинцев, которые завоёвывали медали на играх, на первенствах Союза. Прям от Блохина , до Турчиной, от Бубки до Борзова. и Пофиг, жив, мертв, просто по приколу. Максимум чего можно лишить Тимощука это звания ЗМС Украины (ну, и по ступеням назад), поскольку оно государством присваивается. Не удивлюсь, если украинское боты постарались и на Википедии уже поменяли всё, но как можно допустим убрать строчку "и в составе Шахтера стал второй раз чемпионом Украины". Тут попахивает известным романом из 4 цифр в названии.
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Илья Владимирович
Ответ Мансур Абдрахимов
Комментарий удален модератором
Будет водить кое-чем по "лицу" УАФ, ведь реальных причин на такое решение у ассоциации не было. Только политические.
+44
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Anna Kovaleva
Про награды внутригосударственных турниров я ещё как-то могу понять, но при чем здесь лицензия PRO? Разве для условий её получения отзыва нет единого международного регламента?
+34
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n666
Ответ Anna Kovaleva
Про награды внутригосударственных турниров я ещё как-то могу понять, но при чем здесь лицензия PRO? Разве для условий её получения отзыва нет единого международного регламента?
Ну а как можно лишить наград, если он их честно выиграл на спортивном поле?
Понимаю какие-нибудь около политические награды "заслуженный артист", "мастер спорта" и прочее, когда порою четких критериев нет.
А человек выиграл, был капитаном команды и у него как-то задним числом всё отобрали) Тем более соревнования чемпионата, который входит в эгиду УЕФА
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Вадим Сидоров
Я понимаю если бы Тимощука лишили звания почётного жителя какой-нибудь области или госнаграды (за заслуги и в том роде)
Но как можно лишить чемпионских званий???
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Bavarec-Art
Давай, Толик, подпали им попы)
+24
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V Galperin
Ответ Ковид 07.10.52
Комментарий скрыт
В СССР ни одного академика звания не лишили, и госнаграды у Сахарова никто не забирал, тем более сейчас в России это невозможно, масса титулованных спортсменов покинули Россию, но государство их никак не ущемляло и не лишало наград и званий.
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V Galperin
В своё время когда хотели лишить Сахарова звания академика Брежнев спросил Келдыша были такие прецеденты в истории на что тот ответил что Гитлер лишил Эйнштейна всех званий и регалий, после чего вопрос был навсегда закрыт. Так и здесь это напоминает ту же ситуацию, причем ранее Тимощук был ярым патриотом Украины, но последние события видимо кардинально изменили его отношение к нынешней Украине.
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Pigmalion
Ответ Censormorum
Комментарий удален модератором
Ну до февраля 2022, западные СМИ писали о нацизме на Украине.
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Franco
Ответ Мишаня Кравцов
Комментарий удален модератором
нашим персионерам пенсия 200 евро и без ценностей только сниться. у меня мама 20 лет в школе отработала и 5 в детской больнице, пенсия 18 тысяч, меньше 200 евро
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ten Hag
Ответ Censormorum
Комментарий удален модератором
Да и тогда многие страны делали вид, что не в курсе никакого нацизма
Прямо как вы
Продолжайте делать вид
Ведь штаты за благое дело как всегда, ага))
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Никита Рудых
Ответ Мансур Абдрахимов
Комментарий удален модератором
Захотел, имеет право
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Фут.Боль
Ответ Ковид 07.10.52
Тимощук метил на место Семака, а теперь без лицензии все пропало...Вот я думаю. чем Тимощук отличается от предателей по определению модных патриотов, покинувших нашу страну...У нас же на всех углах кричат, что предателей нигде не любят...
Выигрывал титулы - для страны герой. Не сказал нужные режиму слова - отмена героя.
"То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить! "
Этих слов достаточно, чтобы лишать всех наград и заслуг? Да грош цена такому нездоровому государству.
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Станислав Л
Ответ arisstopane
А так, в принципе, ну чисто по приколу, РФ, как правоприемник СССР может лишить титулов всех украинцев, которые завоёвывали медали на играх, на первенствах Союза. - не катит, украина не признала рф правоприемником ссср)
а кого она признала?
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Дмитрий9779
Человек честно заработал все свои призы,регалии,звания.Чьи-то хотелки это фуфло.Даже не сомневаюсь,что CAS примет сторону Анатолия.
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Гуго Капет
Ответ Tun
Титулы ещё понятно, но лицензия про - это уже слишком
А мне наоборот - категорически непонятно, на каком основании его лишили титулов, кубков и т.п.? Вот как? Соглашусь со многими уже писавшими - лишение госнаград, почетных званий и т.п. регалий - объяснимо. Это можно встретить и в других странах. Но на каком основании Тимощука лишают кубка? Он допингист? Конкретно в этой ситуации - какой-то идиотизм.
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Сергей Медведев
Ответ arisstopane
А так, в принципе, ну чисто по приколу, РФ, как правоприемник СССР может лишить титулов всех украинцев, которые завоёвывали медали на играх, на первенствах Союза. - не катит, украина не признала рф правоприемником ссср)
ну да только долги союза перешли к РФ а не к Украине
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-=Калян-Малян=-
Ответ Uriy walmart
Как же не поддержал? Он многократно поддерживал, слал деньги в ВСУ, приходил в госпитали, покупал оружие. Все это до момента возвращения в зенит, после этого как подменили. Но интернет помнит
Можешь кинуть ссылки?
Помню, что он всегда был за мир и сближение России и Украины.
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SGS55
Ответ Ковид 07.10.52
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отправляЛИ..., лишаЛИ..
так что... ничем не отличаЕМСЯ...
_-----
Вспомни про царя Гороха и сделай выводы о сегодняшнем дне?
Обычный прием отечественных либералов.
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Константин Эсперов
А как в принципе они могут лишить его тренерской лицензии ?
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riverman1980
Ответ Ковид 07.10.52
А какая же цена нашему, если артистов выгоняют из театров за слова...
и правильно выгоняют. если они против своего государства, то пусть и деньги получают не от него, а в частном секторе.
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besik
Ответ Drob003
И нашим и Вашим. Так не бывает
Бывает, еще как бывает
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kisliy33
Ответ artem 123
Ну скорее всего сам то Тимощук бегать с бумажками не будет. Назначит доверенное лицо и все.
и? что сказать то хотел?
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Далер Гайнеев
Ответ Censormorum
Комментарий удален модератором
В смысле не видели? Так-то Гитлеру дали провести Олимпиаду, подумай на досуге. Хотя ботам думать не положено)
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Yriy1922
Ответ RikkiQuaresma
Достижения и регалии допустим вернут, но зачем они Тимощуку теперь?
Может скучно ему
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