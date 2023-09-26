Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине

Анатолий Тимощук обжалует лишение титулов на Украине.

Напомним, в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер « » лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук обратился в CAS с намерением обжаловать данное решение.

«В производстве Спортивного арбитражного суда ( ) находится дело по обжалованию решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в сообщении на сайте УАФ.

Ранее Тимощук пытался обжаловать решение о лишении титулов в апелляционном комитете , но получил отказ.

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