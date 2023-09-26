Тимощук обратился в CAS с целью оспорить лишение титулов на Украине
Анатолий Тимощук обжалует лишение титулов на Украине.
Напомним, в марте 2022 года Украинская ассоциация футбола официально объявила, что тренер «Зенита» лишен лицензии Pro, выданной Центром лицензирования УАФ, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины. Также ему пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.
Тимощук обратился в CAS с намерением обжаловать данное решение.
«В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело по обжалованию Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ. Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно», – говорится в сообщении на сайте УАФ.
Ранее Тимощук пытался обжаловать решение о лишении титулов в апелляционном комитете УАФ, но получил отказ.
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Понимаю какие-нибудь около политические награды "заслуженный артист", "мастер спорта" и прочее, когда порою четких критериев нет.
А человек выиграл, был капитаном команды и у него как-то задним числом всё отобрали) Тем более соревнования чемпионата, который входит в эгиду УЕФА
Но как можно лишить чемпионских званий???
Прямо как вы
Продолжайте делать вид
Ведь штаты за благое дело как всегда, ага))
"То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить! "
Этих слов достаточно, чтобы лишать всех наград и заслуг? Да грош цена такому нездоровому государству.
Помню, что он всегда был за мир и сближение России и Украины.
так что... ничем не отличаЕМСЯ...
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Вспомни про царя Гороха и сделай выводы о сегодняшнем дне?
Обычный прием отечественных либералов.