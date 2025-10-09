Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»

Жозе Моуринью уверен, что Португалия должна претендовать на победу на ЧМ-2026.

«Если посмотреть на самое очевидное, то есть на состав, то мы говорим о футболистах, играющих за сильнейшие португальские клубы и в ведущих европейских лигах. Престиж команды невероятно высок и продолжает расти.

В год чемпионата мира говорить, что у нас нет чемпионских амбиций, – это почти ересь», – сказал главный тренер «Бенфики».