Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
Жозе Моуринью уверен, что Португалия должна претендовать на победу на ЧМ-2026.
«Если посмотреть на самое очевидное, то есть на состав, то мы говорим о футболистах, играющих за сильнейшие португальские клубы и в ведущих европейских лигах. Престиж команды невероятно высок и продолжает расти.
В год чемпионата мира говорить, что у нас нет чемпионских амбиций, – это почти ересь», – сказал главный тренер «Бенфики».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: O Jogo
