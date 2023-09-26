Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»
Василий Уткин заявил, что Елена Вяльбе «феноменально глупа».
«Елена Вяльбе, конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.
А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет – но как начнет бабушку нести – и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю – у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит.
И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время – так и проблем не оберешься.
А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила – остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон.
Пожилая дама. В потном виде бегала с палками. В этом вопросе эксперт. Но не тема ж к чаю», – написал Уткин.
В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...
Не убавить, не прибавить))
Вы же тоже поняли о чем он? Это сравнение так или иначе воочию наблюдал каждый из нас
Назовите на кого похожа Вяльбе (Имя им легион, согласитесь?)
Вот и ответ, кто аристократ, а кто не аристократ
Медали были, согласен. Но это большуновские медали. Пчхенхан, Зеефельд, Оберсдорф, Пекин. Убери Большунова и что останется? Останется пшик.
Если Уткин прав и Вяльбе феноменально глупа, то г-н Уткин считает,
что шоу Дзюбы замечательное и совсем не пошлое.
Журналисты действительно тупы, как считает Степанова.
Исинбаева молодец, совсем не лицемер.
Трансгендеры рождены для фигурного катания, во все виды спорта их надо включить в том виде как им хочется.
Вяльбе хоть в лыжах разбирается, а Вася-то даже в профильном для себя футболе давным-давно дилетант.
Глупый человек - это тот, кто не может разобраться в причинах и следствиях. А не тот, слова которого достаточно вывернуть наизнанку - и получится правда.
Если посмотреть на молодую Вяльбе и сейчас ...вот что гормоны делают ...в юности я передергивал на Иоланту Чен
А щас смотреть на не неё - преждевременный шаг к импотенции