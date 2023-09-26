Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»

Василий Уткин заявил, что Елена Вяльбе «феноменально глупа».

« , конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.

А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет – но как начнет бабушку нести – и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю – у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит.

И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время – так и проблем не оберешься.

А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила – остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон.

Пожилая дама. В потном виде бегала с палками. В этом вопросе эксперт. Но не тема ж к чаю», – написал .

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...