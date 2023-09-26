Василий Уткин: «Вяльбе феноменально глупа. Она как бабка с малиновым вареньем, но как начнет бабушку нести»

Теги Василий Уткин лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Василий Уткин заявил, что Елена Вяльбе «феноменально глупа».

«Елена Вяльбе, конечно, феноменально глупа. И вот пытаешься это примирить с тем, что она главная в стране по лыжам, и с лыжами она определенно разобралась.

А мирить нечего. Она как бабка с малиновым вареньем. Офигенное варенье. И чай заваривает. И стол накрыт, и прям из блюдца пить хочется, хотя кому это щас в голову придет – но как начнет бабушку нести – и про инопланетян, и про мироустройство, я вас уверяю – у нее еще и есть понимание про двигатель внутреннего сгорания, чего и как там горит.

И ведь слушать начнешь. И даже не выберешь время возразить. А если выберешь время – так и проблем не оберешься.

А просто слушать Вяльбе не надо. Варенья наварила, чаю налила – остальное как в убогий рэп вслушиваться. Фон.

Пожилая дама. В потном виде бегала с палками. В этом вопросе эксперт. Но не тема ж к чаю», – написал Уткин.

В одном интервью Вяльбе досталось всем: Дзюбе, Исинбаевой, фигурке, Кубку Стэнли...

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47 комментариев

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Сергей Орлов
Блестящая характеристика, лучше не придумаешь) Умеет Вася, чего уж)
+88
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Ебздрогыч
Вася, как обычно, базу выдал. Печально другое - что человек с такими воззрениями, с совком головного мозга, руководит целым видом спорта, и к нему прислушиваются. Да и тех, кто взгляды Вяльбе разделяет, тоже очень много, и от этого еще печальнее
+69
-21
+48
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арап Петра Великого
"Пожилая дама. В потном виде бегала с палками" (с)
Не убавить, не прибавить))
+24
-3
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Александр Опёнышев
Сколько бы не хейтили Уткина, но черт
Вы же тоже поняли о чем он? Это сравнение так или иначе воочию наблюдал каждый из нас
+19
-5
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nicckk
Ответ Биатлонная зима
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как говорил классик великий спортсмен не всегда хороший а уж тем более умный человек
+15
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И. Сергей
Ответ помню джанашия
Комментарий удален модератором
Назовите на кого похож Василий? (Только на самого себя)

Назовите на кого похожа Вяльбе (Имя им легион, согласитесь?)

Вот и ответ, кто аристократ, а кто не аристократ
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Щеглот
А в каком месте она с лыжами разобралась? Федерация нищая, трансляций нет, допинг контроль отсутствует, призовые появились только после того как Губерниев шум поднял. А теперь и перспектив никаких нет.

Медали были, согласен. Но это большуновские медали. Пчхенхан, Зеефельд, Оберсдорф, Пекин. Убери Большунова и что останется? Останется пшик.
+9
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Алексей Зуев
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Ответ Щеглот
А в каком месте она с лыжами разобралась? Федерация нищая, трансляций нет, допинг контроль отсутствует, призовые появились только после того как Губерниев шум поднял. А теперь и перспектив никаких нет. Медали были, согласен. Но это большуновские медали. Пчхенхан, Зеефельд, Оберсдорф, Пекин. Убери Большунова и что останется? Останется пшик.
Женская золотая эстафета на последней Олимпиаде. Кубок мира у Непряевой. Вам бы память поправить. Как и Ваську. Васек против Вяльбе - это писк микроба. Толсто...ого правда. Потому что за личностью стоят всегда результаты. Какие они у Васи нынче? Жалкий и никому не нужный персонаж
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Г1алг1а
Уверен уже донес какой-нибудь журналюшка это высказывание до "бабки" и, потирая ручки, записал на диктофон ответную тираду. Так что ждем завтра продолжения.
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гилберт
Вася вышел на тропу войны!
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Биомеханоид
Могёт, чего уж
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Fedoseich
Ответ Биатлонная зима
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Он разве уничижительно высказался о спортивных достижениях Вяльбе? А глупым может быть любой человек, даже великий спортсмен к сожалению...
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udod
Ответ Биатлонная зима
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феноменально глупый комент
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Kanonir152
Помнится была новость, что Вяльбе могла возглавить Спартак после Федуна. Нечто, конечно
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Kumsaegi
Ответ Щеглот
А в каком месте она с лыжами разобралась? Федерация нищая, трансляций нет, допинг контроль отсутствует, призовые появились только после того как Губерниев шум поднял. А теперь и перспектив никаких нет. Медали были, согласен. Но это большуновские медали. Пчхенхан, Зеефельд, Оберсдорф, Пекин. Убери Большунова и что останется? Останется пшик.
Там еще Непряева кубок мира выиграла.
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Vasily Stavchansky
Давайте по фактам.

Если Уткин прав и Вяльбе феноменально глупа, то г-н Уткин считает,

что шоу Дзюбы замечательное и совсем не пошлое.

Журналисты действительно тупы, как считает Степанова.

Исинбаева молодец, совсем не лицемер.

Трансгендеры рождены для фигурного катания, во все виды спорта их надо включить в том виде как им хочется.
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дурной сходненский гребист
по идее сейчас должен майонез подключиться
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Аа Еее
не любить уткиг бабушек?видно в детстве бабка от него варенье пряталась))чтоб ещё сильнее не опух.
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Bei Bender
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Ответ Ебздрогыч
Вася, как обычно, базу выдал. Печально другое - что человек с такими воззрениями, с совком головного мозга, руководит целым видом спорта, и к нему прислушиваются. Да и тех, кто взгляды Вяльбе разделяет, тоже очень много, и от этого еще печальнее
Печально что такие как ты рождаются !!!
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Хортон
Другое дело, что и Вася-то эксперт только по части потрындеть о том о сём.
Вяльбе хоть в лыжах разбирается, а Вася-то даже в профильном для себя футболе давным-давно дилетант.
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Рифат
Ответ Vasily Stavchansky
Давайте по фактам. Если Уткин прав и Вяльбе феноменально глупа, то г-н Уткин считает, что шоу Дзюбы замечательное и совсем не пошлое. Журналисты действительно тупы, как считает Степанова. Исинбаева молодец, совсем не лицемер. Трансгендеры рождены для фигурного катания, во все виды спорта их надо включить в том виде как им хочется.
:)))
Глупый человек - это тот, кто не может разобраться в причинах и следствиях. А не тот, слова которого достаточно вывернуть наизнанку - и получится правда.
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Kumsaegi
Ответ Дрю2
А победы, появившиеся благодар ей, вот глупец
Он вообще-то сказал, что она в лыжах порядок навела. Вот лыжи — это и есть то самое варенье.
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Vitaly Petrov
Ответ Geo07
Будучи не согласен с.. тем не менее сколько бабка сделала для отечественного спорта и как лыжница, и как тренер.. а что этот жирный? Пусть лепит, не жалко.
Ну не она так была бы кто-то другая. Вот реально насколько это важно, что было бы у России с 1990 го по 2023 год условных 950 медалей в лыжах, а не 1000? Вообще никакой роли не играет. Для участников разве что.
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Mukunku 64
Бассрыкин , отбери у Уаси гаджет ,( надо было ищо в 2021) хеватит пазорить упертую паzриот чемпионку и тренера ..
Если посмотреть на молодую Вяльбе и сейчас ...вот что гормоны делают ...в юности я передергивал на Иоланту Чен
А щас смотреть на не неё - преждевременный шаг к импотенции
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Geo07
Будучи не согласен с.. тем не менее сколько бабка сделала для отечественного спорта и как лыжница, и как тренер.. а что этот жирный? Пусть лепит, не жалко.
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