❗УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории

УЕФА частично отменил отстранение российских команд.

Российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, разрешено вернуться к международным соревнованиям.

Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой, говорится в пресс-релизе УЕФА.

К соревнованиям допустят как мужские, так и женские команды. При этом российские команды вернут в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.

УЕФА подчеркнул, что отстранение остальных команд остается в силе.

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