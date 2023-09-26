❗УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории
УЕФА частично отменил отстранение российских команд.
Российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, разрешено вернуться к международным соревнованиям.
Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой, говорится в пресс-релизе УЕФА.
К соревнованиям допустят как мужские, так и женские команды. При этом российские команды вернут в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.
УЕФА подчеркнул, что отстранение остальных команд остается в силе.
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"Хитрые европейцы, хотят на неокрепшую психику наших детишек свои ЛгБТ-ценности наложить. "
Человек молодёжь чувствует и раскрывает.
И играют пусть в Сербии, как тут уже комментировали.
На будущее своего футбола деньги найдем.