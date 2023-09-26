❗УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. Они должны играть без гимна, флага и на нейтральной территории

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия УЕФА детский футбол Футбол

УЕФА частично отменил отстранение российских команд.

Российским командам, представленным игроками в возрасте до 17 лет, разрешено вернуться к международным соревнованиям.

Они должны проводить домашние матчи на нейтральной территории и играть без гимна России, флага и формы с государственной символикой, говорится в пресс-релизе УЕФА.

К соревнованиям допустят как мужские, так и женские команды. При этом российские команды вернут в том числе в турниры, в которых уже проведена жеребьевка.

УЕФА подчеркнул, что отстранение остальных команд остается в силе.

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74 комментария

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Гоша Петров
Ну какие то сподвижки хотя бы идут.Уже хорошо.
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Overkiller
Сейчас опять лютая заруба начнётся про выступления без флага и гимна.
+42
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Ренат Нургалиев
Ничесе. Неожиданно.
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+30
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DeX
в Сербии пусть играют, поддержка хорошая будет
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+25
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fbd
Ответ <~Inter~>
только вряд-ли РФС заинтересован в том, чтобы тратиться на аренду стадионов за пределами России
Если это не стадион в турецком отеле, конечно
+14
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гилберт
Это логично. И непонятно почему несовршеннолетних российских спортсменов не допускают к ОИ.
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Le_Mogul
уж лучше чем ничего
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<~Inter~>
только вряд-ли РФС заинтересован в том, чтобы тратиться на аренду стадионов за пределами России
+5
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Каба
Открывается окошко. Это хорошо. Тут только стоит начать
+7
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S. A.
Ответ андрэ
Да сейчас вся Европа откажется с нами играть
В таком случае, всем технари влепить
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Никита Самарин
Нифига! Неожиданно, казалось, что вообще никаких сподвижек не предвидеться.
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Манковский
Здравое решение. Мелкие ни при чём.
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Александр Русанов
Ответ DeX
в Сербии пусть играют, поддержка хорошая будет
Пустой стадион будет, как на нейтральных матчах Беларуси
+4
-2
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Е.Р.
И ведь найдутся ####, которые скажут: "А чё такова?"
+3
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selso99
Депутаты, не спать, методичка:
"Хитрые европейцы, хотят на неокрепшую психику наших детишек свои ЛгБТ-ценности наложить. "
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Spacey7
Надо Осинькина сделать тренером u17.
Человек молодёжь чувствует и раскрывает.
И играют пусть в Сербии, как тут уже комментировали.
На будущее своего футбола деньги найдем.
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Metalloid
Ответ alik055
Комментарий удален пользователем
Главное чтоб украина поныла, там главное шоу всегда.
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iPatrick
Ответ <~Inter~>
только вряд-ли РФС заинтересован в том, чтобы тратиться на аренду стадионов за пределами России
По типу наших олимпийцев? Чтоб ехали за свой счёт?
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SP M
Ну уже неплохо. Надо поддержать пацанов!
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m&bull
Ответ Александр Русанов
Пустой стадион будет, как на нейтральных матчах Беларуси
Тут вроде не пишет, что зрителям нельзя
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goshforever
Ответ Жорег Борщофф
Ну тут резонно. Санкции против школьников - это верх нелепости. Как и всякие научные Олимпиады.
Школьники на фоне инвалидов еще огого
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dimitrii63
никогда не пойму, почему без и на ... , либо играть - либо отстранение
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qiqe
🤍💙💗
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FilthyFrank
Неожиданно, хорошие новости!
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Копатель морей
Ээээ, а нам тут рассказывали, что не вернут никого, пока не выведем войска)))
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