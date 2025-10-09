Френки де Йонг: «Не нравится, что «Барса» сыграет в США – это несправедливо по отношению к турниру и футболистам. Речь о расширении бренда – в этом смысл, вероятно»
Френки де Йонг недоволен проведением матча «Барселоны» в США.
УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.
«Мне не нравится, что мы там сыграем. Я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру.
Считаю, что это неправильно по отношению к игрокам. Мы всегда жалуемся на расписание матчей и лишние поездки.
Понятно, что для клубов речь идет о глобальном расширении своего бренда. Вероятно, в этом и заключается смысл. Понимаю эту позицию, но я бы ее не принял, и не разделяю.
Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча чемпионата в Майами. Я бы понял другие клубы, если бы они были недовольны этим», – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
