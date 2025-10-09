  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Френки де Йонг: «Не нравится, что «Барса» сыграет в США – это несправедливо по отношению к турниру и футболистам. Речь о расширении бренда – в этом смысл, вероятно»
1

Френки де Йонг: «Не нравится, что «Барса» сыграет в США – это несправедливо по отношению к турниру и футболистам. Речь о расширении бренда – в этом смысл, вероятно»

Френки де Йонг недоволен проведением матча «Барселоны» в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

«Мне не нравится, что мы там сыграем. Я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру.

Считаю, что это неправильно по отношению к игрокам. Мы всегда жалуемся на расписание матчей и лишние поездки.

Понятно, что для клубов речь идет о глобальном расширении своего бренда. Вероятно, в этом и заключается смысл. Понимаю эту позицию, но я бы ее не принял, и не разделяю.

Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча чемпионата в Майами. Я бы понял другие клубы, если бы они были недовольны этим», – сказал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг.

Как вам дерби?19555 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoВильярреал
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лапорта про игру «Барселоны» в США: «Благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых рынков. Матч в Майами станет великолепным зрелищем»
39вчера, 18:42
«Барселона» про матч в США: «Цель – способствовать росту на международном уровне, укреплению позиций Ла Лиги как одного из ведущих мировых турниров, первопроходца и примера для подражания»
10вчера, 18:32
Главные новости
Пау Кубарси: «Класико – величайшее противостояние в футболе. В нем определяется судьба чемпионства. «Реал» в хорошей форме, но пауза пойдет «Барсе» на пользу»
9 минут назад
«В Москве все какие-то хмурые, как роботы. Спросишь маршрут – часто проходят мимо и отвечают как бесчеловечные. В Германии наоборот». Хавбек «Санкт-Паули III» Кагерманов о столице России
74вчера, 22:02
Игрок какого клуба лидирует по количеству голов в финалах Кубка? И еще восемь вопросов о FONBET Кубке России
вчера, 22:00Тесты и игры
Депутат Журова об идее запретить легионеров в Кубке: «Иностранцы добавляют изюминку в наш футбол. Болельщики хотят красивые и качественные матчи. Нужен компромисс с Минспорта»
10вчера, 21:59
Глушенков о Ямале: «Я бы посмотрел на его игру в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу»
16вчера, 21:47
Федор Конюхов о бане России: «Не думаю, что Роналду или Месси против нашего футбола. Бог создал Землю для всех красивой. А политическая, экономическая, религиозная, военная системы извращают»
10вчера, 21:31
Тухель о невызове Беллингема, Фодена: «Англия приедет на ЧМ как андердог, потому что не побеждала много лет. Мы должны быть едины. Мы не коллекционируем таланты, а строим команду»
22вчера, 21:18
Мостовой о решении «Спартака» не увольнять Станковича: «Все правильно. Не вижу проблем, которые помешали бы Деяну выиграть РПЛ. Нужно время»
19вчера, 21:12
Роналду открыл клинику по лечению волос в Эр-Рияде: «Раньше люди стеснялись, это было как клеймо, теперь – как визит к стоматологу. С волосами ты выглядишь лучше, без них ты другой человек»
40вчера, 20:47
39-летний Нойер может вернуться в сборную Германии, если Нагельсманн сам с ним свяжется и скажет, что нуждается в нем. У вратаря и тренера не лучшие отношения
27вчера, 20:26
Ко всем новостям
Последние новости
«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
129 минут назад
«Станковичу нужно дать доработать до зимы, но если будет еще 2-3 поражения, терпения не хватит ни у кого». Сенников о «Спартаке»
249 минут назад
Глава УЕФА Чеферин: «Нуну Мендеш сейчас лучший игрок, возможно, он великолепен. То, что в Португалии делают, впечатляет, и речь не только о таланте и труде – есть что-то еще»
вчера, 21:50
Моуринью про сборную Португалии: «В год ЧМ говорить про отсутствие чемпионских амбиций – это почти ересь. Наши футболисты играют в сильнейших клубах Португалии и ведущих европейских лигах»
3вчера, 21:37
«Как твердый член СЕКС, я в недоумении – хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке
13вчера, 21:27
Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами
6вчера, 21:18
Дмитрий Аленичев: «Надо уезжать в Европу, если есть возможность. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей»
7вчера, 21:02
Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл. В городе и окрестностях задержали уже больше 1000 мигрантов
вчера, 20:59
Кейн не сыграет за Англию против Уэльса в товарищеском матче, но будет готов к игре отбора ЧМ с Латвией
1вчера, 20:42
Чеферин о новом формате ЛЧ: «Раньше мы уже к декабрю знали, кто в плей-офф, а в прошлом сезоне выход «Сити» и «ПСЖ» был под вопросом до последнего тура. Мы довольны»
2вчера, 20:15