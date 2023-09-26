Мхитарян о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это навевает воспоминания о самых мрачных периодах истории. У нас еще есть время предотвратить геноцид»
Генрих Мхитарян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.
19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха. Стороны пришли к соглашению, которое подразумевает расформирование и разоружение карабахской армии и вывод оставшихся подразделений ВС Армении из региона.
Армянское население Нагорного Карабаха покидает регион – эвакуированы как минимум 13 000 жителей.
«После десятимесячной блокады азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха 19 сентября. Мое сердце разрывается, когда я узнаю истории о травмах, утратах и серьезных нарушениях прав человека в отношении тысяч армянских семей, которые были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха и массово бегут в Армению.
Ситуация, от которой сейчас страдают люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных периодах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти темные страницы неизбирательных убийств, этнических чисток и концентрационных лагерей, испытывая раскаяние и сожаление о том, что никто не сделал достаточно, чтобы остановить это. Мы не можем вернуть жертв тех прошлых злодеяний, но у нас еще есть время предотвратить разворачивающийся геноцид в Нагорном Карабахе.
В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развертывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества.
Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против этнических чисток и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», – написал полузащитник «Интера» и экс-игрок сборной Армении.
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