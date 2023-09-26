Мхитарян о ситуации в Нагорном Карабахе: «Это навевает воспоминания о самых мрачных периодах истории. У нас еще есть время предотвратить геноцид»

Теги Интер серия А Италия сборная Армении по футболу Генрих Мхитарян Политика Футбол

Генрих Мхитарян высказался о ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха. Стороны пришли к соглашению, которое подразумевает расформирование и разоружение карабахской армии и вывод оставшихся подразделений ВС Армении из региона.

Армянское население Нагорного Карабаха покидает регион – эвакуированы как минимум 13 000 жителей.

«После десятимесячной блокады азербайджанские военные начали жестокий обстрел Нагорного Карабаха 19 сентября. Мое сердце разрывается, когда я узнаю истории о травмах, утратах и серьезных нарушениях прав человека в отношении тысяч армянских семей, которые были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха и массово бегут в Армению.

Ситуация, от которой сейчас страдают люди в Нагорном Карабахе, навевает воспоминания о самых мрачных периодах истории. Мы часто оглядываемся назад на эти темные страницы неизбирательных убийств, этнических чисток и концентрационных лагерей, испытывая раскаяние и сожаление о том, что никто не сделал достаточно, чтобы остановить это. Мы не можем вернуть жертв тех прошлых злодеяний, но у нас еще есть время предотвратить разворачивающийся геноцид в Нагорном Карабахе.

В разгар этого ужаса нам необходима немедленная мобилизация чрезвычайной гуманитарной помощи через Лачинский коридор и воздушные перевозки, а также развертывание международных наблюдательных миссий, чтобы положить конец этим преступлениям против человечества.

Сейчас международным лидерам крайне важно выступить против этнических чисток и использовать все возможные политические инструменты, чтобы положить конец военным действиям в регионе. Дети имеют право жить спокойно на своей Родине», – написал полузащитник «Интера» и экс-игрок сборной Армении.

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31 комментарий

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ta-tosha
Какие то у Мхитаряна двойные стандарты. Сам не дурак жить и работать в правовом обществе, но признавать международные законы про неприкосновенность границ он не желает. Если сейчас исходить из принципа этнических территорий - все границы в мире нужно переначертить и устроить тысячи военных конфликтов по всему миру.
Пусть едет играть в Пюник за 1000 баксов в месяц и там выступает за что угодно
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Пересвет Монохроматический
Предотвратить будущие кровавые страницы в своей истории вы могли только начав сражаться с азербайджанцами. Но предпочли вместо этого рвать российские паспорта у посольства.
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Alex
Ответ riverman1980
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А миротворцы там зачем? Последователь Тиграна ты наш
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atomio
Наконец то спорц дождался кликбейта, и сразу же впихнул новость о Карабахе.
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Михон Мясной
Ответ Vitto
И быть уничтоженными полностью? Армяне страдали и страдают за свою любовь к России, но начинают прозревать.
Когда вы прозреете настолько, что покинете навсегда Россию? "Любвеобильные" вы наши
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Russ Ivan
Благодарите своего избранного соросёнка у власти! Теперь срочно зовите США и Францию на помощь, они прям мечтают там всё разрулить и всех умиротворить...
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Рама Рагимханов
Когда то Армения сама всё это начала, теперь на каждом углу все только и делают, что комментируют сидя в Европе или России. Пишут про геноцид армян в Карабахе, но молчат о количестве армян хорошо живущих как в Азербайджане, так и в Турции. Я также помню как долгие годы армяне издевались над азербайджанцами, напоминая начало 90-х и то как они вернули Карабах, я помню сотни армян с символикой Арцаха или Карабах наш..сейчас все вернулось туда, где по закону и должно было быть. Но ужасно одно...гибнут люди!
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Lux_Vid Александров
Ответ Alex
Не нравится, будут выборы, победит другой человек. Это называется, сменяемость власти. Украина тоже, может спокойно выбрать другого президента. Там источник власти - народ. И прикольно следить, за воплями, «вы что , кого выбрали? Почему путина не слушаете?» Потому что в этом и суть выборов, а не как у нас, рисование нужных цифр
то есть у вас цифры не рисуют?🤣 Даже США выборы фальсифицирует, а у вас святые сидят, смешно😂
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Сергей Гаряшин
Ответ ta-tosha
Бабы еще нарожают. Данный подход не меняется тут 5 веков подряд
Это профессия такая,девочки,родину защищать
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Далер Гайнеев
Ответ Vitto
Это факт. Россия делала ставку на армян, но часто их кидала, за что армяне и страдали.
Если бы не Россия, Армении бы в принципе не существовало, проспись
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Vitto
Ответ Direct free kick
Ты точно не из баку?
Точно.
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riverman1980
Ответ Alex
А миротворцы там зачем? Последователь Тиграна ты наш
а что могут сделать миротворцы? начать воевать с Азербайджаном вместо московских и ереванских армян?
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Маноло Санчи́с
Ответ Alex
Не нравится, будут выборы, победит другой человек. Это называется, сменяемость власти. Украина тоже, может спокойно выбрать другого президента. Там источник власти - народ. И прикольно следить, за воплями, «вы что , кого выбрали? Почему путина не слушаете?» Потому что в этом и суть выборов, а не как у нас, рисование нужных цифр
Да-да. Я и смотрю как эти страны живут припеваючи после этих "смен власти".
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AAgha
Ответ Пересвет Монохроматический
Предотвратить будущие кровавые страницы в своей истории вы могли только начав сражаться с азербайджанцами. Но предпочли вместо этого рвать российские паспорта у посольства.
Армянский народ был предан своим правительством. Армяне пошли н а войну, сражались, но пашинян и ему подобные предали народ и армию.
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kotopandych
Ответ Пересвет Монохроматический
Предотвратить будущие кровавые страницы в своей истории вы могли только начав сражаться с азербайджанцами. Но предпочли вместо этого рвать российские паспорта у посольства.
А смысл? Шансов у них не было бы никаких. Их в 20-м раскатали на расслабоне, а сейчас разница еще больше.
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Vitto
Ответ Михон Мясной
Когда вы прозреете настолько, что покинете навсегда Россию? "Любвеобильные" вы наши
Кто это вы? Я не арменин.
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RedDevil1909
Ответ Leon Betov
Комментарий скрыт
война как бы лучше бойни
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Пересвет Монохроматический
Ответ Vitto
И быть уничтоженными полностью? Армяне страдали и страдают за свою любовь к России, но начинают прозревать.
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Alex
Погибших солдат и офицеров нашей армии опять простили? Кто-то помнит, как сбитого турками пилота звали?
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Direct free kick
Ответ Vitto
Прозрел?)
Ты точно не из баку?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Гаряшин
Это профессия такая,девочки,родину защищать
Развлекаться в постеле - ещё не залог успеха. Надо 9 месяцев ждать, а за это время много чего может произойти
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Surviving
В ФБ сидит у sports какой-то армянин, все новости про армян, неужели сюда перевели.
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riverman1980
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Direct free kick
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