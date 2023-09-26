Вяльбе об Исинбаевой: «Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?»

Теги Елена Исинбаева МОК прыжки с шестом Елена Вяльбе Политика брань Лыжи

Елена Вяльбе посоветовала Исинбаевой «закрыть рот и жить в своей Испании».

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА.

Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь.

Даже не надейтесь. Ничего она [в МОК] не сделает. Просто не надейтесь.

Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Все же тает очень быстро», – сказала Вяльбе. 

Она также отметила, что в 2020 году Исинбаева входила в состав рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.

«Тогда какого хрена она писала такое, была одним из тех, кто писал новую Конституцию. Отказалась бы, сказала: «Я не буду, я с вами вообще не согласна!»

Или она дурочка, или она прикидывается, вот и все», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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51 комментарий

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Вечно в бане
Какого хрена она была среди тех, кто писал новую Конституцию?

Много кто этим вопросом задается. Только вот не в том контексте, что Вяльбе.
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Павел Мельников
Ничего себе. А чем единоросске Вяльбе вдруг новая конституция не понравилась? Или ей не понравилось, что Исинбаева стала лицом этого честнейшего поправочного проекта?))
+28
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человек1
"Какого хрена она была среди тех, кто писал новую Конституцию?

Это кому претензия?Ты Лена смотри осторожно.
+19
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Дед Укур
Елена оказалась той, для которой хорошо там где своя жёппа в тепле
+17
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Lionbet
Почему патриоты такие агрессивные?
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Barsa! bolshe chem klub
так и есть. Конституцию страны, пишут иностранцы, противостоят странам где живут их дети, пользуются деньгами банкнотами "чужих" банков. А главное орать : ПОЧЕМУ?!!

Истеблишмент е-моё!!!

Эээх... Пойду покормлю курей а то чё то нестись перестали😅😅🤭
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hiper26
Ответ Lionbet
Почему патриоты такие агрессивные?
Свалить не успели.
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Александр Чарлин
Ответ DiffusedLight
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Ердак в клочья)
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DiffusedLight
Ответ Дед Укур
Елена оказалась той, для которой хорошо там где своя жёппа в тепле
Она просто хорошо знает как крутиться на шесте, т.е. прыгать. А Вяльба ей завидует. Да ещё и Конституцию писала! Олимпийская чемпионка одним словом
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kirillgenius
Ответ hiper26
Свалить не успели.
Хорошо сказано!
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дон Рэба
А в чём Вяльбе не права? Ну, кроме самой грубоватой оценки ситуации.
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fbd
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/7/5/6/12694657.jpg
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serginn
Но прошу заметить - без мата)
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Ковид 07.10.52
Да...видно неплохо стали платить за модный патриотизм, если эта особь и до дамы, которая правду сказала про армейский спорт, добралась...Ну не может спортсмен по настоящему служить в армии и профессионально спортом заниматься, что показал пример с Федотовым...Какие-то странные патриотизм пошел, поддерживают лжецов и воюют с правдой....
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Darshan
Жаль не было Большунова рядом - тогда Бы Вяльбе тщательнее выбирала бы слова и избегала бы некоторых выражений (даже не слов).
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D-eisler@yandex.ru
прочитал голосом мужика Абэма
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dimitrii63
к попрыгунье много вопросов, ибо оная поуши примазана к власти, подарками за победы засыпали, отказалась только от России, власть здесь не причем, ибо власть хороша, когда жизнь всласть, "собчак" тому подтверждение
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Diego Zidan
Кто ее хочет не пойму:)
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Red Sonya
Ответ Сергей Орлов
Комментарий удален модератором
Их там никого не жалко. Но проблема в том что упыризм заразен, как мы видим передается из поколения в поколение
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Ярик01
Написание конституции 2020 года лишь частично связано с войной 2022 года.
Позиция где можно быть "одобрямс" лишь в части действий Вождя нации и лишь в прошлом неприемлема лыжной Джабба Хатт?
Нужна 100% поддержка до гробовой доски, иначе ты предатель Родины?
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Alesha_451
Жабогадюкинг
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Илья Галкин
Всë и все продаëтся и покупается в этом мире
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Гур
Отменяем конституцию, получается?
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Сергей Орлов
Ответ Red Sonya
Их там никого не жалко. Но проблема в том что упыризм заразен, как мы видим передается из поколения в поколение
Это да(
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Andreir888
Кто-то серьёзно считает, что Исинбаева писала Конституцию? Очень сомневаюсь, что она её даже читала...
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