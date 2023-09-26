Вяльбе об Исинбаевой: «Пускай закроет рот и живет в своей Испании. Какого хрена она была одним из тех, кто писал новую Конституцию?»

Елена Вяльбе посоветовала Исинбаевой «закрыть рот и жить в своей Испании».

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Сама спортсменка подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

«Не пыталась и никогда не пойму ее. Да, это ее выбор, но я ее не пойму. Особенно из-за того, что она отреклась от ЦСКА.

Для меня это еще более неприятно. А можно быть олимпийским чемпионом номинально? Тогда пускай закроет свой рот и живет в своей Испании, или где она там живет? И радуется жизни там теперь.

Даже не надейтесь. Ничего она [в МОК] не сделает. Просто не надейтесь.

Она здесь как сыр в масле каталась. Никогда она там жить так не будет. Если у нее, конечно, нет там какого-то бизнеса или скопленных миллиардов. Все же тает очень быстро», – сказала Вяльбе.

Она также отметила, что в 2020 году Исинбаева входила в состав рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ.

«Тогда какого хрена она писала такое, была одним из тех, кто писал новую Конституцию. Отказалась бы, сказала: «Я не буду, я с вами вообще не согласна!»

Или она дурочка, или она прикидывается, вот и все», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

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