«Цена Глебова – 30-35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА
Валерий Масалитин назвал трансферную стоимость Кирилла Глебова.
В этом сезоне полузащитник ЦСКА забил 4 гола и сделал 1 передачу в 9 матчах Мир РПЛ.
«Нужно, чтобы все позиции совпали, чтобы он был готов к отъезду. Он ведь только стал игроком основного состава. На этой позиции надо закрепиться, завоевать место и совершенствоваться.
Если хочет уехать – нужно подтянуть язык. Посмотри, уехал Арсен Захарян – и что толку?
В Европе никто сырых не ждет. Там ты приезжаешь легионером и должен выдерживать серьезную конкуренцию.
Его цена – 30-35 миллионов. Если поступит предложение в районе этой суммы, тогда можно будет говорить о переходе. Меньше – не вижу смысла», – сказал бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
