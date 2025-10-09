Конюхов о зарплатах футболистов: «Если зарабатывают, значит, платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Сантехник у нас приезжает на Porshe, потому что востребован»

Федор Конюхов высказался о зарплатах футболистов.

– Многие критикуют спортсменов, особенно футболистов, за деньги. Якобы им сильно переплачивают. Стоит ли в профессиональный спорт внести немного аскетизма?

– Если они зарабатывают, значит, им платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Значит, так надо.

Я художник, и если мне платят за картину, значит, я того стою. Если раньше мне платили еле-еле сто долларов, то сейчас платят тысячу долларов или больше. Значит, и я, и мои картины стоят этого.

Если раньше я бегал и искал спонсора, чтобы подняться, например, на Мак-Кинли, то теперь не бегаю. Это не от спортсмена зависит.

У нас в деревне живут Игорь Петренко, Михаил Пореченков, Володя Машков, Вика и Вадим Цыгановы. И у нас проблема дождаться хорошего сантехника и хорошего электрика (улыбается).

Мы все такие знаменитые, но не можем канализацию поправить. И сантехник у нас приезжает на Porshe, потому что он востребован.

И нам хочется, чтобы у нас были хорошие сантехники, плотники, строители, электрики. А у нас одни артисты и спортсмены, и мы сидим (смеется).

На знаменитых не держится деревня. Пореченков и Конюхов не будут пасти барашков (смеется), – сказал путешественник Федор Конюхов.