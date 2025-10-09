Пау Кубарси: «Класико – величайшее противостояние в футболе. В нем определяется судьба чемпионства. «Реал» в хорошей форме, но пауза пойдет «Барсе» на пользу»

Пау Кубарси назвал класико величайшим противостоянием в футболе.

В прошлом сезоне «Барселона» четыре раза обыграла «Реал». В этом сезоне команды впервые встретятся 26 октября в матче Ла Лиги.

«Класико – величайшее противостояние в футболе.

Мы все мечтаем сыграть этот матч, который всегда имеет решающее значение и является непредсказуемым. Предстоящая игра будет сложной и напряженной.

Чемпионат в Ла Лиге длится долго, но правда в том, что класико всегда определяет судьбу чемпионства.

«Реал » в хорошей форме, но, думаю, эта пауза пойдет «Барселоне» на пользу.

Мы все хотим принять участие в класико. С самого первого матча я понял, что характер этой игры совсем другой.

На «Сантьяго Бернабеу» всегда царит особая атмосфера. Играть на этом стадионе – одно удовольствие. А если выигрываешь – еще лучше», – сказал защитник «Барселоны» Пау Кубарси .