Россию U17, вероятно, допустят к отбору на Евро. Ее могут включить в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре («Матч ТВ»)

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Юношеская сборная России, скорее всего, выступит в квалификации Евро-2024.

По данным «Матч ТВ», в РФС считают, что команда под руководством Андрея Аксенова может быть включена в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре.

В качестве вариантов называются группы 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения), 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория), 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния), 7 (Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия).

Ранее сообщалось, что все игры российских команд, с которых снят запрет на участие в турнирах под эгидой УЕФА, должны проходить за пределами России, без флага страны, гимна, национальной игровой формы.

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31 комментарий

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OldRedWhite
Детям без флага уже разрешили !
Так скоро и российские автомобили в Европу без номеров разрешат !
+25
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melowchi
Норвегия, Франция, Эстония, Румыния прям особняком
+11
-1
+10
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Фёдор Кузнецов
Группа Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия почти что идеальный вариант для сборной, но шотландцы могут отказаться
+11
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Андрей Балабаев
Ответ Фёдор Кузнецов
Группа Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия почти что идеальный вариант для сборной, но шотландцы могут отказаться
А мы им храброе сердце перед игрой поставим чтобы помнили про борьбу с англичанами и не подчинялись им
+9
-1
+8
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boeing777-300
Ответ Фёдор Кузнецов
Группа Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия почти что идеальный вариант для сборной, но шотландцы могут отказаться
У шотландцев как раз будет шанс затянуть сепаратистскую волынку…
+4
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Peter Parker
Ответ OldRedWhite
Детям без флага уже разрешили ! Так скоро и российские автомобили в Европу без номеров разрешат !
И без виз
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Hitgoe Himgob
Ответ Peter Parker
И без виз
и без водителей
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JohnnyMulka
Ответ damondiamond
то, что допустили, это процентов 10 того, что будут играть) попадут в группу и соперники откажутся от встречи с ними - гг вп
Да никто не откажется
Теннисисты вон не отказываются
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Тёмыч Денисов
Ответ damondiamond
то, что допустили, это процентов 10 того, что будут играть) попадут в группу и соперники откажутся от встречи с ними - гг вп
а разве не технарь им за это,раз пустили все-таки
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Геннадий Тёкин
Ответ алексей любовь
Все равно не прокатит, половина откажется играть
Ну и нам то что? Пусть отказываются.
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Константин Эсперов
Ответ Андрей Балабаев
А мы им храброе сердце перед игрой поставим чтобы помнили про борьбу с англичанами и не подчинялись им
И спустим штаны в знак одобрения
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Фёдор Кузнецов
Ответ Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
А первая чем плоха? Всё ровно
В первой Люксембург и Словения, тут 50/50 раскладка
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Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
Ответ Фёдор Кузнецов
Группа Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия почти что идеальный вариант для сборной, но шотландцы могут отказаться
А первая чем плоха? Всё ровно
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Константин Эсперов
Ответ melowchi
Норвегия, Франция, Эстония, Румыния прям особняком
Нам туда путь заказан
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Guillermo
Ответ Серое Крыло
Англосаксы уже отказались, по информации Конова. Это уже реально русофобия 🤷‍♂️
Так они узнали, что точно не попадают на нас и сделали громкое заявление)
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OldRedWhite
Ответ JohnnyMulka
Да никто не откажется Теннисисты вон не отказываются
Вы ещё шахматистов вспомните )))
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Серое Крыло
Ответ JohnnyMulka
Да никто не откажется Теннисисты вон не отказываются
Англосаксы уже отказались, по информации Конова. Это уже реально русофобия 🤷‍♂️
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nicklok
Осталось еще отличительную нашивку нашим на нейтральную форму сделать, как евреям раньше. И игру начинать с разницей в минус два мяча. Чего уж мелочиться, стерпим, очень уж поучавствовать хочется, чтоб не отлучали от "райского сада"
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Игорь Тимохин
Если есть уважение к себе - нужно отказываться от такого рода расистского предложения!
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Yriy1922
Очередное унижение, с детства приучают играть без флага, гимна, символики.
Вот очень сомневаюсь, что американцы или китайцы согласились бы на такие условия.
Если страна считает, что права и все делает правильно, то ни на какие санкции соглашаться нельзя, это не допинг.
А если терпим всё это ,то значит....не правы...
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Guillermo
Группа 4 подходит)
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dimitrii63
Европа рассчитывает на молодёжь, так смотришь и какой - нибудь фон - барон страну возглавит, только не та, что Хиросиму русским приписала
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Гекдениз Кардениз
Думаю тут группа 7 по составу оптимально лояльна на данный момент
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