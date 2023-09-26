Россию U17, вероятно, допустят к отбору на Евро. Ее могут включить в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре («Матч ТВ»)
Юношеская сборная России, скорее всего, выступит в квалификации Евро-2024.
По данным «Матч ТВ», в РФС считают, что команда под руководством Андрея Аксенова может быть включена в одну из групп, играющих в конце октября или ноябре.
В качестве вариантов называются группы 4 (Люксембург, Сербия, Азербайджан, Словения), 5 (Чехия, Португалия, Албания, Черногория), 6 (Норвегия, Франция, Эстония, Румыния), 7 (Беларусь, Турция, Казахстан, Шотландия).
Ранее сообщалось, что все игры российских команд, с которых снят запрет на участие в турнирах под эгидой УЕФА, должны проходить за пределами России, без флага страны, гимна, национальной игровой формы.
«Детей нельзя наказывать за действия взрослых». УЕФА вернул сборные России U-17, но без гимна и флага
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Так скоро и российские автомобили в Европу без номеров разрешат !
Теннисисты вон не отказываются
Вот очень сомневаюсь, что американцы или китайцы согласились бы на такие условия.
Если страна считает, что права и все делает правильно, то ни на какие санкции соглашаться нельзя, это не допинг.
А если терпим всё это ,то значит....не правы...