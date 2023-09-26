В ворота «Спартака» ошибочно засчитан гол в матче с «Сочи» – КХЛ признала. Шайба заброшена после свистка арбитра

Теги Спартак судьи видео Константин Оленин КХЛ Евгений Ромасько Сочи Данила Галенюк Хоккей

КХЛ заявила об ошибочно засчитанном голе «Сочи» в ворота «Спартака».

Южане одержали победу (3:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В конце второго периода «Сочи» забросил шайбу, за счет которой повел в счете 2:1. Шайба оказалась в сетке ворот красно-белых после свистка арбитра.

«На 39-й минуте матча главный судья ошибочно засчитал взятие ворот, произведенное игроком команды «Сочи» Данилой Галенюком.

Данная ситуация не попадает под пункт 2 Правила 31: «Поскольку существует человеческий фактор, связанный с подачей свистка на остановку матча, главный судья может посчитать, что игра должна быть остановлена незадолго до того, как в действительности прозвучал свисток. Тот факт, что шайба может оставаться свободной или пересечь линию ворот до того, как прозвучал свисток, не имеет никакого значения, если главный судья решил, что игра должна была быть остановлена до того, как это произошло».

Данное взятие ворот не может быть засчитано. Лига дополнительно рассмотрит данный эпизод», – говорится в сообщении лиги.

Главные арбитры матча – Константин Оленин и Евгений Ромасько.

15 комментариев

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mhtjmfau7y
Все слышали свисток, потом судьи стояли обсуждали минуты 3-5, и хрен решили. Потом плюс эпизод вскоре после удаления у Спартака за подножку - уже игрока Сочи не удалили за откровеннейшую подножку.
В общем, всё понятно
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badr
Просто Ромасько очень много любит умничать, я вам мол покажу как надо судить. Вот и попался.
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Noxks
Ответ Сидни Кросби 2
А разве свисток не может быть ошибочным,это даже судьи признали.
Может и он был ошибочным, но есть четкие правила о том, что после свистка шайба не может быть засчитана.
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Владимир Былкин
А как же правила ВХЛ?
Обидно, очень сильно это сказалось на моральном состоянии команды, ни и конечно игра в большинстве оставляет желать лучшего…
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Гормек Лютый
Что Зенит, что Сочи. Этим всё можно. Даже по телеку было видно, что сначала свисток, а потом гол. Как можно было эту шайбу засчитать? Матрасы, такие матрасы....
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Гормек Лютый
Ответ MachineGunKelly
Дааа. Помню сколько скандальных решений было в пользу Сочи футбольного в матчах со Спартаком
Проверим, проверим....
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MachineGunKelly
Ответ Гормек Лютый
Проверим, проверим....
Именно так
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Docentr9
Ответ Сидни Кросби 2
А разве свисток не может быть ошибочным,это даже судьи признали.
Ну хрен ли, давайте вообще не будем слушать свистки, будем играть до гола или пока шайба не вылетит на трибуны. Кто-то еще этот маразм плюсует
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Сидни Кросби 2
А разве свисток не может быть ошибочным,это даже судьи признали.
+3
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Геннадий Тёкин
И тут спартаковцам сразу полегчало.
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Гормек Лютый
Ответ AndreyEN
ты вспомни футбольный СПаМ и сколько там ошибочных решений в их пользу)) и не помогло ведь, потому что палка только 1 раз в 16 лет стреляет)) хоккейным днорям всё равно ловить нечего, одним больше, одним меньше
Ну если для Вас гол, забитый с нарушением, это "одним больше, одним меньше", то не вижу смысла дальше вести беседу.
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