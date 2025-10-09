Куман о матче Ла Лиги в Майами: «На трибунах окажется больше болельщиков «Барселоны», чем фанатов «Вильярреала». Это неспортивно»

Роналд Куман не поддержал проведение матча Ла Лиги в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

«Это просто смешно. Френки де Йонг все очень хорошо объяснил .

Выездной матч с «Вильярреалом» был для «Барселоны» всегда сложным, а теперь нужно играть на нейтральном поле, где на трибунах окажется больше болельщиков «Барселоны», чем болельщиков «Вильярреала».

Это неспортивно», – сказал бывший главный тренер каталонского клуба Роналд Куман, возглавляющий сборную Нидерландов.