«Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Нас дисквалифицировали грамотно». Соболев об отстранении в 2022-м

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Александр Соболев Футбол

Александр Соболев считает, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не отстранение.

В сезоне Лиги Европы-2021/22 красно-белые заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В 1/8 финала москвичи должны были встретиться с «Лейпцигом», но матчи были отменены из-за отстранения России от международных турниров. 

– Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в Лиге Европы.

– Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

– А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?

– Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже, – сказал нападающий «Спартака». 

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87 комментариев

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Копатель морей
А нам вроде говорят, что дельфины умные млекопитающие
+115
-8
+107
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schwein
Как написали коллеги в телеге под этой новостью, в музей трофеев Спартака рядом с грамотой за 1/2 КЕЧ можно поставить "вероятный кубок лиги Европы". Ну или "Фантомный кубок лиги Европы". Над названием еще идет работа.
+63
-6
+57
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Бабло Муани
Вот к чему приводит частое ныряние не в воду
+36
-3
+33
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FNT
Еле-еле на адских отскоках с отбитыми на последних минутах пенальти вышли из группы, а теперь на словах уже обладатели еврокубка. Трехтуровые чемпионы, победители ЛЕ из 1/8. Все как всегда.
+35
-5
+30
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ЦСКА1960
Ответ schwein
Как написали коллеги в телеге под этой новостью, в музей трофеев Спартака рядом с грамотой за 1/2 КЕЧ можно поставить "вероятный кубок лиги Европы". Ну или "Фантомный кубок лиги Европы". Над названием еще идет работа.
Голограмму кубка должны сделать. Будет светиться, вращаться, с виду как настоящий, а рукой проводишь - там воздух.
+24
-2
+22
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avcgloronalduMU
ха-ха-ха
нет
ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха
+22
-5
+17
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fil_spb
Промес я смотрю распространяет товар и среди партнеров по команде. Не Соболева ли пытался вытащить Промес на известном ролике, когда приехал за "задержанными в состоянии наркотического опьянения" друзьями? А то вдруг полицейский наряд задержал неадекватного мужчину, который громко праздновал победу Спартака в Лиге Европы.
+18
-2
+16
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Aleksey Yashin
Зенит доходит до финала ЛЧ
Спартак выигрывает ЛЕ
Прекрасный мир дисквалификации!
+14
-1
+13
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Simplicissimus
Wake up, Dolphin, you obosralsya!
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Evgeny Trifonov
Тут передозировка борщом, духом и броматаном. Санитаров быстро пациенту
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Андрей Балабаев
Ответ Инженер Управляющий
хорошо набросил, грамотно, сейчас трафик из СПб начнет генерить шутки за 200
Да нет. Адекватным болельщикам всех клубов смешно, в том числе и спартаковским
+7
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Aleksandr Danilov
Даже у букмекеров коэффициент на Спартак был 1.10, явные фавориты
+6
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majestic1980
Иногда лучше нырять, чем говорить
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Петроград
Лучший стендапер)
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Заборостроитель
К полу-полу-полу -финалистам еще добавился и Кубок УЕФА.
Вот это да, оху🤣
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Следом Лигу чемпионов, Кубок Кубков и Чемпионат Мира.
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Oleg Pepel
И Лигу Чемпионов, Солнечной системы, Галактики..
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Лагер
Ответ Копатель морей
А нам вроде говорят, что дельфины умные млекопитающие
Дельфинам борщ противопоказан
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Maricone
Ответ Spiker1606
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да что там финал ЛЕ. Они бы вышли в финал ЧМ, где вполноги закинули бы трешку сраной Аргентине!
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Артем Гладских
Ответ Копатель морей
А нам вроде говорят, что дельфины умные млекопитающие
Соболев - Исключение, в его случае ума у него нет.
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White Bone
Подтвердил звание чемпионов третьего тура)))
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Сальный конь бомжа
Я вам больше скажу, что сейчас бы и Химки выиграли Лигу Чемпионов.
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Evil Man
Севилья, Барселона, Дортмунд, Лейпциг, Порту такие - 🙊🙊🙊
Да, да, а теперь в палату быстро
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Мари Хуан
Если б море было пивом, то дельфины именно такое и выдавали бы🤣
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ЛыСъ
Если что, в тот год Спартак занял 10ое место в РПЛ. Это реальность.
Но Лигу Европы конечно выиграл бы. Это иллюзия
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