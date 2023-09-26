«Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Нас дисквалифицировали грамотно». Соболев об отстранении в 2022-м

Александр Соболев считает, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не отстранение.

В сезоне Лиги Европы-2021/22 красно-белые заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В 1/8 финала москвичи должны были встретиться с «Лейпцигом», но матчи были отменены из-за отстранения России от международных турниров.

– Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в .

– Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.

– А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?

– Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже, – сказал нападающий « ».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch