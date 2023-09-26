«Спартак» выиграл бы Лигу Европы. Нас дисквалифицировали грамотно». Соболев об отстранении в 2022-м
Александр Соболев считает, что «Спартак» выиграл бы ЛЕ, если бы не отстранение.
В сезоне Лиги Европы-2021/22 красно-белые заняли первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией». В 1/8 финала москвичи должны были встретиться с «Лейпцигом», но матчи были отменены из-за отстранения России от международных турниров.
– Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Несколько лет назад вы блистали в Лиге Европы.
– Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно.
– А сейчас в Лиге чемпионов, пробейся туда, как выступали бы?
– Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже, – сказал нападающий «Спартака».
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нет
ха-ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха
Спартак выигрывает ЛЕ
Прекрасный мир дисквалификации!
Вот это да, оху🤣
Да, да, а теперь в палату быстро
Но Лигу Европы конечно выиграл бы. Это иллюзия