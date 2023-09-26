«Северсталь» победила ЦСКА – 2:1. Команда Федорова – предпоследняя на Западе после 11 матчей
ЦСКА находится на предпоследнем месте в таблице Западной конференции.
«Северсталь» под руководством Андрея Козырева победила ЦСКА (2:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Череповчане добились победы, бросив в створ ворот соперника 15 раз. ЦСКА нанес 22 броска. Голкипер Дмитрий Шугаев отразил 21 бросок.
На данный момент «Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.
ЦСКА проиграл 7 из 11 игр в текущем и расположился на 10-м месте в конференции, имея на своем счету 9 баллов в 11 играх.
- Дата проведения
- 26 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
обратил внимание, по крайней мере по сегодняшней игре - в концовке не сели к своим воротам. ЦСКА только в последние 30 секунд смог снять вратаря