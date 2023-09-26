«Северсталь» победила ЦСКА – 2:1. Команда Федорова – предпоследняя на Западе после 11 матчей

Теги ЦСКА Северсталь Андрей Козырев Сергей Федоров КХЛ Хоккей

ЦСКА находится на предпоследнем месте в таблице Западной конференции.

«Северсталь» под руководством Андрея Козырева победила ЦСКА (2:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Череповчане добились победы, бросив в створ ворот соперника 15 раз. ЦСКА нанес 22 броска. Голкипер Дмитрий Шугаев отразил 21 бросок.

На данный момент «Северсталь» занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.

ЦСКА проиграл 7 из 11 игр в текущем и расположился на 10-м месте в конференции, имея на своем счету 9 баллов в 11 играх.

ЦСКА – Северсталь 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Дата проведения
26 сентября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Лишка (Гуслистов)
0:2 – 15 Скоренов (Степанов, Иванцов)
1:2 – 33 Соркин ()

25 комментариев

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Stepan Alexandrovich
Приятно смотреть за игрой Северстали. Несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Вероятнее всего это связано с движением команды. Что в атаке, что в обороне. Команда не катится на прямых ногах. В обороне и в атаке все через аккуратный пас, а не тупые вбросы по бортам. Не знаю, может додумываю, но визуально впечатление складывается такое
+12
-2
+10
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Vagner01
Докатились! Надо с этим что то делать дальше так продолжаться не может!
+10
-3
+7
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*BG*
Это уже начинает раздражать. Опять проспали первый период. Большинство нулевое, забрасываем мало. Пора бы уже выправлять ситуацию.
+6
-2
+4
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*BG*
Ответ Rus Donskoy
все будет ок!
Я на это надеюсь, конечно. Но, здесь и сейчас, играем фиговенько. И чтобы выправить ситуацию придётся серьёзно выкладываться по ходу сезона, из-за чего можем завалить ПО.
+4
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+4
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Fma wozo
я на все 1000% уверен что и Цска и Ска к концу сезона будут в первой тройке, и Цска и Ска будут главными фаворитами кубка Гагарина.
+18
-15
+3
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Огюст
Молодцы Стальные парни с Севера - с важной победой
+6
-3
+3
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Fma wozo
Ответ Сидни Кросби 2
С Федотовым ты смешься что ли.
завтра в школу. береги нервы
+2
0
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barbarian1991
Красота, подольше бы так.
+4
-3
+1
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Александр Хроменков
Это, конечно, моё мнение, но Серёга был классным хоккеистом, а как тренер нулевой. Даже игру в большинстве, при таких игроках поставить не может уже третий сезон
+2
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Виктор Табуров
Ответ Stepan Alexandrovich
Приятно смотреть за игрой Северстали. Несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Вероятнее всего это связано с движением команды. Что в атаке, что в обороне. Команда не катится на прямых ногах. В обороне и в атаке все через аккуратный пас, а не тупые вбросы по бортам. Не знаю, может додумываю, но визуально впечатление складывается такое
Согласен
+1
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zho3716
Жду октября
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КАЛИГУЛА
Наверно, всё-таки есть какие-то высшие силы...
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-1
0
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dosatuy
Опять хоккей не предсказуем. Кто верил в Ладу в начале сезона? или Северсталь? В ЦСКА с таким результатом?
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AERN
Ответ Fma wozo
я на все 1000% уверен что и Цска и Ска к концу сезона будут в первой тройке, и Цска и Ска будут главными фаворитами кубка Гагарина.
У команд претендующих на ПО игроков свиснут и станут фаворитами.
+8
-8
0
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Dmitry Smirnov
Ответ Stepan Alexandrovich
Приятно смотреть за игрой Северстали. Несмотря на небольшое количество заброшенных шайб. Вероятнее всего это связано с движением команды. Что в атаке, что в обороне. Команда не катится на прямых ногах. В обороне и в атаке все через аккуратный пас, а не тупые вбросы по бортам. Не знаю, может додумываю, но визуально впечатление складывается такое
да и шайб не так уж немного - 33 в 9 играх, больше чем 3.5 за игру. 4 место на Западе по забитым шайбам, делтет 6 место по всей лиге. Правда и пропускают много, но с
обратил внимание, по крайней мере по сегодняшней игре - в концовке не сели к своим воротам. ЦСКА только в последние 30 секунд смог снять вратаря
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*BG*
Ответ КАЛИГУЛА
Желаю удачи.
Спасибо! Удача лишней никогда не бывает. Без неё - никак.
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