«Северсталь» победила ЦСКА – 2:1. Команда Федорова – предпоследняя на Западе после 11 матчей

ЦСКА находится на предпоследнем месте в таблице Западной конференции.

«Северсталь» под руководством победила ЦСКА (2:1) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

Череповчане добились победы, бросив в створ ворот соперника 15 раз. ЦСКА нанес 22 броска. Голкипер Дмитрий Шугаев отразил 21 бросок.

На данный момент « » занимает шестое место в таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.

проиграл 7 из 11 игр в текущем и расположился на 10-м месте в конференции, имея на своем счету 9 баллов в 11 играх.