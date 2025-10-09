  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» – один из крупнейших клубов мира. Что бы сказали испанские журналисты, если бы «Реал» занял 15-е место?». Журналист Солекол о словах Рэтклиффа про Аморима
«МЮ» – один из крупнейших клубов мира. Что бы сказали испанские журналисты, если бы «Реал» занял 15-е место?». Журналист Солекол о словах Рэтклиффа про Аморима

Каве Солекол оценил поддержку Рубена Аморима.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ранее заявил: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в «Арсенале» – мы должны проявить терпение».

«Мы все понимаем, как устроен футбол. До следующего перерыва «Манчестер Юнайтед» проведет четыре матча – против «Ливерпуля», «Брайтона», «Ноттингема» и «Тоттенхэма».

«Что произойдет, если манкунианцы проиграют эти матчи? Будет еще один перерыв. И все снова будут говорить о будущем Рубена Аморима.

Это очень важное заявление Джима Рэтклиффа в поддержку Аморима. Но считаю, что эта поддержка не стопроцентная. Если посмотреть на цитаты, он не говорит: «Что бы ни случилось, Рубен Аморим не уйдет, будет тренировать следующие три года».

Он просто говорит: «Рубену нужно за три года доказать, что он прекрасный тренер». «Нам нужно набраться терпения». «У нас долгосрочный план».

«Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира. Я бы сказал, что единственные клубы, которые действительно могут сравниться с ними в мировом масштабе, – это «Реал» и «Барселона».

Что бы сказали испанские журналисты, освещающие матчи «Реала» или «Барселоны», если бы «Реал» занял 15-е место в таблице?

Что бы они сказали, если бы их новый тренер оказался в самом низу турнирной таблицы по результатам с того момента, как возглавил команду?» – сказал журналист Sky Sports Каве Солекол.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
