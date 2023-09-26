«МЮ» одержал две победы подряд впервые в этом сезоне. Обе – сухие
«Манчестер Юнайтед» впервые в нынешнем сезоне победил в двух матчах подряд.
Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги – 3:0. 23 сентября она одолела «Бернли» (1:0) в АПЛ.
До последних двух игр у «Юнайтед» была только одна игра без пропущенных мячей в этом сезоне – стартовая (против «Вулверхэмптона» – 1:0). После этого команда пропустила 14 раз за 5 матчей.
Далее «МЮ» вновь сыграет с «Кристал Пэлас» – на сей раз в чемпионате Англии. Матч пройдет 30 сентября.
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