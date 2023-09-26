«МЮ» одержал две победы подряд впервые в этом сезоне. Обе – сухие

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» впервые в нынешнем сезоне победил в двух матчах подряд.

Сегодня команда Эрика тен Хага разгромила «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги – 3:0. 23 сентября она одолела «Бернли» (1:0) в АПЛ.

До последних двух игр у «Юнайтед» была только одна игра без пропущенных мячей в этом сезоне – стартовая (против «Вулверхэмптона» – 1:0). После этого команда пропустила 14 раз за 5 матчей.

Далее «МЮ» вновь сыграет с «Кристал Пэлас» – на сей раз в чемпионате Англии. Матч пройдет 30 сентября.

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22 комментария

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Блуждающий странник
Скоро переобувочная местных экспертов, ничего нового
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QWertY
Отбой, Криштибои. Пока сидим в засаде, ожидая очередной осечки Тен Хага((
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Токсик
Ответ Блуждающий странник
Скоро переобувочная местных экспертов, ничего нового
Дефолтный спортс. В прошлом сезоне щекотали яйца Тен Хагу, в этом он уже физрук у них
+14
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Токсик
Прекрасный матч от Каземиро! Потенциальная связка с Амрабатом интригует
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Владислав Долгих
Ответ Юлия Закаблукова
обыграны прямые конкуренты 10хааг может грдиться
Хотел конструктивно обьяснить, почему вы не правы, а затем увидел, что вы - женщина, поэтому не буду тратить напрасно силы
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Bego Yusupov
Ответ Борис Энгельгардт
в карабао капе разгромлен кристал пэлас в полуторном составе, спешите видеть)
хмм до этого говорили "Они даже кп проиграют" не понимаю вас хейтеров Тен Хага
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Street Fighter
Ну вот, отлично, потихоньку возвращаемся на победные рейсы. Всё как и год назад: начали неважно, а потом выдали сумасшедшую серию. Вот и сейчас будет так, начинаем пока с малого. Всему своё время. Сегодня была хорошая игра
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Street Fighter
Ответ Борис Энгельгардт
я писал заранее, что сейчас начался реабилитационный календарь для 7Хака - два раза с КП, турки, пчёлы, Шеффилд и Попенгаген, а потом Пеп проверит, чего всё это стоит)
Пусть проверит. Если результат проверки будет такой же, как и у последней их встречи на Олд Траффорд, я буду доволен
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Bego Yusupov
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг топище. Спасает МЮ. Лучший тренер со времён САФа
с этим я полностью согласен
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corazón blanco
Ответ Токсик
Дефолтный спортс. В прошлом сезоне щекотали яйца Тен Хагу, в этом он уже физрук у них
А разве это только с этим спортивным сайтом связано? По мне так в любом медиа и СМИ когда клуб выиграет - игроков и тренера боготворят, а когда проигрывают - сразу же поливают помоями. И это не только в спорте, всегда и во всем так было и будет. Такова сущность человека.
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Street Fighter
Ответ Блуждающий странник
Скоро переобувочная местных экспертов, ничего нового
Эти детишки потом ведь все равно вылезут после первого же поражения, даже если МЮ сейчас 20 матчей подряд выиграет
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eskerro
Ответ Блуждающий странник
Скоро переобувочная местных экспертов, ничего нового
Я еще недели две об этом говорил. 2-3 подряд победы и все буду тенхага восхвалять
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ARIGAMI ARIGAMI
Тен Хаг топище. Спасает МЮ. Лучший тренер со времён САФа
+5
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хавбек+
вернулись чтобы править))
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Всеволод Коледенков
Всего лишь возвращаются травмированные. Самое смешное, что тут эксперты уже неутешительные выводы по Маунту сделали, хотя он только сыграл один матч с Вульвс. Очень сегодня понравился, вместе с Амрабатом уйму вариантов в центре дают Тен Хагу. А ещё ведь Майну, Шоу, Маласия, Антони…
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Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
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Bego Yusupov
Ответ Юлия Закаблукова
обыграны прямые конкуренты 10хааг может грдиться
вообще-то... а хотя зачем мне вам обьяснять
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