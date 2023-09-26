«МЮ» одержал две победы подряд впервые в этом сезоне. Обе – сухие

«Манчестер Юнайтед» впервые в нынешнем сезоне победил в двух матчах подряд.

Сегодня команда Эрика тен разгромила «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги – 3:0. 23 сентября она одолела «Бернли» (1:0) в .

До последних двух игр у «Юнайтед» была только одна игра без пропущенных мячей в этом сезоне – стартовая (против «Вулверхэмптона» – 1:0). После этого команда пропустила 14 раз за 5 матчей.

Далее « » вновь сыграет с « » – на сей раз в чемпионате Англии. Матч пройдет 30 сентября.

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