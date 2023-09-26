Гюлер получил травму бедра на тренировке и пропустит от 3 недель до месяца. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Арда Гюлер Футбол

Футболист «Реала» Арда Гюлер получил новую травму.

Мадридский клуб сообщил, что у 18-летнего полузащитника выявлена травма прямой мышцы левого бедра. 

По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, Гюлер получил травму во время последнего розыгрыша на тренировке и выбыл из строя на месяц. Аранча Родригес сообщает, что игрок пропустит 3 недели из-за этого повреждения. 

Арда перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом за 20+10 млн евро. Он еще не провел ни одного матча за испанскую команду – ранее он травмировал мениск и перенес операцию. 

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63 комментария

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Zed_patriot
Дембеле просто росомаха на его фоне
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arspurs9
Достойный трансфер в лазарет
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Бислан Наврузов
Ответ nidojafarov@icloud.com
новый азар
скорее новый Шахин
+27
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nidojafarov@icloud.com
новый азар
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Lindeman
Ответ arspurs9
Достойный трансфер в лазарет
Замена Азару
+14
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Brigande
Б.яяяя , да что не так с этим пацаном ? Или с Пинтусом ? Или с медштабом? Вопросов больше чем ответов.
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Duffik
Купили для врачей, чтобы практиковались побольше
+9
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Muga Gappaev
Арда Гюлер до трансфера в реал: мой кумир - Азар. Всегда старался брать с него пример.
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keeper_p
Вот жесть , надеюсь это не новый Азар … будет не приятно
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Edi Valdman
Ответ nidojafarov@icloud.com
новый азар
круче.
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Анвар Масимов
Ответ Brigande
Б.яяяя , да что не так с этим пацаном ? Или с Пинтусом ? Или с медштабом? Вопросов больше чем ответов.
щас тупорылые приплетут зимний ЧМ и к Гюлеру, на котором он не выступал
+8
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Iker El Santo
Ответ Бислан Наврузов
скорее новый Шахин
справедливости ради,Шахин переходил в статусе одного из лучших игроков Бундеслиги.
А Гюлер - очень молодой игрок, по сравнению с тем Шахином, он не добился практически ничего
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wshnmn
Слабенький какой то для своего возраста.
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ts_vlad
Ответ Молодой Френки
Как же прекрасно что Барса его не подписала. Теперь можно смеяться и угорать.
Смеяться с травмы? Хотя, в исполнении секты уже не удивляет
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oka79410
как бы не сломался психологически парень. совсем молодой ведь
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Zlodimir
Нет больше Бейла, Азара нет, но пришёл он, спаситель Гюлер 🤣😂
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Владимир Владимир
Это же турок, кайфарик с юга, по-любому не следит за питанием и наслаждается жизнью
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Некрасиво поступил по отношению к Барселоне
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Achilles 21
молодцы что у барсы перехватили
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atomio
Ответ Zed_patriot
Дембеле просто росомаха на его фоне
там где Усман учился Гюлер преподавал
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corazón blanco
Просто какое-то проклятие. Форсировали возвращение и на тебе. Такой талантище, а такими темпами еще не скоро примет участие в матче. Пока идет по стопам Нури Шахина. Здоровья, Арде!
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Bigbadaboom
Ответ corazón blanco
Просто какое-то проклятие. Форсировали возвращение и на тебе. Такой талантище, а такими темпами еще не скоро примет участие в матче. Пока идет по стопам Нури Шахина. Здоровья, Арде!
В том-то и дело,что не форсировали.
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DaniOs
Интересно, это так предсезонка с Пинтусом повлияла? Все же совсем молодой парень, худощавый. Нагрузки не выдержал. Мениск, теперь бедро.
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ts_vlad
Ответ Hi Hi
не вижу ничего плохого в том чтобы смеяться с травм, говорю как болельщик реала
Соболезную твоим моральным принципам
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Real Madrid 04
Как можно на тренировке получать травмы раз за разом???
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