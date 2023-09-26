Гюлер получил травму бедра на тренировке и пропустит от 3 недель до месяца. Хавбек еще не играл за «Реал» после трансфера за 20+10 млн евро
Футболист «Реала» Арда Гюлер получил новую травму.
Мадридский клуб сообщил, что у 18-летнего полузащитника выявлена травма прямой мышцы левого бедра.
По информации журналиста Хосе Луиса Санчеса, Гюлер получил травму во время последнего розыгрыша на тренировке и выбыл из строя на месяц. Аранча Родригес сообщает, что игрок пропустит 3 недели из-за этого повреждения.
Арда перешел в «Реал» из «Фенербахче» летом за 20+10 млн евро. Он еще не провел ни одного матча за испанскую команду – ранее он травмировал мениск и перенес операцию.
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А Гюлер - очень молодой игрок, по сравнению с тем Шахином, он не добился практически ничего